Mise à jour de Mai 2021 pour Windows 10

Windows 10X, la variante modulaire de Windows 10 dont l'objectif était de le rendre plus adaptable à d'autres formats de machine, ne sera plus livré. Destiné initialement aux machines à deux écrans, cette variante était pleine de promesse. L'éditeur a par exemple indiqué que Windows 10X supporte tous les logiciels Windows 10. Windows 10X prend notamment en charge l'exécution d'applications Win32 dans un conteneur et avec des adaptations de l'interface de Windows 10. Tout est fait pour assurer une continuité entre les deux écrans et pour les applications.Lors de la présentation de Windows 10X, la société a souligné qu'il ne s'agit pas d'un nouveau système d'exploitation, mais de Windows 10 tel que vous le connaissez aujourd'hui ; le système d'exploitation a simplement été rendu plus adaptable à d'autres formats. Cela signifie également que vous ne pourrez pas vous procurer une copie autonome de Windows 10X (la seule façon de l'obtenir consistait, dans ce schéma, à utiliser ces nouveaux appareils à double écran).Plutôt que de cibler un sous-ensemble d'utilisateurs, à savoir les possesseurs de ces nouveaux appareils à double écran, Microsoft a opté pour l'intégration des fonctionnalités de Windows 10X dans Windows 10, les proposant ainsi à l'ensemble des utilisateurs Windows 10.Dans un billet de blog, John Cable,, a justifié la décision de l'éditeur :« Au cours de l'année dernière, nous avons livré trois mises à jour importantes pour Windows 10. Plus important encore, nous continuons à écouter attentivement les commentaires des clients pour nous assurer que nous évoluons et adaptons Windows pour répondre à vos besoins actuels et futurs. Dans ce contexte, nous avons continué à constater des changements fondamentaux dans les besoins des clients depuis la dernière fois que nous avons partagé nos priorités pour Windows en mai 2020.« Suite à une exploration d'un an et à des conversations avec les clients, nous avons réalisé que la technologie de Windows 10X pouvait être utile de plus de manières et servir plus de clients que nous ne l'avions imaginé à l'origine. Nous avons conclu que la technologie 10X ne devait pas se limiter à un sous-ensemble de clients.« Au lieu de commercialiser un produit appelé Windows 10X en 2021 comme nous l'avions initialement prévu, nous tirons parti des enseignements de notre parcours jusqu'à présent et accélérons l'intégration de la technologie fondamentale 10X clé dans d'autres parties de Windows et des produits de l'entreprise. En fait, une partie de cela se reflète déjà dans le cœur de Windows dans les Preview Windows Insider, par exemple la nouvelle technologie de conteneur d'applications que nous intégrons dans des produits tels que Microsoft Defender Application Guard, une expérience de saisie vocale améliorée et un clavier tactile modernisé. avec un dimensionnement des touches, des sons, des couleurs et des animations optimisés. Nos équipes continuent d'investir dans les domaines où la technologie 10X aidera à répondre aux besoins de nos clients et à évaluer les expériences technologiques à la fois logicielles et matérielles qui seront utiles à nos clients à l'avenir ».Beaucoup ne seront pas surpris, l’éditeur n’ayant pas dit un mot sur son produit depuis la dernière annonce il y a plus d’un an. Microsoft avait alors réorienté son projet, passant des appareils équipés de deux écrans à ceux, nettement plus classiques, d'un seul écran.John Cable a indiqué la position de Microsoft vis-à-vis de la mise à jour :« Aujourd'hui marque le début de la disponibilité de Windows 10, version 21H1. Comme je l'ai noté lorsque nous avons annoncé la mise à jour de mai 2021 pour la première fois en février, nous avons fondé cette mise à jour sur les besoins exprimés par vous, nos clients, au cours de la dernière année de travail, d'apprentissage et de jeu à distance continus. La mise à jour de mai 2021 est délibérément conçue pour fournir des fonctionnalités importantes qui améliorent la sécurité, l'accès à distance et la qualité, et conçue pour offrir une expérience de mise à jour rapide. Nous avons publié et évalué les Preview via le programme Windows Insider au cours des derniers mois et, sur la base des commentaires recueillis auprès de notre communauté Insider, nous sommes maintenant prêts à commencer un déploiement par étapes ».« Dans l'environnement actuel, nous savons que vous continuez à compter plus que jamais sur vos PC. En conséquence, nous adoptons initialement une approche mesurée pour le déploiement de la mise à jour de mai 2021. Nous réduisons la disponibilité au cours des prochaines semaines pour garantir une expérience de téléchargement fiable pour tous, de sorte que la mise à jour ne vous sera peut-être pas proposée tout de suite. En outre, certains appareils peuvent avoir un problème de compatibilité pour lequel une protection est en place. Dans ces cas, nous ne proposerons pas la mise à jour tant que nous ne serons pas convaincus que vous bénéficierez d'une bonne expérience de mise à jour ».« La mise à jour de mai 2021 sélectionne initialement les appareils exécutant Windows 10, version 2004 ou ultérieure, qui souhaitent bénéficier des dernières mises à jour de fonctionnalités et sont prêts à installer cette version sur leur appareil. Si vous souhaitez installer la nouvelle version, ouvrez vos paramètres Windows Update (Paramètres> Mise à jour et sécurité> Windows Update) et sélectionnez. Si la mise à jour apparaît, vous pouvez simplement sélectionnerpour lancer le processus. Une fois le téléchargement terminé et la mise à jour prête à être installée, nous vous en informerons afin que vous puissiez choisir le bon moment pour terminer l'installation et redémarrer votre appareil, en veillant à ce que la mise à jour ne perturbe pas vos activités. Les appareils exécutant Windows 10, version 2004 ou version 20H2 bénéficieront d'une expérience de mise à jour globale rapide car la mise à jour s'installera comme une mise à jour mensuelle ».« Au cours du premier semestre (H1) de la version de l'année civile, toutes les éditions de la mise à jour de mai 2021 (version 21H1) bénéficieront de 18 mois de maintenance et d'assistance à compter d'aujourd'hui. Nous recommandons aux organisations commerciales de commencer des déploiements ciblés pour s'assurer que leurs applications, leurs appareils et leur infrastructure fonctionnent comme prévu avec la nouvelle version. La mise à jour de mai 2021 est désormais disponible via Windows Server Update Services (y compris Configuration Manager), Windows Update for Business et le Volume Licensing Service Center (VLSC) ».Source : Microsoft Que pensez-vous de ce choix de Microsoft ?Êtes-vous intéressés par le fait de pouvoir tester les technologies Windows 10X même sans disposer du format d'appareil cible d'origine ?