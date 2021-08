Nouvel outil de capture d'écran. Microsoft a remplacé l'icône du bouton de capture par un signe plus et le bouton de mode a des bascules déroulantes





ancien outil de capture d'écran

Le chef de produit de Microsoft, Panos Panay, a publié le premier aperçu du nouvel outil de capture de Windows 11. Il contient non seulement les utilitaires de découpage que vous connaissez, mais également des bords arrondis.Pour mémoire, l'outil Capture (aussi appelé « Outil capture d'écran » et en anglais : Snipping Tool) est un programme inclus par défaut au système d'exploitation Windows depuis Vista et dans les tablettes Windows XP Experience Pack de 2005. L'outil a été publié pour la première fois pour les tablettes tactiles, le 7 novembre 2002. L'outil Capture permet de faire une capture d'écran d'une fenêtre, d'une zone rectangulaire, d'une zone de forme quelconque ou de l'écran entier. Les captures peuvent être par la suite annotées grâce à un feutre interactif et sauvegardées au format .png, .gif, .jpg, MHTML ou encore être envoyées par e-mail. Depuis la version Windows 10, l'outil inclut une option permettant de prendre une capture après un certain délai.Comme nous pouvons le voir dans la vidéo qu'il a publié sur Twitter, cet outil propose une expérience similaire à ce qui existe déjà sur les machines Windows. Vous pouvez couper une partie de votre écran, griffonner des notes ou des dessins dessus et faire quelques autres choses avant de l'enregistrer en tant qu'image et de la partager où que vous soyez. C'est une fonctionnalité simple et utile.Au cas où vous vous poseriez des questions sur l'outil de Capture d’écran et croquis existant, Microsoft en a parlé il y a un moment déjà dans sa liste de fonctionnalités qui sont modifiées ou supprimées à la suite de l'arrivée de Windows 11. Plus précisément, Microsoft a déclaré : « L’outil Capture d’écran reste disponible, mais les anciennes conception et fonctionnalité de la version Windows 10 ont été remplacées par celles de l’application précédemment connue sous le nom de Capture d’écran et croquis ».Interrogé sur le nouvel outil de capture d'écran et son utilité (notamment « Est-ce que cela est fusionné avec ou remplace Capture d’écran et croquis ? Outre les coins arrondis qu'est-ce que cet outil apporte de neuf ? »), Giorgio Sardo, directeur général de Microsoft du nouveau Microsoft Store et des applications Windows, a fait court. « Aujourd'hui, nous partageons un aperçu, et dans quelques semaines, nous proposerons la nouvelle application à tous les Windows Insiders pour qu'ils l'essaient », a-t-il déclaré. « Plus de détails vous serons bientôt communiqué ».Les réactions à ces présentations étaient diverses. L'utilisateur Antonio Bereti a déclaré : « Ce qui est "nouveau", c'est le manque de fonctionnalités dont nous avons vraiment besoin. Pouvons-nous obtenir une capacité d'enregistrement d'écran appropriée dans cet outil ? » Un autre lui a fait écho : « Nous avons besoin de la sauvegarde automatique à l'emplacement spécifié, de l'enregistrement d'écran*en GIF et MP4 ». Un autre a opté pour l'ironie : à la question de savoir ce qui était nouveau avec cet outil, il a répondu « C'est une évidence pour moi. Il s'agit du tout premier outil de capture que Microsoft ait jamais conçu pour n'importe quelle version de Windows incluant une bande-son prête à l'emploi. Avoir plusieurs notes de musique cela me semble génial. Surpris que tu n'aies pas remarqué cela, Daniel, tu es pourtant généralement le mec qui fait attention aux détails ».Quoiqu'il en soit, dans la très courte vidéo, nous voyons un aperçu de la nouvelle interface utilisateur de l'outil, qui ressemble à une combinaison de l'outil de capture existant et de capture d'écran et croquis. Cette dernière est une application introduite par Microsoft dans Windows 10 version 1809, et beaucoup ont supposé qu'il s'agissait d'un remplacement logique pour l'outil de capture d'écran. Cependant, les deux applications ont coexisté jusqu'à présent, bien que Capture d'écran soit resté pratiquement inchangé, en particulier en termes d'interface utilisateur.Cette nouvelle application dans Windows 11 semble réunir efficacement les deux applications, tout en conservant le nom le plus familier. Comme on le voit dans la vidéo, le lancement de Capture d'écran présente les mêmes options de base que l'itération actuelle de l'application. Vous pouvez démarrer une nouvelle capture, choisir le mode de capture ou définir un délai. Ces options ne sont pas aussi facilement accessibles dans capture d'écran et croquis, les modes de capture apparaissant après le démarrage d'une capture, tandis que les options de délai sont masquées dans un menu déroulant qui n'est pas étiqueté. En ce sens, cette nouvelle application conserve les meilleurs aspects de l'outil de capture d'origine. Toutes les icônes et tous les boutons ont été mis à jour afin de s'aligner sur le nouveau langage de conception de Windows 11.Cependant, le reste de l'interface ressemble toujours beaucoup à capture d'écran et croquis. Vous pouvez toujours voir des options pour changer les modes de capture après avoir démarré une nouvelle capture, et l'interface d'édition est fondamentalement la même que Capture d'écran et croquis. Toutefois, certains boutons ont été réorganisés, comme les boutons d'annulation et de rétablissement qui sont désormais auprès des autres outils d'édition. Cela fait de la place pour les boutons du mode retard et capture près du coin supérieur gauche de la fenêtre de l'application.En mode capture, Windows assombrira votre écran et vous permettra de choisir entre une sélection de forme libre, une capture rectangulaire et une capture de la fenêtre actuellement sélectionnée. La capture s'ouvrira dans la fenêtre Capture d'écran et croquis. Une fois rendu à ce niveau, vous pourrez copier le contenu dans le presse-papiers après avoir modifié la capture d'écran. Vous pouvez également enregistrer le découpage dans votre choix de JPEG, PNG ou d'autres formats).Vous pouvez surligner, dessiner ou recadrer la capture d'écran pour répondre à vos besoins. Vous pouvez ajouter des notations de base à l'aide d'un stylo et d'un surligneur. Sur un bureau, vous pouvez ajouter des textes à la place. De plus, les utilisateurs pourront coller un extrait de leur écran directement dans un dossier pour plus de commodité. Sous Windows 10, les utilisateurs doivent enregistrer manuellement les captures d'écran à l'aide du bouton « Enregistrer sous » dans MS Paint, Capture d'écran et croquis ou une application tierce.Il semble que Microsoft soit enfin prêt à supprimer les deux applications redondantes, et Panos Panay explique que les Windows Insiders pourront bientôt essayer le nouvel outil de capture. Nous attendons toujours une nouvelle version de Windows 11 cette semaine, alors c'est peut-être à ce moment-là que nous la verrons.Sources : Panos Panay Qu'en pensez-vous ?Fallait-il attendre Windows 11 pour ça ?Cette logique vient-elle justifier le besoin d'acheter un PC neuf qui supporte TPM 2.0 ?