Microsoft a présenté Windows 11 et, tandis que les utilisateurs finaux ont eu la promesse d'un nouveau design et d'une nouvelle expérience utilisateur sur le système d'exploitation, les développeurs ont eu la promesse de beaucoup plus d'opportunités sur la plateforme. Avec Windows 11, Microsoft a déclaré qu'il ouvre davantage sa plateforme. « Cela signifie que tout le monde a un accès libre pour exécuter la plus large gamme d'applications sur Windows, permettant à tous les développeurs de créer les applications et les expériences qui permettent aux utilisateurs de créer, d'apprendre et de jouer », a indiqué Kevin Gallo de Microsoft.Toutefois, il faut patienter encore un peu avant de pouvoir l'essayer, car Windows 11 commencera à être déployé probablement pendant les prochaines vacances sur les nouveaux PC. Dans le cas des appareils Windows 10, et dont la configuration est compatible avec le nouveau système d'exploitation, ils pourront être mis à jour vers Windows 11 à partir du premier semestre 2022. « La sortie de Windows 11 est prévue dans le courant de l'année 2021 et s'étalera sur plusieurs mois. Le déploiement de la mise à niveau sur les appareils Windows 10 déjà utilisés aujourd'hui commencera en 2022 et durera jusqu'au premier semestre de cette année », a écrit Microsoft sur Twitter.Bien sûr, il ne s'agit que d'une indication, les dates précises restent encore inconnues. En outre, Microsoft a aussi annoncé que le téléchargement de Windows 11 sera gratuit. Vous pourrez passer à Windows 11 gratuitement si vous êtes déjà un utilisateur de Windows 10. Si votre PC répond aux exigences minimales, vous pourrez effectuer la mise à jour vers Windows 11 de la même manière que vous mettez à jour Windows 10 habituellement. Pour savoir si votre PC Windows 10 actuel est éligible à la mise à jour gratuite vers Windows 11, rendez-vous sur Windows.com pour télécharger l'application PC Health Check.Utilisez l'application PC Health Check dès maintenant pour savoir si votre PC sera en mesure d'exécuter le nouveau système d'exploitation de Microsoft. Par ailleurs, si vous souhaitez tester Windows 11 à l'avance, une version bêta précoce sera disponible dans les prochains jours pour les participants au programme Windows Insider, et une version bêta publique sera publiée en juillet. Toutefois, la rédaction vous recommande de n'installer une version bêta que si vous disposez d'un deuxième appareil de test – et non sur votre appareil principal, car il est probable qu'il y ait des bogues.Pour faire un petit rappel sur les nouveautés introduites par Microsoft, Windows 11 présente un nouveau design épuré, avec des couleurs pastel, des coins arrondis, un nouveau son de démarrage et un aspect général plus proche de celui de Mac. Le menu Démarrer de Windows a été déplacé du bas à gauche de l'écran vers le milieu, avec des icônes d'applications disposées au centre à côté. Vous trouverez également de nombreux nouveaux outils de bureau, comme des widgets qui vous permettent d'obtenir des informations en un clin d'œil, et une création plus facile de bureaux virtuels.Enfin, les applications Android seront intégrées à Windows et pourront être installées à partir du Microsoft Store. La mise à jour marque le premier changement majeur du système d'exploitation de Microsoft depuis le lancement de Windows 10 en 2015. Les rumeurs concernant une refonte majeure de Windows ont circulé au cours de l'année dernière. Lors de la conférence des développeurs Microsoft Build du 25 mai.Le PDG Satya Nadella a déclaré que Microsoft prévoyait "l'une des mises à jour de Windows les plus importantes de la dernière décennie", confirmant qu'un changement majeur était à l'horizon pour les 1,3 milliard d'utilisateurs du système d'exploitation en 2021. Et à la mi-juin, Microsoft a discrètement annoncé qu'elle mettrait fin à la prise en charge de Windows 10 en 2025, alors que des images de Windows 11 faisaient l'objet de fuites.Quel est votre avis sur le sujet ?