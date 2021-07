Même si Windows 11 arrive pour les fêtes de fin d'année, les mises à niveau depuis Windows 10 ne se feront qu'en 2022. Cependant, les versions préliminaires de Windows 11 sont déjà disponibles pour les testeurs qui s'inscrivent au Dev Channel du programme Windows Insider. Mais comme il s'agit de préversions, il est encore possible de rencontrer des bogues inconnus, des problèmes de compatibilité et des fonctionnalités inachevées qui peuvent nuire aux performances. Si vous rencontrez un problème ou si vous ne vous sentez toujours pas prêt à passer à la nouvelle version, vous pouvez revenir à la version stable de Windows 10.Le processus dépendra de la date à laquelle vous avez mis à niveau l'appareil vers Windows 11. Par exemple, vous pouvez utiliser les paramètres de récupération, qui restaurent l'installation précédente à partir d'une sauvegarde que l'installation a créée automatiquement avant la mise à niveau. Le seul problème est que cette option n'est disponible que pendant les 10 premiers jours suivant la mise à niveau. Après cette période, le système supprime automatiquement les fichiers de l'installation précédente pour libérer de l'espace sur l'appareil. Cette information est issue d'un document PDF que Microsoft a fourni aux fabricants de PC.Le document indique que Microsoft réduit la fenêtre de retour à Windows 10 à 10 jours seulement. En effet, la fonctionnalité de retour en arrière de Windows prend le dossier d'installation archivé de Windows (généralement enregistré sur le lecteur C: sous le nom de Windows.old) et le rétablit comme système d'exploitation du PC sans avoir à le réinstaller depuis le début. À titre d'exemple, lorsque les utilisateurs sont passés de Windows 8.1 ou d'une version antérieure à Windows 10 il y a environ six années de cela, ils ont eu au moins un mois entier pour décider si la dernière version plus récente de Windows leur convenait.Le formatage du disque de stockage primaire d'un PC et la réinstallation de Windows 10 à partir d'une clé USB ou d'un DVD seront probablement toujours des alternatives une fois la fenêtre de 10 jours fermée. En outre, Microsoft s'est engagé à prendre en charge Windows 10 jusqu'en octobre 2025. Les utilisateurs ont donc trois ans pour décider s'ils sont prêts à faire le grand saut vers Windows 10. Le seul problème potentiel serait que Microsoft devienne agressif avec ses mises à jour, comme ce fut le cas lorsque les rappels de mise à jour de la société ont agacé les utilisateurs de Windows 7.Le document d'assistance de Microsoft est une FAQ qui couvre un large éventail de sujets, allant de la différence entre Windows 10 et Windows 11 à la date de disponibilité des PC sous Windows 11. La société encourage les utilisateurs à télécharger l'application PC Health Check, qui indique la capacité d'un PC à passer à Windows 11. Tous les PC ne pourront pas être mis à niveau vers Windows 11 lorsqu'il sortira. Microsoft a initialement fixé des exigences système qui laissaient sur le carreau les processeurs de 2017, qui étaient encore haut de gamme au début de 2018.Toutefois, Microsoft semble avoir entendu les cris de ses clients et a reconsidéré les exigences de Windows 11 pour s'étendre un peu plus loin. Selon certains rapports, les vendeurs à la sauvette ont toutefois profité de l'occasion pour se faire un peu d'argent sur les puces TPM (Trusted Platform Modules) 2.0, car la plateforme est aussi une exigence pour le nouveau système d'exploitation. Pour rappel, TPM fournit une couche supplémentaire de sécurité en stockant des clés cryptographiques qui peuvent être créées avec un logiciel de chiffrement, tel que Windows bitLocker. Sans la clé, les données restent chiffrées.Des rapports allèguent que depuis l'annonce de Microsoft, plusieurs magasins sont en rupture de stock en ce qui concerne les puces TPM 2.0. « Il est possible que les gens achètent en panique des puces TPM après avoir effectué le test de compatibilité, mais nous savons également que les revendeurs profitent aussi de la situation », a déclaré un expert. Vers fin juin, ces petits modules se vendaient aux alentours de 100 dollars avec les frais de port sur eBay. Ce prix avoisine actuellement les 150 dollars. Par ailleurs, le mode S, l'option à permissions réduites qui verrouille les utilisateurs dans le Microsoft Store, devrait continuer d'exister dans Windows 11 Home.Cependant, elle devrait être supprimée de Windows 11 Pro. À sa sortie en octobre, Windows 11 sera une mise à niveau gratuite de Windows 10 sur les PC qui peuvent supporter ses exigences matérielles. Mais puisque les builds de Windows 11 Insider Preview sont disponibles à l'installation, vous pouvez le tester avant la sortie de la première version stable. En sus, le Bug Bash de Microsoft est également en cours, et les enthousiastes aventureux qui ont le don de trouver des comportements inattendus pourraient peut-être gagner de l'argent.Par contre, il n'est pas recommandé d'installer un système d'exploitation en avant-première sur un PC utilisé à des fins professionnelles. Enfin, Windows 11 apporte un certain nombre de changements majeurs à l'interface utilisateur, notamment un nouveau menu Démarrer sans les tuiles dynamiques. Vous aurez un accès plus rapide aux applications épinglées et aux fichiers récents, mais les fans de Cortana pourraient être déçus de voir que l'assistant vocal de Microsoft est relégué dans une application à l'écart.Les angles arrondis sont également nombreux dans le nouveau logiciel. Le Windows Store bénéficiera également d'une mise à jour majeure, avec la prise en charge de plus de types d'applications et de méthodes de paiement.Source : Document d'assistance de Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?