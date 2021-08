Les nouveaux visuels de l'outil Capture dans Windows 11



Le menu de capture avec des options de capture.



Les outils d'édition incluent les annotations, un recadrage amélioré et plus encore pour éditer vos captures d'écran comme vous le souhaitez



L'outil Capture en mode sombre



L'application Calculatrice en mode sombre avec de nouveaux visuels Windows 11

Calculatrice standard simple et facile à utiliser pour toutes les bases, et une calculatrice scientifique puissante pour des mathématiques plus complexes.

Le mode programmeur offre des fonctionnalités riches qui sont essentielles pour la programmation et l'ingénierie.

Tracez une ou plusieurs équations en mode graphique, puis analysez le graphique pour vous aider à identifier les principales caractéristiques du graphique, telles que les interceptions x et y.

Convertissez entre plus de 100 unités et devises différentes.

Microsoft a mis un coup de peinture à une poignée d'applications intégrées à la Preview de la prochaine version de son système d'exploitation. Courrier, Calendrier, Calculatrice et l'outil de capture entre autres en sont bénéficiaires.Les modifications apportées à Courrier, Calendrier et Calculatrice semblent être en grande partie visuelles, abandonnant les coins carrés de Windows 8 et 10 pour un aspect plus doux et plus arrondi qui s'intègre au reste du système d'exploitation. La seule « nouvelle » application est une refonte de l'outil de capture qui unifie les fonctionnalités de l'ancien outil de capture et de l'application Windows 10 Capture et croquis (cette mise à jour apporte l'effet secondaire utile de se débarrasser enfin du message ennuyeux vous disant que l'outil de capture disparaît à chaque fois que vous l'ouvrez).Parcourons ces mises à jour dans le détail.« Dans Windows 11, les applications classiques Capture d'écran et Capture d'écran et croquis ont été remplacées par une nouvelle application Capture d'écran qui représente les meilleures expériences des deux applications dans la prochaine évolution de la capture d'écran pour Windows ».L'outil Capture d'écran pour Windows 11 comprend de nouveaux visuels qui s'appuient sur l'application classique avec des fonctionnalités supplémentaires telles que le raccourci clavier WIN + SHIFT + S de Capture d'écran et croquis ainsi qu'une édition plus riche. Microsoft introduit également une nouvelle page de paramètres pour Capture d'écran : « Prendre une capture d'écran est super facile en utilisant le raccourci clavier WIN + SHIFT + S ! Cela fera apparaître le menu de capture avec des options parmi lesquelles choisir, notamment la capture rectangulaire, la capture de forme libre, la capture Windows et la capture plein écran ».Microsoft précise tout de même que : « Si vous avez désactivé les notifications ou activé Focus Assist, vous ne recevrez pas de fenêtre contextuelle de notification après avoir pris une capture d'écran. Cependant, votre capture d'écran sera toujours copiée dans votre presse-papiers. Cela sera corrigé dans une future mise à jour ».Une fois que vous avez pris une capture d'écran, Capture d'écran fournit des outils d'édition pour les annotations, un recadrage amélioré et plus encore pour modifier vos captures d'écran comme vous le souhaitez.Et enfin, Capture d'écran honore désormais votre thème Windows ! Si votre thème est en mode sombre, Capture d'écran apparaîtra en mode sombre*! Vous pouvez également choisir quel thème apparaîtra indépendamment via la nouvelle page de paramètres pour Capture d'écran.« L'application Calculatrice a maintenant un nouveau look magnifique pour Windows 11 ! Il inclut également un nouveau paramètre de thème d'application (tout comme l'outil de capture !) afin que vous puissiez définir l'application dans un thème différent de celui de Windows. Calculatrice a été réécrit en C# afin que plus de personnes puissent y contribuer sur GitHub ! »« En plus de cela, l'application Calculatrice regorge de fonctionnalités utiles. C'est l'outil parfait pour vous aider à faire vos devoirs de mathématiques, à gérer vos finances, à tracer et à analyser des équations sur un graphique et pour faire des évaluations en algèbre, trigonométrie ainsi que des expressions mathématiques complexes !« Courrier et Calendrier sont mis à jour avec un nouveau style visuel ! Nous avons ajouté des coins arrondis et d'autres ajustements pour qu'ils ressemblent à Windows 11. Comme auparavant, Courrier et Calendrier peuvent refléter votre thème Windows afin que vous puissiez envoyer des e-mails et vérifier votre emploi du temps en utilisant le thème que vous préférez ».Enfin, les testeurs de Windows 11 peuvent désormais essayer des appels audio ou vidéo en tête-à-tête et en groupe dans Microsoft Teams. Vous pouvez également partager votre écran, comme vous le feriez dans l'application Microsoft Teams standard.Les nouvelles applications seront d'abord déployées pour les Windows Insiders sur le canal Dev, moins stable que le canal Beta. Microsoft a commencé à publier des versions de Windows 11 sur le canal bêta fin juillet, et vous devrez continuer à attendre si vous souhaitez utiliser ces nouvelles fonctionnalités sur une itération moins avancée de Windows. Vous pouvez toujours modifier votre canal à partir de la section Windows Update de l'application Paramètres.Comme pour toutes les versions d'Insider Preview du canal Dev jusqu'à présent, Microsoft n'applique pas encore les nouvelles exigences de sécurité de Windows 11, donc la plupart des ordinateurs qui exécutent Windows 10 pourront toujours exécuter les nouvelles versions de Windows 11 et ces applications mises à jour.Source : Microsoft