la barre des tâches s'affiche désormais sur plusieurs moniteurs, ce qui peut être activé via Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches ;

certaines boîtes de dialogue d'alerte système ont été mises à jour, comme l'alerte lorsque la batterie de l’ordinateur portable est faible ou lorsque l’utilisateur modifie ses paramètres d'affichage avec la nouvelle conception visuelle de Windows 11 ;

les paramètres du mode d'alimentation sont désormais disponibles sur la page Alimentation et batterie dans les paramètres ;

sont désormais disponibles sur la page Alimentation et batterie dans les paramètres ; un clic droit sur l'icône du volume dans la barre des tâches comprend désormais une option permettant de résoudre les problèmes de son ;

un clic droit sur le bureau offre désormais directement une option d'actualisation sans qu'il soit nécessaire de cliquer sur Afficher plus d'options ;

; un clic droit sur un fichier .ps1 dans l'Explorateur de fichiers offre désormais une option Exécuter avec PowerShell sans qu'il soit nécessaire de cliquer sur Afficher plus d'options ;

dans l'Explorateur de fichiers offre désormais une option Exécuter avec PowerShell sans qu'il soit nécessaire de cliquer sur ; les dispositions de clics disponibles lors de l'utilisation de petits PC en orientation portrait ont été optimisées pour cette posture. L’utilisateur peut désormais choisir d'accrocher trois applications l'une sur l'autre, au lieu de quatre quadrants ;

grâce à la collaboration avec le fournisseur de GIF le plus populaire en Chine, weshineapp.com, les sélections de GIF sont désormais disponibles pour les Windows Insiders en Chine via le panneau emoji (WIN + .). Si l'emplacement est défini comme étant la Chine, les données GIF apparaîtront à partir de weshineapp.com.

un problème avec l'animation du clavier tactile lors de son redimensionnement dans les Paramètres ;

un problème où les Options de connexion dans les Paramètres avaient une case à cocher inattendue sous Reconnaissance faciale sans texte ;

un problème où le bouton pour déconnecter un compte professionnel ou scolaire dans Paramètres du compte ne fonctionnait pas ;

un problème où les paramètres de l'écran de verrouillage comportaient un bouton à bascule sans texte ;

un problème où le titre de la page Options avancées sous Windows Update dans Paramètres pouvait être absent ;

dans Paramètres pouvait être absent ; un problème entraînant le blocage des paramètres lors de l'application d'un thème sous Contraste ;

un exploit d'exécution de code à distance a été corrigé dans le service Windows Print Spooler , connu sous le nom de PrintNightmare , comme documenté dans CVE-2021-34527 ;

, connu sous le nom de , comme documenté dans CVE-2021-34527 ; il n'était pas possible de cliquer sur le bouton Afficher le bureau avec votre souris au bord de la barre des tâches ;

la date et l'heure dans la barre des tâches ne reflétaient pas le format de l’utilisateur ;

la fenêtre de prévisualisation pouvait ne pas afficher la fenêtre entière lors du survol de la vue des tâches dans la barre des tâches ;

en appuyant sur ESC ou en cliquant sur le bureau, la fenêtre des vignettes d'aperçu des applications ouvertes n'était pas fermée si l’utilisateur y mettait le focus après avoir appuyé sur WIN + T ;

si l’utilisateur faisait pivoter un PC en orientation portrait puis en orientation paysage, les icônes des applications ne s'affichaient pas dans la barre des tâches alors qu'il y avait de la place ;

un bégaiement notable dans l'animation lors de la fermeture des Paramètres rapides et du Centre de notification en cliquant sur leurs icônes respectives dans la barre des tâches a été corrigé ;

un problème où les fenêtres des Paramètres rapides et du Centre de notification n'avaient pas d'ombres ;

un problème où il n'était pas possible de lancer les Paramètres rapides en mettant le focus clavier sur cette fenêtre dans la barre des tâches et en appuyant sur la touche Entrée ;

un problème à cause duquel les Paramètres rapides ne s'affichaient pas correctement si vous supprimiez tous les paramètres sauf le volume.

un problème qui atténuait l'activation inattendue de Focus Assist ;

un problème à cause duquel certaines parties des paramètres étaient inopinément en anglais pour certaines langues non anglaises.

Microsoft a supprimé un hack de registre dans la dernière Preview de Windows qui permettait aux utilisateurs de Windows 11 de revenir au menu Démarrer «*Classique*» de Windows 10. Lorsque la Preview Windows 11 a été publiée en juin, l'un des changements les plus importants et les plus controversés était un nouveau menu Démarrer flottant centré au milieu de la barre des tâches.Ce nouveau menu Démarrer a été repris de Windows 10X et comprend une interface repensée avec la suppression des groupes d'applications et des Live Tiles. Pour mémoire, Windows 10X, la variante modulaire de Windows 10 dont l'objectif était de le rendre plus adaptable à d'autres formats de machine, ne sera plus livré. Destinée initialement aux machines à deux écrans, cette variante était pleine de promesses. L'éditeur a par exemple indiqué que Windows 10X supporte tous les logiciels Windows 10. Windows 10X prend notamment en charge l'exécution d'applications Win32 dans un conteneur et avec des adaptations de l'interface de Windows 10. Tout est fait pour assurer une continuité entre les deux écrans et pour les applications.Plutôt que de cibler un sous-ensemble d'utilisateurs, à savoir les possesseurs de ces nouveaux appareils à double écran, Microsoft a opté pour l'intégration des fonctionnalités de Windows 10X dans Windows 10 , les proposant ainsi à l'ensemble des utilisateurs Windows 10 : « Au lieu de commercialiser un produit appelé Windows 10X en 2021 comme nous l'avions initialement prévu, nous tirons parti des enseignements de notre parcours jusqu'à présent et accélérons l'intégration de la technologie fondamentale 10X clé dans d'autres parties de Windows et des produits de l'entreprise. En fait, une partie de cela se reflète déjà dans le cœur de Windows dans les Preview Windows Insider, par exemple la nouvelle technologie de conteneur d'applications que nous intégrons dans des produits tels que Microsoft Defender Application Guard, une expérience de saisie vocale améliorée et un clavier tactile modernisé, avec un dimensionnement des touches, des sons, des couleurs et des animations optimisés. Nos équipes continuent d'investir dans les domaines où la technologie 10X aidera à répondre aux besoins de nos clients et à évaluer les expériences technologiques à la fois logicielles et matérielles qui seront utiles à nos clients à l'avenir ».Pour ceux qui n'aimaient pas le nouveau menu Démarrer, il était possible d'utiliser un hack de registre pour revenir à un « Mode classique », le menu Démarrer de Windows 10. Pour basculer vers le menu Démarrer de Windows 10, les utilisateurs pouvaient créer la valeur 'Start_ShowClassicMode' et la définir sur 1 sous la clé de registre HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced. Une fois que vous aviez créé la valeur de registre et redémarré le processus de l'Explorateur Windows, l'ancien menu Démarrer serait à nouveau disponible.Jeudi, Microsoft a publié Windows 11 build 22000.65 pour les Insiders sur le canal «*Dev*». Malheureusement, après l'installation de la nouvelle mise à jour cumulative, les utilisateurs ne pouvaient plus utiliser le hack du registre pour restaurer l'ancien menu Démarrer. Il n'est pas clair si Microsoft le réactivera à l'avenir.Voici une liste des améliorations et corrections qui accompagnent cette mise à jour.Préférez-vous le menu Démarrer « Classique » Windows 10 (qui s'ouvre depuis l'extrême gauche de la barre de tâche) ou le menu flottant Windows 11 en plein milieu de la barre de tâche ?Que pensez-vous de la décision de Microsoft de supprimer la possibilité d'effectuer ce hack de registre ?Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, motiver cette décision ?Microsoft est-il susceptible de rétablir cette possibilité plus tard ? Dans quelle mesure ?