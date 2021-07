Windows 10 avec Metro Design Language avant et Fluent Windows 11 après Windows 10 avec Metro Design Language avant et Fluent Windows 11 après

Le nouveau menu Démarrer

Rester dans le flux



Une sélection de certaines de nos nouvelles iconographies Fluent, de l'interface utilisateur et du contenu illustré, ainsi qu'une représentation de la police Segoe UI Variable

Une interface utilisateur plus user-friendly

« Windows a été avec beaucoup d'entre nous aussi loin que nous nous souvenions. Il a une histoire riche de 35 ans, plein de nouvelles expériences qui nous ont montré comment l'informatique peut enrichir nos vies : écrire votre premier essai dans Microsoft Word, dessiner votre première œuvre d'art numérique dans Microsoft Paint, ou peut-être écrire votre première ligne de code .« Concevoir la prochaine génération de Windows nécessite une compréhension du passé, mais ce qui est plus essentiel, c'est une profonde empathie pour les besoins humains actuels et émergents - et une compréhension de la façon dont la technologie peut les prendre en charge. Alors que nous commencions notre parcours de conception pour Windows 11, nous avons examiné comment le monde a changé au cours des 18 derniers mois, y compris les façons dont la pandémie a révélé des besoins non satisfaits et accéléré de nouveaux comportements. Plus important encore, nous avons parlé aux gens de leurs rêves et aspirations afin que nous puissions apprendre ce qui les motive et ce dont ils ont besoin dans leur technologie pour atteindre leurs objectifs. Le design de Windows 11 est ancré dans cette focalisation sur les personnes, comment l'informatique peut les responsabiliser et ce qu'elles aiment.« Créer beaucoup d'amour nécessite beaucoup de connexion avec les gens, ce que nous apprécions parce que l'humain est au cœur de notre philosophie de conception. Au cours de plus de 85 études de recherche et de dizaines de milliers de séries de tests, nous avons discuté avec tout le monde, des fans de longue date qui aiment les aspects familiers de notre produit aux nouveaux clients souhaitant que Windows soit plus facile et plus accessible ».« Cela a été l'une de nos versions les plus axées sur les personnes et un principe de conception directeur était basé sur un thème clé mis en évidence lors de la recherche : une technologie calme qui rend notre vie véritablement meilleure. Le calme est indispensable dans le monde d'aujourd'hui, et il a tendance à dépendre de notre capacité à nous sentir au contrôle, à l'aise et confiants. Windows 11 facilite cela grâce à des expériences fondamentales qui semblent familières, adoucissent l'interface utilisateur autrefois intimidante et augmentent la connexion émotionnelle. Des expériences qui vous rapprochent de ce que vous aimez le plus : la famille, les amis, les passions, les divertissements et les créations. Windows 11 est l'endroit où tout se réunit, et le besoin n'a jamais été aussi fort.« Comme pour tout, la pandémie a influencé Windows 11. Alors que la montée en puissance de la technologie mobile avait éloigné le PC des projecteurs, l'année dernière l'a carrément ramené sur le devant de la scène. Au milieu d'un nouveau paradigme virtuel de mélange personnel et professionnel, la puissance et la flexibilité des PC nous ont permis de travailler à partir de divers coins de nos maisons. Il est resté inébranlable en tant qu'outil de confiance et partenaire digne au travail, à la maison et à l'école, attendant tranquillement nos petits moments d'éclat.« Et l'année dernière nous a montré à quel point les humains peuvent être brillants. Au milieu du tumulte et de l'agitation, nous avons vu des gens apprendre en temps réel comment travailler dans un environnement hybride, aider les enfants à apprendre et trouver de nouvelles façons de se connecter et de jouer. Au fur et à mesure que nous avons réitéré les conceptions pour Windows 11, nous nous sommes efforcés de créer une expérience bien-aimée qui permet de se concentrer facilement sur ce qui compte le plus pour chacun de nous ».Le menu Démarrer a maintenant été déplacé vers une position centrale et donne la priorité aux applications utilisées et aux documents dont les utilisateurs ont besoin. Il est également plus adaptable à une variété de tailles d'écran.« Considérez le menu Démarrer : la pierre angulaire de l'expérience Windows est devenue la pièce maîtresse. Après avoir écouté les gens exprimer un besoin de plus d'efficacité et de moins de "bruit" lors de l'utilisation du menu Démarrer, nous avons conçu une expérience plus propre et plus simple qui place les gens au centre en donnant la priorité aux applications qu'ils aiment et aux documents dont ils ont besoin. Il s'adapte également aux différentes formes d'appareils modernes et permet un accès plus facile à toutes les tailles d'écran, qu'il s'agisse d'un Surface Go ou d'un moniteur ultra-large.« Chez Microsoft, ces décisions de conception ne sont pas prises à la légère. L'équipe était obsédée par chaque pixel ; nous avons mis à jour le logo Démarrer pour l'aligner sur notre nouveau langage visuel et avons tiré parti des animations pour ajouter du plaisir et de la confiance à l'interaction. Nous avons également été intentionnels dans le choix de l'imagerie du papier peint, qui vous accueille au démarrage et complète le nouvel alignement central pour rendre votre expérience plus équilibrée et ciblée. Nous voulons que votre parcours vers Windows 11 soit littéralement centré dès le départ.« Notre objectif de rendre la technologie plus humaine se reflète également dans l'expérience prête à l'emploi. Nous savons que tout le monde n'est pas un nouveau client et nous sommes impatients d'honorer notre relation avec des fidèles de longue date à travers nos conceptions ».Microsoft dit que le fenêtrage et la capture ont été repensés pour mémoriser vos préférences. Ainsi, lorsque vous quittez votre travail pendant un moment pour consulter les actualités (les nouveaux widgets ont été intentionnellement conçus pour respecter votre flux de travail), le système se souvient de la façon dont vous avez organisé votre espace.« Une fois que vous êtes installé, Windows 11 se souvient de qui vous êtes et de ce dont vous avez besoin pendant que vous naviguez dans votre journée. Les interactions en un clic vous transporteront d'une tâche à l'autre, d'une expérience à l'autre, sans perturber votre flux de travail. Au cours de la dernière année, les frontières entre le travail et la vie ont été redéfinies. Dans cette nouvelle version de Windows, la possibilité d'organiser vos activités est une chose à laquelle nous avons prêté une attention particulière, vous assurant de rester concentré et fluide quels que soient les contextes changeants. Le fenêtrage et la capture ont été repensés pour mémoriser vos préférences. Ainsi, lorsque vous quittez votre travail un instant pour consulter les actualités (les nouveaux widgets ont été intentionnellement conçus pour respecter votre flux de travail), le système se souvient de la façon dont vous avez organisé votre espace. Nous avons créé l'équivalent numérique de votre bureau niché dans votre maison, vous permettant de réaliser quelque chose de grand et de vous sentir connecté à votre vie en même temps ».Microsoft a également mis à jour Windows 11 avec un nouveau langage de conception qui rend Windows plus cohérent à travers les expériences.« En entendant le désir des gens pour une interface utilisateur plus douce, plus conviviale et moins intimidante, nous avons fait évoluer notre expression visuelle et auditive. Nous avons arrondi les angles aigus et créé une palette de couleurs plus chaudes pour créer un langage plus humain et accessible qui ne gêne pas votre productivité ».La nouvelle interface utilisateur est également plus douce, plus conviviale et moins intimidante, avec des angles vifs arrondis et une palette de couleurs plus chaudes, destinée à créer un langage plus humain et accessible qui ne gêne pas votre productivité. Microsoft dit vouloir que Windows 11 soit plus qu'un simple système d'exploitation, mais un tissu tissé dans nos vies qui nous rapproche de tout ce que nous aimons et nous aide à créer et à nous connecter.« Comment créer un produit pour plus d'un milliard de personnes ayant des besoins divers et uniques*? Vous écoutez, itérez et vous adaptez. Grâce aux informations sur les clients, nous avons rendu Windows 11 plus humain et accueillant en adoucissant les bords, en réduisant l'encombrement et en concevant pour plus de cohérence. Ces changements améliorent également l'expression de soi grâce à de nouveaux matériaux et polices de caractères, une palette de couleurs rafraîchie et de nouveaux fonds d'écran et packs de thèmes conçus pour plaire à un large éventail de goûts.« Avec Windows 11, nous assistons à un passage d'une technologie simplement fonctionnelle à une technologie émotionnelle, humaine et profondément personnelle. Windows est plus qu'un simple système d'exploitation - c'est un tissu tissé dans nos vies qui nous rapproche de tout ce que nous aimons et nous aide à créer et à nous connecter ».Source : Microsoft Au vu des objectifs annoncés par l'équipe Microsoft Design dans sa conception de Windows 11, lesquels vous semblent atteint ? Dans quelle mesure ?De façon générale, que pensez-vous de Windows 11 ?Si vous l'avez déjà essayé, comment trouvez-vous l'expérience utilisateur ?