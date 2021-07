Changements et améliorations

Nous introduisons un nouveau widget de divertissement*! Le widget de divertissement vous permet de voir les titres de films nouveaux et en vedette disponibles dans le Microsoft Store. La sélection d'un film vous dirigera vers le Microsoft Store pour voir plus d'informations sur ce titre. Ouvrez simplement les widgets et cliquez ou appuyez sur le bouton «*Ajouter des widgets*» et choisissez le widget de divertissement. [MISE À JOUR] Le widget de divertissement est disponible pour les Insiders dans les pays suivants*: US, UK, CA, DE, FR, AU, JP.





Le nouveau widget de divertissement vous donne un accès rapide aux titres déplacés en vedette dans le Microsoft Store. Le nouveau widget de divertissement vous donne un accès rapide aux titres déplacés en vedette dans le Microsoft Store.

Les nouveaux menus contextuels et autres menus contextuels ont été mis à jour pour utiliser du matériel acrylique.





Les nouveaux menus contextuels de Windows 11 avant acrylique et après.

Nous testons la convivialité d'un SplitButton pour créer de nouveaux dossiers et fichiers dans la barre de commandes de l'explorateur de fichiers.

Les aperçus de la barre des tâches (lorsque vous passez la souris sur les applications ouvertes dans la barre des tâches) ont été mis à jour pour refléter la nouvelle conception visuelle de Windows 11.



Aperçus de la barre des tâches avec des coins arrondis*!

Correctifs

Barre des tâches*:

Nous avons corrigé un problème où si vous faites glisser les icônes d'applications sur la barre des tâches pour les réorganiser, les applications se lançaient ou réduisaient lorsque vous relâchiez l'icône. L'utilisation d'un appui long en appuyant sur une icône d'application dans la barre des tâches pour ouvrir la liste de raccourcis devrait maintenant fonctionner. Après avoir cliqué avec le bouton droit sur l'icône Démarrer dans la barre des tâches, cliquer ailleurs devrait maintenant fermer le menu de manière plus fiable. Maj + clic droit sur l'icône d'une application dans la barre des tâches affichera désormais le menu de la fenêtre comme avant et non la liste de raccourcis. Nous avons résolu un problème qui faisait que votre souris se déplaçait lentement lorsque vous survoliez les aperçus de la barre des tâches. Nous avons inclus le correctif pour un problème lors de l'utilisation de plusieurs bureaux où une icône d'application dans la barre des tâches peut donner l'impression que plusieurs fenêtres sont ouvertes alors que ce n'était pas le cas sur ce bureau. Lorsque vous utilisez l'IME amharique, vous ne devriez plus voir un X inattendu à côté de l'icône IME dans la barre des tâches. Le problème où si vous cliquez sur l'indicateur d'entrée dans la barre des tâches et qu'il serait mis en évidence de manière inattendue Paramètres rapides a été résolu. Lorsque vous survolez la vue des tâches, le menu déroulant d'aperçu de vos bureaux ne réapparaîtra plus après avoir utilisé Echap pour les fermer. Nous avons apporté un correctif pour résoudre un problème où explorer.exe pouvait se bloquer après avoir survolé l'icône Vue des tâches dans la barre des tâches. Nous avons corrigé un problème où la date sélectionnée dans le menu volant du calendrier n'était pas synchronisée avec la date dans la barre des tâches. Nous avons fait une mise à jour pour résoudre un scénario faisant que certains initiés ne voient pas le texte du calendrier lunaire dans le menu volant du calendrier lorsqu'il est activé dans les paramètres. Cette version a résolu un problème qui pouvait rendre l'arrière-plan de la barre des tâches transparent de manière inattendue. Un clic droit sur l'icône d'aide à la mise au point dans la barre des tâches devrait maintenant afficher un menu contextuel. Le problème de la version précédente où les icônes dans le coin de la barre des tâches étaient écrasées contre le haut de la barre des tâches a été résolu. L'info-bulle de l'icône de l'emplacement en cours d'utilisation dans la barre des tâches ne devrait plus apparaître vide parfois.

Paramètres:

Nous avons corrigé un problème faisant planter les paramètres au lancement périodiquement. L'utilisation des curseurs du mélangeur de volume dans les paramètres du son devrait être plus réactive maintenant, ainsi que la réactivité de la page dans son ensemble. Nous avons corrigé un problème entraînant l'écrêtage de l'option de modification de la taille des paramètres de disque et de volume. Il y avait un lien de vérification non fonctionnel sous Paramètres de sauvegarde - cela a été corrigé. La page Paramètres d'alimentation et de batterie ne devrait plus signaler que l'économiseur de batterie est activé. La page Paramètres d'alimentation et de batterie ne devrait pas non plus planter lorsqu'elle est lancée à partir des paramètres rapides. Nous avons corrigé une erreur grammaticale dans le texte des paramètres de connexion. Le lien "J'ai oublié mon code PIN" manquait de manière inattendue dans les paramètres de connexion lorsqu'un code PIN a été configuré et a maintenant été renvoyé. Le problème où l'option Déplacer sous Applications et fonctionnalités dans les paramètres ne fonctionnait pas de manière fiable devrait être résolu dans cette version. Nous avons atténué un problème où certaines des couleurs dans les paramètres n'étaient pas mises à jour après avoir basculé entre les modes sombre et clair, laissant du texte illisible. Nous avons fait du travail pour aider à améliorer les performances des paramètres lors du basculement entre les modes clair et sombre. Nous avons résolu un problème où certains éléments de la page Thèmes dans Paramètres se retrouvaient entassés lorsque la taille de la fenêtre était petite. Nous avons résolu un problème où le basculement du menu du stylet sous Paramètres de la barre des tâches n'était pas synchronisé avec l'état réel de la fonctionnalité. Les modifications apportées à «*Rejeter la notification après ce laps de temps*» dans les paramètres d'accessibilité devraient maintenant persister. Certaines des icônes que vous pouviez activer dans les paramètres de la barre des tâches étaient étiquetées à tort Explorateur Windows même si ce n'était pas ce qu'elles étaient - cela devrait maintenant être corrigé. Le texte de connexion dans les paramètres rapides a été mis à jour pour indiquer Cast.

Explorateur de fichiers:

Cliquer deux fois sur le bouton de la barre de commande devrait maintenant fermer toute liste déroulante qui s'est affichée. La nouvelle barre de commandes devrait maintenant apparaître lorsque «*Ouvrir les dossiers dans un processus séparé*» est activé sous Options de l'explorateur de fichiers*> Affichage. Cette version résout un problème où cliquer avec le bouton droit sur un fichier et sélectionner Ouvrir avec > Choisir une autre application peut lancer le fichier dans l'application par défaut plutôt que d'ouvrir la boîte de dialogue Ouvrir avec. Correction d'un problème où le menu contextuel du bureau et de l'explorateur de fichiers cessait de se lancer.

Rechercher:

Nous avons résolu un problème où l'option de vérification de votre compte dans la recherche ne fonctionnait pas. Le survol de l'icône Rechercher sur un moniteur secondaire affichera désormais le menu volant sur le bon moniteur. La recherche devrait maintenant fonctionner si vous ouvrez Démarrer et commencez à taper après être allé dans la liste des applications et en revenir.

Widgets*:

Lorsque vous utilisez le client Outlook avec un compte Microsoft, les mises à jour du calendrier et des tâches doivent être synchronisées plus rapidement avec les widgets. Nous avons résolu un problème où si vous ajoutiez rapidement plusieurs widgets à partir des paramètres des widgets, certains widgets pouvaient ne pas être visibles sur le tableau. Nous avons corrigé un bug où les widgets pouvaient tous rester bloqués dans un état de chargement (carrés vides dans la fenêtre). Le widget de trafic doit maintenant suivre le mode Windows (clair ou sombre). Le titre du widget sportif ne doit plus correspondre au contenu du widget.

Autre:

Cette version résout un problème où ALT + Tab restait ouvert parfois après avoir relâché les touches et devait être rejeté manuellement. Nous avons corrigé un problème où le focus du Narrateur ne se terminait pas sur le panneau emoji après avoir utilisé le raccourci clavier pour l'ouvrir. La vue de l'objectif de la loupe a été mise à jour afin que l'objectif ait désormais des coins arrondis. Nous avons trouvé un problème qui affectait sensiblement la fiabilité du lancement de Start pour certains Insiders, et nous l'avons résolu avec cette version. Nous avons mis à jour le texte "Les plus utilisés" dans la liste des applications du menu Démarrer afin qu'il ne soit plus coupé. L'utilisation du zoom sémantique dans la liste des applications de Start ne devrait plus entraîner le déplacement de la liste vers le bas et vers la droite du bord de la fenêtre. Nous avons résolu un problème où, si vous appuyiez sur WIN + Z, vous deviez appuyer sur Tab avant de pouvoir utiliser la touche fléchée pour naviguer dans les dispositions d'accrochage. Nous avons résolu un problème où une zone acrylique pouvait rester sur l'écran après avoir cliqué et décollé à plusieurs reprises une fenêtre avec le toucher. Nous avons effectué quelques travaux pour atténuer un flash inattendu lors du déplacement d'une fenêtre capturée avec le toucher. Nous avons apporté une modification pour aider les bordures de fenêtre à avoir un peu plus de contraste lorsque «*Afficher la couleur d'accentuation sur les barres de titre et les bordures de fenêtre*» était désactivé.



La Preview Windows 11 22000.71 est désormais disponible dans le canal de développement du programme Windows Insider et comprend des améliorations visuelles pour le menu contextuel et divers menus contextuels.Dans le cadre de la dernière mise à jour, Microsoft actualise le menu contextuel dans l'explorateur de fichiers et d'autres applications avec l'effet acrylique Fluent Design. Pour ceux qui ne le savent pas, l'acrylique est un composant du Fluent Design System qui ajoute de la texture physique et de la profondeur (c'est-à-dire un effet de flou) au système d'exploitation.Microsoft active également les coins arrondis pour les aperçus de la barre des tâches (l'aperçu qui apparaît lorsque vous passez la souris sur les applications ouvertes dans la barre des tâches). Ces modifications ont été mises en œuvre pour refléter la nouvelle conception visuelle de Windows 11.Microsoft ajoute un nouveau widget de divertissement au menu des widgets Windows.Le widget de divertissement, qui peut être téléchargé via le Microsoft Store, vous permet de voir les titres de films nouveaux et en vedette disponibles dans le Microsoft Store. Si vous cliquez sur un film dans le widget, il vous dirigera vers le Microsoft Store afin que vous voyiez plus d'informations sur ce film.Pour télécharger la mise à jour de la Préversion, vous devez rechercher les mises à jour après avoir rejoint le canal de développement du programme Windows Insider.Source : Microsoft Que pensez-vous de ces modifications ? Quelles sont les améliorations qui vous intéressent le plus ?