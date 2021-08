Voici comment masquer le panneau Recommandé dans le menu Démarrer de Windows 11

Ouvrez Paramètres en appuyant sur la touche Windows + I (ou vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur le bouton Démarrer et sélectionner Paramètres)

Passer à la section Personnalisation

Basculez les paramètres Afficher les applications récemment ajoutées, Afficher les applications les plus utilisées et Afficher les éléments récemment ouverts dans Démarrer la liste de raccourcis et l'Explorateur de fichiers sur la position Désactivé.

Windows 11 a suscité beaucoup d'intérêt et de débats avant son lancement officiel qui est prévu plus tard cette année. Comme d'ordinaire, il y a de nombreuses améliorations et nouveautés appréciées par plusieurs, mais il y a également des éléments qui irritent les utilisateurs.Le menu Démarrer est l'un des éléments qui a suscité la controverse pour de nombreuses raisons, notamment le fait qu'il est centré par défaut (bien que cela puisse être modifié). Mais une autre chose qui a bouleversé certaines personnes est l'inclusion d'un panneaudans la moitié inférieure du menu Démarrer. Pour le moment, il est utilisé pour mettre en évidence les fichiers récemment utilisés et les applications récemment installées, mais certaines personnes craignent qu'il ne soit utilisé par Microsoft pour spammer les utilisateurs avec d'autres recommandations. Si vous ne l'aimez pas, voici comment le désactiver.La bonne nouvelle ici est que se débarrasser du panneau Recommandé est très simple. Il n'est pas nécessaire de modifier le registre ou de faire quoi que ce soit de compliqué (il s'agit simplement d'aller modifier quelques options dans les paramètres). Aussi, si vous changez d'avis, vous pouvez facilement réactiver le panneau en inversant les étapes.Voici donc ce que vous devez faire pour masquer la section Recommandé du menu Démarrer de Windows 11*:Il n'est pas nécessaire de redémarrer car les modifications prennent effet immédiatement, mais il n'y a rien à faire pour supprimer l'en-tête Recommandé, ni pour utiliser l'espace désormais disponible. Cela peut changer avec les futures mises à jour de Windows 11.Si vous voulez aller plus loin dans la personnalisation de votre Windows 11, vous pouvez passer par des utilitaires comme ThisIsWin11 . Cette application gratuite facilite la suppression des composants indésirables de Windows 11 pour vous aider à créer un système plus rationalisé, tout en vous offrant d'excellentes options de personnalisation. Vous pouvez augmenter votre confidentialité et votre sécurité en modifiant les paramètres de ThisIsWin11 qui sont profondément cachés dans Windows, d'ailleurs le développeur l'appelle « le vrai PowerToys pour Windows 11 ».ThisIsWin11 offre aux utilisateurs de nombreuses façons de personnaliser l'apparence de Windows 11, d'améliorer les performances et, de façon plus générale, prendre le contrôle du système d'exploitation. Bien qu'il existe de nombreuses options ici qui plairont aux utilisateurs plus avancés (telles que le blocage de la télémétrie ou l'utilisation d'un programme d'installation de packages pour installer de nombreuses applications en même temps), il existe également un didacticiel d'introduction très utile pour Windows 11 inclus.Vous pouvez passer beaucoup de temps à parcourir les différentes sections de ThisIsWin11, en mettant en place des ajustements sans fin, mais il existe également des options automatisées plus rapides. Ces options en un clic peuvent être utilisées pour supprimer rapidement les composants intégrés de Windows 11, récupérer de l'espace disque et bien plus encore.La bonne nouvelle est que le développeur de l'application a bien l'intention de continuer à étendre les capacités de ThisIsWin11 tandis que Microsoft publie de nouvelles versions de Windows 11 qui ajoutent ou modifient des fonctionnalités et des options.