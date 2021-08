Vous pouvez désormais nommer votre appareil directement dans l'expérience de configuration de Windows 11

Calculatrice : L'application Calculatrice a maintenant un nouveau look magnifique pour Windows 11 ! Il inclut également un nouveau paramètre de thème d'application (tout comme l'outil de capture !) afin que vous puissiez définir l'application dans un thème différent de celui de Windows. En plus de cela, l'application Calculatrice regorge de fonctionnalités utiles. C'est l'outil parfait pour vous aider à faire vos devoirs de mathématiques, à gérer vos finances, à tracer et à analyser des équations sur un graphique et pour faire des évaluations en algèbre, trigonométrie ainsi que des expressions mathématiques complexes !

Courrier et Calendrier : Courrier et Calendrier sont mis à jour avec un nouveau style visuel ! Nous avons ajouté des coins arrondis et d'autres ajustements pour qu'ils ressemblent à Windows 11. Comme auparavant, Courrier et Calendrier peuvent refléter votre thème Windows afin que vous puissiez envoyer des e-mails et vérifier votre emploi du temps en utilisant le thème que vous préférez



Microsoft a annoncé la disponibilité d'une nouvelle version de test de Windows 11, la Build 22000.160, qui s'adresse aux membres du programme de test inscrits aux canaux de diffusion Dev et Beta. L'entreprise en profite pour recommander aux Insiders de passer au canal de diffusion Beta s'ils désirent avoir des builds plus stables.Microsoft a également publie les premiers ISO officiels pour Windows 11 (pour la build 22000.132) pour ceux qui veulent faire de nouvelles installations ou des mises à niveau en local sur leur machine. Microsoft précise que, sur la base des commentaires des utilisateurs, la possibilité de nommer votre PC lors de l'expérience de configuration a été ajoutée.Windows 11 s'accompagne d'un certain nombre d'améliorations, les utilisateurs sur le canal Dev ayant déjà fait connaissances avec certaines d'entre elles. Nous pouvons citer :Dans cette version, les utilisateurs vont découvrir la mise à jour de l'horloge.Non seulement la nouvelle application Horloge a de nouveaux visuels, mais elle inclut également une nouvelle fonctionnalité : Focus Sessions. Il s'agit d'une fonctionnalité destinée aux professionnels qui veulent mieux se concentrer. Ils peuvent pour ce faire sélectionner des plages horaires pendant lesquelles la fonctionnalité restera activée. Cette fonctionnalité comprend également des intégrations avec le produit Microsoft To Do, mais aussi Spotify pour ceux qui veulent une musique de fond pendant leur Focus Session.« Nous avons entendu des commentaires de clients selon lesquels rester concentré et productif est vraiment un défi. On le sent aussi ! Le travail et l'apprentissage hybrides devenant la norme, se concentrer sur la santé numérique n'a jamais été aussi important, et la nouvelle fonctionnalité Focus Sessions est conçue pour vous aider.« Voici quelques choses que vous pouvez essayer pendant que vous utilisez les Focus Sessions pour rester concentré sur les choses que vous voulez faire :atteignez vos objectifs et faites-en plus avec une Focus Session. Dites-nous combien de temps vous disposez et nous nous chargerons du reste.des recherches ont montré que l'audio réduit le risque d'être distrait par d'autres choses. Focus Sessions prend en charge la connexion de votre compte Spotify pour vous aider à trouver l'audio parfait pour vous aider à vous concentrer. Découvrez comment Spotify peut vous aider à être plus productif.sélectionnez la tâche sur laquelle vous souhaitez travailler pendant votre Focus Session et cochez-la une fois qu'elle est terminée. Focus Sessions s'intègre à Microsoft To Do, vous permettant de gérer vos tâches To Do sans avoir à changer de contexte. Tirez parti des sessions de discussion pour travailler sur vos tâches planifiées pour la journée et en tirer le meilleur parti.pour vous aider à développer de saines habitudes numériques, vous pouvez vous fixer un objectif quotidien et vous mettre au défi de ne pas briser votre séquence ! »En plus de l'outil Capture d'écran, de la calculatrice Windows et de l'application Courrier et Calendrier, Microsoft Paint profite également d'une refonte dans Windows 11. L'outil Paint classique est en cours d'actualisation avec WinUI, Fluent Design et des contrôles modernes pour le rendre similaire à les nouvelles applications pour Windows 11.En 2017, l'annonce de Microsoft suggérait que Paint serait retiré à l'avenir pour céder la place à la nouvelle application sophistiquée Paint 3D. La société a par la suite précisé que Microsoft Paint, qui a déjà 36 ans, continuerait à faire partie de Windows 10 et qu'elle avait été mise à jour pour la dernière fois en 2019 avec de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité.Paint a été constant dans toutes les grandes versions de Windows, mais il semble faire l'objet d'une mise à niveau importante avec Windows 11 version 21H2. Grâce au teaser et à la maquette publiés sur les plateformes de médias sociaux, nous avons maintenant un meilleur aperçu de la nouvelle application Paint pour Windows 11.Comme l'explorateur de fichiers Windows, l'application Microsoft Paint recevra un nouveau menu d'en-tête appelé « barre de commandes » qui remplacera le menu traditionnel de style ruban. Comme vous pouvez le voir dans les images ci-dessus et ci-dessous, Paint se sentirait beaucoup plus moderne et optimisé pour les appareils tactiles.L'application Paint a été mise à jour avec de nouvelles icônes, des coins arrondis, la prise en charge du nouveau thème sombre de Windows 11 et un menu contextuel repensé. Vous pourrez modifier le thème de Paint directement à partir de l'application Paramètres de Windows 11. Bien sûr, Paint respectera automatiquement le thème à l'échelle du système.Microsoft optimise les contrôles pour les utilisateurs de tablettes et de bureau. Par exemple, vous pouvez cliquer sur le «*A*» pour insérer du texte directement sur votre image et modifier l'alignement ou le style de police à partir du nouveau menu déroulant.Paint n'a jamais été un outil d'édition très complet et il n'obtiendra pas de fonctionnalités d'édition avancées dans cette version. Heureusement, Paint ne perd pas de fonctionnalités et est idéal si vous souhaitez apporter des ajustements mineurs à une image. Vous pouvez toujours redimensionner et recadrer une image. Vous pouvez également utiliser les outils « Sélectionner » (étoile, rectangle, etc.), Gomme, Outil de remplissage, Choisir la couleur, Crayon et pinceau, Aérographe et plus encore. Microsoft semble également tester une nouvelle façon de choisir les types de pinceaux, et elle a été optimisée pour les utilisateurs tactiles.Dans cette version, Microsoft explique :« Nous avons testé la possibilité de voir des estimations de la durée d'un redémarrage pour les mises à jour dans des endroits tels que le menu d'alimentation sous Démarrer, dans les notifications de redémarrage, sur la page Paramètres de Windows Update et à l'intérieur de l'icône Windows Update qui apparaît en bas à droite de la barre des tâches. Nous effectuons un petit ajustement pour cette fonctionnalité afin qu'elle ne s'affiche que sur les PC avec SSD. Si votre PC dispose d'un disque dur standard, vous ne verrez plus d'estimations. Nous espérons ramener les estimations aux PC avec des disques durs une fois que nous aurons résolu quelques bogues supplémentaires ».Microsoft a corrigé un bogue qui affectait la barre de tâche : « Nous avons corrigé un problème où l'icône "emplacement en cours d'utilisation" s'affichait parfois dans la barre des tâches même si l'utilisation était bloquée par vos préférences ».Sources : Microsoft ( 1 2 ), Panos Panay (Chief Product Officer Microsoft)