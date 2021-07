Le nouvel OS de Microsoft est plus stable et plus proche de la sortie

Microsoft lance la première version bêta de Windows 11





Les problèmes actuels de la version bêta de Windows 11

Le menu Démarrer

dans certains cas, il se peut que vous ne puissiez pas saisir de texte lorsque vous utilisez la fonction Recherche depuis le menu Démarrer ou la barre des tâches. Si vous rencontrez ce problème, appuyez sur WIN + R sur le clavier pour lancer la boîte de dialogue Exécuter , puis fermez-la ;

Barre des tâches

la barre des tâches scintille parfois lors du changement de méthode d'entrée.

Paramètres

les liens vers des pages spécifiques de Paramètres ne renvoient pas à la bonne page dans l'application, sauf si Paramètres est déjà ouvert ;

pour modifier les paramètres d'accessibilité, l'interface utilisateur des paramètres peut ne pas enregistrer l'état sélectionné ; l'application Paramètres se bloque lorsque vous cliquez sur "Reconnaissance faciale (Windows Hello)" sous Paramètres de connexion si Windows Hello est déjà configuré.

Explorateur de fichiers

Explorer.exe se ferme en boucle pour les Insiders utilisant la langue d'affichage turque lorsque la charge de la batterie est de 100 % ;

le menu contextuel ne s'affiche parfois pas complètement et se retrouve tronqué ;

le fait de cliquer sur une icône du bureau ou une entrée du menu contextuel peut entraîner la sélection du mauvais élément.

Recherche

après avoir cliqué sur l'icône de recherche de la barre des tâches, le panneau de recherche peut ne pas s'ouvrir. Si cela se produit, redémarrez le processus Explorateur Windows et ouvrez à nouveau le panneau de recherche ;

et ouvrez à nouveau le panneau de recherche ; lorsque vous passez votre souris sur l'icône de recherche de la barre des tâches, les recherches récentes peuvent ne pas s'afficher. Pour remédier à ce problème, redémarrez votre PC ;

le panneau de recherche peut apparaître en noir et ne pas afficher de contenu sous le champ de recherche.

Widgets

le tableau des widgets peut apparaître vide. Pour contourner ce problème, vous pouvez vous déconnecter puis vous reconnecter ;

le lancement de liens à partir du tableau des widgets peut ne pas appeler les applications au premier plan ;

les widgets peuvent s'afficher dans une taille incorrecte sur les moniteurs externes. Si vous rencontrez ce problème, vous pouvez lancer les widgets via le toucher ou le raccourci WIN + W sur l'écran de votre PC, puis sur vos moniteurs secondaires.

Windows Store

Microsoft estime qu'il s'efforce d'améliorer la pertinence des recherches dans le Windows Store, notamment en résolvant un problème où, dans certains cas, l'ordre des résultats de recherche est inexact ;

le bouton d'installation peut ne pas être encore fonctionnel dans certains scénarios limités ;

les évaluations et les critiques ne sont pas disponibles pour certaines applications.

Sécurité Windows

pour certains Insiders, le texte ne s'affiche pas correctement dans la boîte de dialogue UAC. Ce problème affecte les Insiders qui ne fonctionnent pas sous EN-US ;

la " soumission automatique d'échantillons " est inopinément désactivée lorsque vous redémarrez votre PC ;

" est inopinément désactivée lorsque vous redémarrez votre PC ; Windows Hello (Face) peut afficher une erreur indiquant "Something went wrong" lors de la tentative de connexion après la mise à niveau. Pour contourner ce problème, connectez-vous avec votre mot de passe ou votre code PIN et ouvrez le Gestionnaire de périphériques puis désinstallez "Windows Hello Face Software Device" sous "Biometric devices".

Localisation

il y a un problème où certains Insiders peuvent avoir quelques traductions manquantes de leur expérience utilisateur pour un petit sous-ensemble de langues exécutant les dernières constructions Insider Preview.

Windows Sandbox

la barre des tâches se bloque continuellement dans Windows Sandbox. L'équipe recherche un correctif.

« Nous sommes très heureux d'annoncer que nous publions Windows 11 Insider Preview Build 22000.100 pour les Windows Insiders dans le canal bêta », a annoncé la société dans un billet de blogue jeudi. Cela signifie que Windows 11 devient plus stable et plus proche de sa sortie. « Si vous êtes dans le canal de développement, le moment est venu d'envisager de passer au canal bêta si vous souhaitez rester sur des versions plus stabilisées de Windows 11 », a déclaré l'équipe Windows Insider. Bien entendu, pour installer la version bêta, vous aurez besoin d'un ordinateur compatible.Il est notoirement difficile de déterminer si votre matériel fonctionnera avec la prochaine version de Windows, mais l'article de Microsoft sur la préparation aux builds Insider dirige les gens vers sa page de configuration requise. La société a déclaré qu'elle serait très attentive au fonctionnement des CPU Intel 7e génération et AMD Zen 1 pendant la période de test. Il est donc possible que ces systèmes soient autorisés à exécuter la version bêta, mais pas la version finale. Habituellement, le passage de Dev à Beta nécessite une réinstallation complète du système d'exploitation.Mais selon le compte Twitter de Windows Insider, il sera possible de le faire directement sur place pendant une "courte période". Ainsi, c'est probablement "mieux" de l'installer dès que vous le pouvez si vous n'avez pas besoin de rester sur le canal Dev. Ceux qui ont déjà sauté le pas estiment que le passage à la version bêta n'a nécessité qu'un redémarrage rapide. En outre, pour ceux qui sont encore sous Windows 10, mais qui sont assez aventureux pour rejoindre la bêta, vous pouvez vous inscrire sur le canal bêta sur le site Web de Microsoft réservé au programme Windows Insider.Bien sûr, même si Microsoft affirme que les versions du canal bêta sont plus stables que celles du canal Dev, elles restent tout de même des versions bêta. Il y aura probablement des bogues, des plantages et des fonctionnalités manquantes. Microsoft a même une liste complète des problèmes actuels dans son billet de blogue, qui dit aussi que la fonctionnalité Teams Chat qui est disponible pour certains dans le canal Dev n'est pas encore disponible pour les utilisateurs de la version bêta. Toutefois, si vous êtes impatient de l'essayer, il est maintenant suffisamment stable pour que Microsoft le considère comme prêt pour les utilisateurs précoces.Selon l'équipe Windows Insider, lors de la mise à niveau vers Windows 11 à partir de Windows 10 ou lors de l'installation d'une mise à jour vers Windows 11, certaines fonctionnalités peuvent être dépréciées ou supprimées. Voir les détails ci-dessous :Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?