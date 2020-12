Adobe Flash Player ne sera plus pris en charge le 31 décembre 2020 ;

l'application de cette mise à jour supprimera Adobe Flash Player de votre appareil Windows ;

Une fois cette mise à jour appliquée, cette mise à jour ne peut pas être désinstallée ;

Nous publions cette mise à jour de suppression avant la fin du support pour aider les clients à tester et à valider leurs environnements pour tout impact qui pourrait survenir par la suppression d'Adobe Flash Player. De plus, si une autre mise à jour de sécurité pour Adobe Flash Player est publiée, les clients qui utilisent cette mise à jour de suppression se verront toujours proposer la mise à jour de sécurité.

Méthode 1: réinitialisez votre appareil à un point de restauration système antérieur. Cette fonctionnalité doit être explicitement activée et un point de restauration système doit avoir été créé sur votre appareil Windows avant d'appliquer cette mise à jour ;

Méthode 2 : réinstallez votre système d'exploitation Windows, mais n'appliquez pas cette mise à jour.

En 2017, Adobe a annoncé qu’à la fin de l’année 2020 le support de Flash Player , son module externe de navigateur qui permet également d’exécuter du contenu RIA (Rich Internet Application) sur les navigateurs, sera abandonné. Pour justifier sa décision, Adobe a expliqué qu’« étant donné que des standards ouverts comme HTML5, WebGL et WebAssembly ont mûri au cours des dernières années, la plupart [de ces standards] offrent maintenant plusieurs possibilités et fonctionnalités que les plug-ins ont lancées et sont devenues une alternative viable pour le contenu sur le Web. Au fil du temps, nous avons vu les applications d’aide évoluer pour devenir des plug-ins, et plus récemment, plusieurs de ces fonctionnalités de plug-ins ont été incorporées dans des standards Web ouverts. Aujourd’hui, la plupart des fournisseurs de navigateurs intègrent directement dans les navigateurs des fonctionnalités qui étaient fournies uniquement par les plug-ins et rendent les plug-ins obsolètes ». En plus de ces raisons, il faut ajouter plusieurs problèmes de performance, de stabilité et de sécurité ont été imputés au plug-in.Depuis l’annonce d’Adobe, les fournisseurs de navigateurs ont entamé respectivement leur procédure d’abandon du plug-in Flash. Firefox par exemple a commencé par bloquer l’activation par défaut de Flash et Microsoft quant à lui n’a même pas attendu les déclarations d’Adobe pour commencer à bloquer le contenu Flash exécuté par défaut dans son navigateur Edge Legacy . Chrome a fait pareil en demandant la permission de l’utilisateur pour exécuter Flash dans le navigateur.L’année 2020 approchant à grands pas, Microsoft a fait les déclarations suivantes au mois d’octobre dernier :Si pour une raison ou une autre vous devez à nouveau utiliser Adobe Flash Player sur votre appareil après l'installation de cette mise à jour, Microsoft recommande d’utiliser l'une des méthodes suivantes:Bien évidemment, pour de nombreux utilisateurs, cette décision de Microsoft de supprimer le plug-in Flash des appareils Windows sans possibilité de le réinstaller suscite de vives réactions. En effet, pour plusieurs internautes, cela montre, si ce n’était pas déjà le cas, que vous ne possédez plus vraiment votre ordinateur. Un autre utilisateur ajoute que « c'est une chose d'arrêter les serveurs utilisés par un service en ligne (et il y a déjà beaucoup de dégoûts à ce sujet), mais c'est une autre chose d'atteindre les machines de tout le monde et de supprimer ce qu'ils ne veulent pas !»Pour anticiper sur ce type de réactions, Microsoft avait déjà précisé, lors de la déclaration de la révocation définitive de Flash sur les appareils Windows, que la mise à jour de Windows 10 supprime uniquement Adobe Flash Player qui a été installé par le système Windows. Si vous avez installé Adobe Flash Player manuellement à partir d'une autre source, il ne sera pas supprimé.Mais ces propos ne sont pas nature à calmer les utilisateurs qui soutiennent que Microsoft devrait laisser les utilisateurs eux-mêmes décider de supprimer ou de laisser Flash sur leurs appareils. En comparaison, un utilisateur explique que c’est comme si Microsoft décidait d'effacer toutes les traces de MS-DOS sur les appareils alors que les gens ont passé d'innombrables heures et efforts et ont construit de nombreuses applications sur cette plateforme. Et même si les utilisateurs ne s’attendent pas à ce que l’éditeur soutienne l’outil éternellement, précise l’intervenant, ils s'attendent au moins à ce que l’outil soit toujours utilisable. Pour un autre utilisateur, même s’il s’agit ici de la suppression du plug-in Flash installé par Windows, c’est comme si après avoir décidé de ne plus supporter Flash après 2020, Adobe supprimait toutes les instances du plug-in Flash après la date du 31 décembre 2020 sans demander l’avis des utilisateurs.Pour ce qui concerne Adobe, avec la date de la fin du support de Flash qui approchait, l’entreprise a commencé à envoyer depuis un bout de temps des alertes aux utilisateurs qui ont installé le plug-in Flash sur leurs appareils Windows en leur rappelant que le support de Flash ne sera plus pris en charge après 2020 et en leur proposant de désinstaller Flash. Si vous avez installé Flash Player sur votre appareil, le plug-in crée une tâche planifiée nommée «Adobe Flash Player PPAPI Notifier» qui exécute la commande suivante: "C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_32_0_0_465_pepper.exe" -update pepperplugin. Lorsque cette commande est exécutée, elle affiche une alerte remerciant les utilisateurs d'avoir utilisé Adobe Flash Player, puis leur recommandant de désinstaller le programme en raison de sa fin de vie imminente.Source : Microsoft Que pensez-vous de la polémique créée autour de la suppression définitive de Flash avec la mise à jour de Windows 10 ?Après la fin du support de Flash, allez-vous continuer à utiliser Flash ? Pourquoi ?