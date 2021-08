Barre des tâches de Windows





l'icône des applications populaires a été supprimée de la barre des tâches ;

certaines icônes peuvent ne pas apparaître dans la barre d'état système (systray) ;

l'alignement (emplacement) de la barre des tâches est maintenant en bas de l'écran et il ne peut pas être modifié ;

la barre des tâches a été réécrite et les applications tierces auront un accès limité aux API. Par conséquent, les applications ne peuvent plus personnaliser certaines zones de la barre des tâches ;

le menu contextuel qui s'affiche après un clic droit sur la barre des tâches a été supprimé ;

la barre des tâches ne prend plus en charge le glisser-déposer ;

l’assistant vocal Cortana ne sera plus épinglé à la barre des tâches ;

les actualités et centres d’intérêt sont supprimés de la barre des tâches ;

les contacts ne s’affichent plus dans la barre des tâches.

d'autres suppressions pourraient suivre.









Geste de paramétrage rapide





Applications Windows

le panneau de saisie mathématique ;

Wallet

Visualiseur 3D ;

OneNote pour Windows 10 ;

Paint 3D ;

Skype.

Personnalisation du menu Démarrer limitée





Avec Windows 11, Microsoft a ajouté un certain nombre de nouvelles fonctionnalités de conception et d'autres améliorations devraient arriver dans les prochains jours via le Microsoft Store. Dans le même temps, Microsoft a supprimé des fonctionnalités qui, selon lui, ne sont pas utilisées. Microsoft a déjà publié une liste des fonctions dépréciées dans Windows 11 donnant ainsi un aperçu de ce qui pourrait être supprimé plus tard cette année. Voici une liste des fonctionnalités de Windows 10 qui sont actuellement manquantes dans les versions bêta de Windows 11.Selon la documentation officielle, ces fonctionnalités de la barre des tâches ne sont plus disponibles (dépréciées) :En ce qui concerne la suppression du menu contextuel qui s'affiche après un clic droit sur la barre des tâches, les utilisateurs ne sont manifestement pas contents. Dans un billet de Feedback Hub, un utilisateur a écrit : « Il existe une documentation interne à l'entreprise, vieille de plusieurs décennies, qui s'appuie sur le simple clic droit sur la barre des tâches pour accéder au gestionnaire des tâches afin de résoudre les problèmes. Ce raccourci n'a pas seulement un sens absolu, mais sa suppression entraîne des coûts considérables pour l'entreprise ».Microsoft a répondu à ces commentaires et a confirmé qu'il s'agit du nouveau comportement dans Windows 11 : « Merci beaucoup de nous avoir fait part de vos commentaires. Nous continuerons à utiliser vos commentaires pour guider l'avenir de fonctionnalités comme celle-ci. Actuellement, sous Windows 11, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur le bouton du menu Démarrer pour ouvrir rapidement le Gestionnaire des tâches. En outre, vous pouvez également appuyer sur CTRL + SHIFT + ESC pour ouvrir directement le Gestionnaire des tâches ».En outre, les responsables de Microsoft ont confirmé que le nouveau système d'exploitation moderne ne permet pas aux utilisateurs de glisser-déposer des fichiers sur la barre des tâches pour les ouvrir dans une autre application. De même, vous ne pouvez plus glisser et déposer des applications ou des raccourcis sur la barre des tâches. Si vous essayez de faire glisser un fichier sur une application de la barre des tâches, il ne s'ouvrira pas dans l'application mise en évidence. Dans Windows 10, vous pouvez placer votre souris sur le bord supérieur de la barre des tâches et la faire simplement glisser pour la redimensionner.Cela n'est plus possible dans Windows 11. Si vous souhaitez modifier la taille de la barre des tâches, vous devez compter sur trois tailles : petite, moyenne et grande. Dans les versions préliminaires, les utilisateurs ne peuvent modifier la taille de la barre des tâches qu'en modifiant le registre. Par ailleurs, Windows 11 masquera les étiquettes des boutons de la barre des tâches et les fenêtres des applications seront toujours combinées pour une interface épurée.« En tant qu'utilisateur qui a plusieurs applications ouvertes, souvent avec plusieurs fenêtres, j'ai toujours eu la barre des tâches sur le côté droit de mon écran afin de pouvoir passer de l'une à l'autre facilement. Le nouveau "Toujours combinées et en bas" tue absolument mon flux de travail », a écrit un utilisateur dans Feedback Hub.Enfin, certains programmes comme Steam affichent plusieurs bulles d'icône Steam pour des choses comme la fenêtre principale, la liste d'amis et tout ce qui est ouvert. « Parfois, elles se combinent, parfois non, mais il serait plus agréable de les avoir sous forme d'entrées séparées avec le texte, comme à l'ancienne », a écrit un autre utilisateur.Dans Windows 11, le centre d'action (Action Center) a été remplacé par deux fonctions distinctes : le centre de notification et les paramètres rapides. Pour le moment, les Paramètres rapides (Quick Settings) ne prennent pas en charge les gestes, donc si vous êtes un utilisateur de tablette et qu'une application est ouverte en mode plein écran, vous devez accéder à la barre des tâches avec le balayage gauche et taper sur la barre des tâches afin d'ouvrir les Paramètres rapides. Pour les utilisateurs de tablettes, l'absence de gestes de base pourrait perturber leur flux de travail.En effet, les utilisateurs ne peuvent pas glisser depuis le bas de l'écran pour accéder aux paramètres rapides comme la luminosité, le Bluetooth ou le mode avion. Le balayage droit est désormais réservé au centre de notification et au flyout du calendrier. « Cela devrait être essentiel pour les tablettes. Vous ne pouvez pas accéder à la barre des tâches lorsque vous utilisez des applications en plein écran (par exemple YouTube) et vous ne pouvez donc pas du tout accéder au centre d'action sur les tablettes sans minimiser l'application », a noté un utilisateur dans un billet de Feedback Hub qui a été approuvé par près de 200 utilisateurs.Enfin, Windows 11 ne permettra plus aux utilisateurs de synchroniser leur fond d'écran entre les appareils lorsqu'ils sont connectés avec un compte Microsoft.Cortana n'est pas inclus dans l'expérience de premier démarrage et les applications suivantes ne sont plus préinstallées :Le menu Démarrer a été remanié dans Windows 11. Il ne comporte plus de tuiles vivantes et il n'est également plus possible de créer des dossiers d'applications, une fonctionnalité qui était auparavant proposée avec Windows 10X (un système d'exploitation annulé). La mise en page n'est pas non plus redimensionnable. Si vous souhaitez apporter des modifications à la taille du menu Démarrer, vous devez modifier les paramètres de mise à l'échelle du système. Le menu Démarrer de Windows 11 est aussi doté d'une nouvelle section "Recommandé" qui affiche une liste des applications/fichiers récemment consultés sur l'appareil ou dans le cloud.Cependant, il n'est pas possible de supprimer ou de réduire la section "Recommandé". « Je trouve que la section "Recommandé" est plutôt inutile, surtout sur un ordinateur personnel où les fichiers que vous ouvrez sont plus abstraits qu'au travail. De plus, cette section occupe la moitié du menu Démarrer, ce qui lui donne la même importance que la section des icônes épinglées. Je préférerais avoir plus d'espace pour les icônes épinglées », a commenté un utilisateur.Si vous voulez vraiment cacher les recommandations, allez dans Paramètres > Personnalisation > Démarrer et désactivez l'option "Afficher les applications récemment ajoutées" et/ou l'option "Afficher les éléments récemment ouverts", mais cela ne supprimera pas entièrement la section. Un employé de Microsoft a confirmé que les commentaires ont été partagés avec l'équipe, mais l'on ne sait pas encore si (et quand) ces fonctionnalités seront restaurées.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des fonctionnalités abandonnées par Windows 11 ?Lesquelles de ces fonctionnalités trouvez-vous très utiles et que Microsoft devrait restaurer ?