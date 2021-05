Avec la version Sun Valley, Microsoft offre au système d'exploitation une refonte visuelle bien nécessaire. Nous connaissons déjà les changements apportés à l'aspect général, la nouvelle conception des menus et même une nouvelle police par défaut, mais les icônes bénéficient également d'un grand rafraîchissement, y compris de nombreux vieux favoris qui n'ont pas changé depuis l'époque de Windows 95.Nous avons déjà vu plusieurs nouvelles icônes pour diverses composantes de Windows 10 21H2, mais des changements plus profonds dans les versions préliminaires ont été repérés. Comme les amateurs de réglages et de personnalisation le savent bien, le fichier shll32.dll abrite un grand nombre d'icônes utilisées dans tout Windows. Dans les dernières versions préliminaires de Sun Valley, il y a eu beaucoup de remaniements et de mises à jour.Les icônes mises à jour ont un look beaucoup plus moderne qui s'inscrit dans la lignée des changements apportés à l'Explorateur.Pour vous aider à vous faire une meilleure idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre sans avoir à installer la version Insider Preview de Sun Valley, voici pas moins de 108 icônes de shell32.dll pour que vous puissiez voir le nouveau look :Que pensez-vous de cette mise à jour ?