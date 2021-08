Avant tout chose, qu'est-ce que Hyper-V ?





Comment installer Hyper-V sur Windows 11 Home ?





lancez Notepad (Bloc-notes ou un autre éditeur de texte brut) ;

copiez et collez le texte suivant dans l'application :

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

pushd "%~dp0" dir /b %SystemRoot%\servicing\Packages\*Hyper-V*.mum >hv.txt for /f %%i in ('findstr /i . hv.txt 2^>nul') do dism /online /norestart /add-package:"%SystemRoot%\servicing\Packages\%%i" del hv.txt Dism /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Hyper-V -All /LimitAccess /ALL pause

enregistrez le fichier sous le nom hv.bat. Vous pouvez l'enregistrer où vous voulez ;

une fois que vous l'avez enregistré, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier et choisissez Exécuter en tant qu'administrateur ;

; laissez le processus s'exécuter ; cela peut prendre un certain temps. Une fois qu'il est terminé, vous devez redémarrer votre ordinateur ;

Hyper-V devrait être automatiquement installé et vous pouvez le trouver en cherchant dans le menu Démarrer. Il s'appelle Hyper-V Manager.





ouvrez l'application Paramètres et allez dans Applications > Fonctions optionnelles ;

et allez dans Applications > Fonctions optionnelles ; faites défiler jusqu'en bas et cliquez sur Plus de fonctionnalités Windows ;

; trouvez Hyper-V dans la liste et activez-le. Vous devrez peut-être redémarrer ensuite ;

vous devriez maintenant être en mesure d'utiliser Hyper-V pour créer et gérer des machines virtuelles.





Chaque version majeure de Windows se décline en plusieurs éditions, ou SKU (stock-keeping unit), avec des caractéristiques différentes. Le prochain Windows 11 n'est pas différent, et Microsoft a déjà annoncé qu'il sera disponible dans des éditions phares Home et Pro. L'une des grandes fonctionnalités qui est généralement exclusive aux éditions Pro de Windows est la technologie de virtualisation Hyper-V de Microsoft, mais avec un peu de bricolage, vous pouvez l'obtenir sur les éditions Home. Si vous êtes intéressé, voici comment installer Hyper-V sur Windows 11 Home . Bien sûr, il existe plusieurs autres outils que vous pouvez utiliser.Hyper-V est un hyperviseur développé par Microsoft, qui vous permet de créer et d'exécuter des machines virtuelles (VM) sur votre PC. Les VM vous permettent de créer des instances isolées d'un système d'exploitation qui n'affecte pas votre PC hôte. Il existe plusieurs options de logiciels de virtualisation, mais Hyper-V est un outil natif de Windows, et il s'avère idéal si vous gérez des VM Windows. Hyper-V peut être utile pour tester des applications instables ou dangereuses, ou si vous avez besoin d'une fonctionnalité spécifique d'un système d'exploitation particulier.Par exemple, vous pouvez installer la distribution Ubuntu si vous avez besoin de quelque chose de Linux, mais que vous souhaitez garder Windows comme système d'exploitation principal. Hyper-V a été mis en œuvre pour la première fois avec Windows Server 2008, et fait partie de Windows depuis lors. Pour Windows normal, il n'est officiellement disponible que dans les éditions Pro, Enterprise et Education du système d'exploitation. Mais même dans ces éditions, il s'agit généralement d'une fonctionnalité optionnelle, et vous devez donc aller dans l'application Paramètres pour l'installer.Sur l'une de ces éditions de Windows 11 , vous pouvez installer Hyper-V en allant dans. Faites défiler jusqu'en bas de la page et cliquez sur, puis trouvez Hyper-V et installez-le.Vous devez disposer d'un processeur qui prend en charge la technologie Hyper-V pour en profiter. Plutôt que de vérifier les spécifications de votre matériel en ligne ou dans un manuel, vous pouvez exécuter un vérificateur dans Windows pour le savoir. Pour ce faire, il suffit d'ouvrir PowerShell ou une invite de commande en tant qu'administrateur dans le menu Démarrer et d'exécuter la commande. Dans le texte informatif qui s'affiche, défilez tout en bas et consultez la section, où vous verrez si votre matériel est compatible ou non.Lorsque votre machine prend en charge Hyper-V, elle devrait vous afficher le texte suivant : « Un hyperviseur a été détecté. Les fonctionnalités nécessaires à Hyper-V ne seront pas affichées ». Pour activer Hyper-V dans l'édition Home de Windows, vous devez suivre les étapes suivantes :Il est également disponible dans les. Si elle ne s'affiche pas, essayez ce qui suit :C'est à peu près tout ce que vous devez savoir pour installer Hyper-V sur Windows 11 Home. Ce guide fonctionne également pour Windows 10. Cela dit, l'installation d'Hyper-V n'active pas Windows Sandbox, qui est une autre fonctionnalité de virtualisation intéressante de Windows. Windows Sandbox crée une copie propre de votre version actuelle de Windows afin que vous puissiez y tester des logiciels. Le cas d'utilisation est légèrement différent puisqu'il ne duplique que votre version actuelle de Windows, et non le système d'exploitation de votre choix.De plus, Windows Sandbox est réinitialisé chaque fois que vous le fermez. Il sert uniquement à tester rapidement une application ou un paramètre spécifique sans endommager votre PC. Avec Hyper-V, vous pouvez créer des machines virtuelles à l'aide de vos propres fichiers ISO ou choisir l'une des options proposées par Microsoft. L'entreprise offre d'ailleurs la possibilité de créer une machine virtuelle Ubuntu dès sa sortie de l'emballage. Les machines virtuelles sont persistantes, à moins que vous ne choisissiez de les supprimer, et leurs applications sont donc certainement différentes de celles de Windows Sandbox.Quel est votre avis sur le sujet ?