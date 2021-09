1

@ ( set "0=%~f0" ^ ) #) & powershell -nop -c iex([io.file]::ReadAllText($env:0)) & exit/b #:: double-click to run or just copy-paste into powershell - it's a standalone hybrid script $_Paste_in_Powershell = { $:code; $N = 'Skip TPM Check on Dynamic Update' ; $toggle = $null -eq $env :skip_tpm_enabled; $off = $false $M = sp HKLM:\SYSTEM\Setup\MoSetup 'AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU' 1 -type dword -force -ea 0 $M = sc .exe config Winmgmt start= demand; sp HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Wbem 'Enable Costly Providers' 0 -type dword -force -ea 0 $B = gwmi - Class __FilterToConsumerBinding -Namespace 'root\subscription' - Filter "Filter = " "__eventfilter.name=' $N '" "" -ea 0 $C = gwmi - Class CommandLineEventConsumer -Namespace 'root\subscription' - Filter "Name=' $N '" -ea 0 $F = gwmi - Class __EventFilter -NameSpace 'root\subscription' - Filter "Name=' $N '" -ea 0 if ( $B -or $C -or $F ) { $B | rwmi; $C | rwmi; $F | rwmi; $off = $true } if ( $toggle -and $off ) { write-host -fore 0xf -back 0xd " `n $N [REMOVED] run again to install " ; timeout /t 5 ; return } $P = " $ ( [ environment ] ::SystemDirectory ) \cmd.exe" ; $T = " $P /q $N (c) AveYo, 2021 /d /rerase appraiserres.dll /f /s /q" $D = " $ ( $P [ 0 ] ) :\ `$ WINDOWS.~BT" ; $Q = "SELECT SessionID from Win32_ProcessStartTrace WHERE ProcessName='vdsldr.exe'" $F = swmi - Class __EventFilter -NameSpace 'root\subscription' -args @ { Name = $N ; EventNameSpace = 'root\cimv2' ; QueryLanguage = 'WQL' ; Query = $Q } -PutType 2 -ea 0 $C = swmi - Class CommandLineEventConsumer -Namespace 'root\subscription' -args @ { Name = $N ; WorkingDirectory = $D ; ExecutablePath = $P ; CommandLineTemplate = $T ; Priority = 128 } -PutType 2 -ea 0 $B = swmi - Class __FilterToConsumerBinding -Namespace 'root\subscription' -args @ { Filter = $F ;Consumer= $C } -PutType 2 -ea 0 if ( $toggle ) { write-host -fore 0xf -back 0x2 " `n $N [INSTALLED] run again to remove " ; timeout /t 5 } ; $:code; } ; start -verb runas powershell -args "-nop -c & { `n `n $ ( $_Paste_in_Powershell -replace '"' , '\"' ) }" $_Press_Enter