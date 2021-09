Le glisser-déposer pourrait revenir sur la barre de tâche

La fonction glisser-déposer n'est plus prise en charge.

La barre des tâches est verrouillée en bas.

Les secondes d'horloge sur la barre des tâches ne sont plus prises en charge.

Le menu contextuel ne vous permet plus d'accéder à des options telles que le gestionnaire de tâches.

Windows 11 désactive l'intégration des événements dans le menu volant du calendrier.

La barre des tâches moderne ne vous permet pas de dissocier des éléments/applications.

Le 5 octobre se rapproche à grand pas. Microsoft a choisi cette date pour commencer à déployer la mise à jour de son système d'exploitation Windows 11. Cependant, il règne toujours une grande confusion quant à la configuration système requise pour le système d'exploitation. Microsoft avait déployé l'utilitaire PC Health pour que les utilisateurs puissent savoir si leurs PC sont compatibles.L'éditeur a dû y renoncer après le retour des premiers utilisateurs de la Preview, expliquant dans un billet de blog : « En gardant à l'esprit ces exigences minimales du système, l'application PC Health Check était destinée à aider les utilisateurs à vérifier si leur PC Windows 10 actuel pouvait passer à Windows 11. Sur la base des commentaires jusqu'à présent, nous reconnaissons qu'elle n'était pas entièrement préparée à partager le niveau de détail ou de précision que vous attendiez de nous sur les raisons pour lesquelles un PC Windows 10 ne répond pas aux exigences de mise à niveau. Nous supprimons temporairement l'application afin que nos équipes puissent répondre aux commentaires. Nous le remettrons en ligne en prévision de sa disponibilité générale cet automne ».Puis, Microsoft a fait une mise à jour de son utilitaire « Nous avons également fait évoluer l’outil PC Health Check – Contrôle d’intégrité du PC Windows – permettant de vérifier l’éligibilité d’un PC à Windows 11. La liste des processeurs 64 bits compatibles a été élargie aux processeurs Intel Core X et Xeon W, ainsi que certains appareils équipés de l’Intel Core 7820HQ. Son interface simplifiée fournit des informations matérielles comme la RAM, le type de stockage, le nombre d’années d’utilisation ou encore la date de la dernière vérification de mise à jour de Windows.« Si votre PC n’est pas compatible, PC Health Check vous indiquera les éléments qui doivent être changés ou modifiés pour profiter de Windows 11 ».Si vous avez utilisé une version précédente de l'application sur un ordinateur compatible, il n'y a pas de différences notables dans cette nouvelle version. Il en va de même pour les Insiders qui ont installé la version mise à jour de l'application plus récemment. Mais pour toute personne qui a utilisé l'utilitaire et qui se voyait juste dire que leur ordinateur n'était pas capable d'exécuter Windows 11, PC Health Check fournit désormais des conseils plus utiles.Si vous vous retrouvez dans cette situation où le logiciel indique que votre appareil n'est pas compatible Windows 11, vous serez désormais informé précisément de la (des) raison(s). Il se peut que ce soit quelque chose qui soit facilement remédiable et à moindre coût, comme la mise à niveau du processeur, mais les informations supplémentaires permettent de déterminer beaucoup plus facilement si votre mise à niveau sera simple ou s'il est plus logique de simplement vous procurer un nouveau PC avec Windows 11 pré-installé.Windows 11 contient des changements assez drastiques et visuels par rapport au bon vieux Windows 10. Après avoir installé les Preview Windows 11, les utilisateurs ont remarqué tout de suite une nouvelle barre des tâches centrée, un tout nouveau menu Démarrer, et d'autres améliorations visuelles.Comme d'habitude, un nouveau système d'exploitation apporte de nouvelles fonctionnalités et supprime certaines de celles précédemment disponibles. Microsoft a déjà publié une liste de fonctionnalités supprimées et obsolètes dans Windows 11, mais le système d'exploitation s'est accompagné d'autres changements non annoncés et assez étranges. Les utilisateurs ont remarqué que la barre des tâches de Windows 11 ne prenait plus en charge le glisser-déposer.Sous Windows 10, vous pouvez ouvrir un fichier en le faisant glisser sur une application de la barre des tâches. En outre, la même logique fonctionne avec l'épinglage des raccourcis d'applications. Rien de tout cela ne fonctionnait dans Windows 11. Toute tentative de glisser-déposer d'un fichier ou d'un raccourci vers la barre des tâches de Windows 11 se terminait par une icône d'arrêt apparaissant près du curseur.Alors que certains pensaient que l'impossibilité de faire glisser et déposer un objet dans la barre des tâches de Windows 11 est un bogue, Microsoft a confirmé fin juillet que le changement était intentionnel. Dans la documentation, Microsoft n'a reconnu que la suppression d'une fonctionnalité de la barre des tâches, mais comme les utilisateurs l'ont découvert dans les Preview, Windows 11 a également abandonné la prise en charge d'un menu contextuel à part entière et la possibilité de faire glisser et déposer des fichiers sur une application dans la barre des tâches.Sur Feedback Hub, un représentant de Microsoft a déclaré que Windows 11 ne prend actuellement pas en charge le glisser-déposer, mais la société « apprécie les commentaires des utilisateurs et va continuer à l'utiliser pour aider à guider l'avenir de fonctionnalités comme celle-ci ».Comme prévu, cela n'a pas plu à de nombreux utilisateurs de Windows. Une personne l'a qualifié de « pathétique », tandis qu'une autre a commenté : « C'est une telle déception ! On s'attend à de meilleures fonctionnalités dans les nouvelles versions de logiciels. Casser des choses parfaitement bonnes dans le processus est totalement inacceptable ». Pour ces personnes, la bonne nouvelle était la possibilité de réactiver la fonctionnalité de glisser-déposer avec la barre des tâches dans Windows 11 par un hack de registre.Dans la version 22458, Microsoft expérimente une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de faire glisser et déposer des fichiers/dossiers sur une application telle que l'éditeur de registre dans la barre des tâches. Lors des tests, certains Insiders ont affirmé avoir réussi à faire glisser et déposer un dossier dans la barre des tâches et l'épingler à la liste de raccourcis de l'explorateur de fichiers.De même, les utilisateurs pourront bientôt faire glisser et déposer des dossiers sur une application dans la barre des tâches et l'ouvrir dans cette application. Ceci n'est actuellement pas pris en charge dans les versions de Windows 11 21H2 22000.xxx.Cela donne des indications sur le fait que la fonctionnalité de glisser-déposer de la barre des tâches puisse être rétablie ultérieurement à mesure que le développement de Windows 11 progressera.On ne sait pas encore quand une barre des tâches à part entière sera activée pour les utilisateurs et d'autres fonctionnalités de la barre des tâches sont supprimées au profit d'une barre des tâches Windows 11 moderne. Par exemple, il n'est plus possible d'afficher les secondes de l'horloge dans la barre des tâches. De même, la barre des tâches est désormais verrouillée en bas de l'écran, vous ne pouvez donc pas non plus déplacer la barre des tâches.Voici une liste de toutes les limitations de la barre des tâches*:Malheureusement, Windows 11 sera livré avec ces limitations de la barre des tâches le 5 octobre, mais il sera proposé en tant que mise à niveau facultative, vous pouvez donc l'ignorer et télécharger la mise à jour Windows 10 octobre 2021 à la place.Si vous choisissez de mettre à niveau, vous pouvez toujours restaurer l'expérience classique de la barre des tâches à l'aide d'applications payantes tierces ou d'outils open source.Par exemple, vous pouvez essayer StartIsBack , qui propose un remplacement du menu Démarrer pour Windows 11. Cet outil restaure la conception classique de la barre des tâches et vous permet de déplacer la barre des tâches. Vous pouvez également afficher la barre d'état système d'origine des versions précédentes de Windows. Bien sûr, vous pouvez également obtenir un menu Démarrer classique Windows 7.