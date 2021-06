Exigences spécifiques aux fonctionnalités de Windows 11

La prise en charge de la 5G nécessite un modem compatible 5G.

L’HDR automatique nécessite un écran HDR.

BitLocker To Go nécessite une clé USB (disponible dans Windows Professionnel et les éditions ultérieures).

Hyper-V client nécessite un processeur avec des capacités de traduction d’adresse de deuxième niveau (Second Level Address Translation ou SLAT, disponibles dans Windows Professionnel et les éditions supérieures).

Cortana nécessite un microphone et un haut-parleur et est actuellement disponible sous Windows 11 pour l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la France, l’Allemagne, l’Inde, l’Italie, le Japon, le Mexique, l’Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis.

La technologie DirectStorage nécessite 1 To ou plus de SSD NVMe pour enregistrer et exécuter des jeux qui utilisent le pilote « Contrôleur NVM Express standard » et un GPU DirectX 12 Ultimate.

DirectX 12 Ultimate est disponible pour les jeux et les puces graphiques pris en charge.

Présence nécessite un capteur capable de détecter la distance qui sépare l’humain de l’appareil, ou l’intention d’interagir avec ce dernier.

La visioconférence intelligente nécessite une caméra, un microphone et un haut-parleur (sortie audio).

L’assistant vocal multiple (MVA) nécessite un microphone et un haut-parleur.

L’Insertion de trois colonnes à l’écran nécessite que celui-ci ait une largeur de 1 920 pixels effectifs ou plus.

L’activation/la désactivation du son dans la barre des tâches nécessite une caméra, un microphone et un haut-parleur (sortie audio). L’application doit être compatible avec cette fonctionnalité pour permettre d’activer ou de désactiver le son de manière globale.

Le son spatial nécessite du matériel et des logiciels adaptés.

Teams nécessite une caméra, un microphone et un haut-parleur (sortie audio).

L’interaction tactile nécessite un écran ou un moniteur prenant en charge le multipoint.

L’authentification à deux facteurs nécessite l’utilisation d’un code PIN, de la biométrie (lecteur d’empreintes digitales ou caméra infrarouge illuminée) ou d’un téléphone équipé des fonctions Wi-Fi ou Bluetooth.

La saisie vocale nécessite un PC équipé d’un microphone.

La fonctionnalité sortie de veille à la voix nécessite une alimentation de veille moderne et un microphone.

Le Wi-Fi 6E nécessite les nouveaux matériels et pilotes WLAN IHV ainsi qu’un point d’accès/routeur compatible avec le Wi-Fi 6E.

Windows Hello nécessite une caméra configurée pour l’imagerie proche infrarouge ou un lecteur d’empreintes digitales pour l’authentification biométrique. Les appareils sans capteurs biométriques peuvent utiliser Windows Hello avec un code confidentiel ou une clé de sécurité compatible Microsoft portable.

La projection Windows nécessite une carte vidéo qui prend en charge le modèle WDDM (Windows Display Driver Model) 2.0 ainsi qu’une carte Wi-Fi qui prend en charge Wi-Fi Direct.

(L’application) Xbox nécessite un compte Xbox Live, qui n’est pas disponible dans toutes les régions. Consultez les Pays et régions Xbox Live pour obtenir les informations les plus récentes sur la disponibilité. Certaines fonctionnalités de l’application Xbox requièrent un abonnement Xbox Game Pass actif.

L'utilitaire Contrôle d'intégrité

Tout d'abord, téléchargez l’utilitaire gratuit PC Health Check mis à disposition par Microsoft. Une fois le téléchargement terminé, exécutez le fichier d’installation, acceptez les termes du contrat de licence et cliquez sur Installer. Lorsque l’assistant a terminé l’installation du programme, cliquez sur Terminer pour le lancer. Vous verrez alors un tableau de bord comme celui-ci



Rendu à ce niveau, vous pouvez effectuer le test. Pour vérifier si votre ordinateur est conforme à la configuration requise pour l’installation de Windows 11, cliquez sur le bouton Vérifier maintenant. PC Health Check devrait afficher automatiquement un pop-up dans lequel le résultat du test est indiqué.



En supposant que votre système soit compatible, vous devriez alors pouvoir cliquer sur En savoir plus pour recevoir la confirmation que non seulement votre ordinateur exécutera Windows 11, mais que vous êtes éligible pour une mise à niveau gratuite.

Microsoft a présenté Windows 11, la nouvelle version de son système d’exploitation qui sera proposée gratuitement sous la forme d’une mise à jour. Cette version s'accompagne de plusieurs nouveautés aussi bien pour les développeurs que pour les utilisateurs finaux. Le menu Démarrer est désormais placé au centre et permet de trouver plus facilement ce dont l’utilisateur a besoin, même sur le cloud.Avec Windows 11, Microsoft introduit le Chat de Microsoft, Teams, intégré dans la barre des tâches. Il est désormais possible de se connecter instantanément par texte, chat, voix ou vidéo avec tous les contacts personnels, n'importe où, quel que soit la plateforme ou l'appareil sur lequel ils se trouvent, sur Windows, Android ou iOS. Si la personne avec laquelle l’utilisateur se connecte n'a pas téléchargé l'application Teams, il est toujours possible de se connecter avec elle par SMS. Windows 11 offre également un moyen plus naturel de se connecter avec les amis et la famille par l'intermédiaire de Teams, en permettant de couper et de rétablir instantanément le son, ou de lancer une présentation directement depuis la barre des tâches.Windows s’est nettement amélioré pour prendre en compte les besoins des gamers. Windows 11 prend en charge les accessoires et périphériques de jeu PC de ses utilisateurs. Avec Xbox Game Pass pour PC ou Ultimate, les joueurs ont accès à plus de 100 jeux PC, avec de nouveaux jeux ajoutés, et il est toujours aussi possible de trouver des personnes avec qui jouer, qu'elles jouent sur PC ou sur console. Grâce à une collaboration avec Amazon et Intel, notamment via la technologie Intel Bridge, Microsoft va prendre en charge des applications Android sous Windows.En attendant de pouvoir la télécharger, Microsoft a publié en ligne les configurations minimales requises pour le bon fonctionnement de sons système d'exploitation. Certaines fonctionnalités de Windows 11 ont des exigences supérieures à celles répertoriées ci-dessus dans la section sur la configuration minimale requise. Vous trouverez ci-dessous quelques détails supplémentaires concernant les exigences relatives aux fonctionnalités clés :Pour être certain que votre ordinateur répond à tous ces critères, Microsoft a mis en ligne un utilitaire permettant de tester l’éligibilité de votre PC à Windows 11. Il est relativement simple d'utilisation :Source : Microsoft Votre PC est-il compatible ?Si oui, allez-vous effectuer la mise à jour ?