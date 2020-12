Microsoft apporte l'émulation x64 en préversion pour Windows 10 sur les PC ARM Pour les Insiders qui vont passer à Windows 10 Insider Preview Build 21277 0PARTAGES 6 0 Microsoft a annoncé la Windows 10 Insider Preview Build 21277. En voici quelques points clés.



Présentation de l'émulation x64 en préversion pour Windows 10 sur les PC ARM



Microsoft a annoncé la capacité tant attendue d'exécuter des applications 64 bits émulées dans Windows sur ARM. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux applications d'utiliser plus de mémoire et ainsi gagner de meilleures performances que leurs homologues 32 bits.



Dans un billet de blog,



Hari Pulapaka, Partner Group Program Manager Windows, a expliqué :



« Lorsque nous avons lancé Windows 10 sur ARM pour la première fois à la fin de 2017, la longue traîne d'applications dont les clients avaient besoin était dominée par les applications x86 32 bits uniquement, nous avons donc concentré nos efforts sur la création d'un émulateur x86 capable d'exécuter le vaste écosystème d'applications Windows de manière transparente. Au fil du temps, l'écosystème s'est davantage orienté vers des applications x64 64 bits uniquement et nous avons entendu les commentaires selon lesquels les clients aimeraient voir ces applications x64 s'exécuter sur ARM64. C’est pourquoi nous travaillons à étendre la capacité de notre émulation dans l’optique d’inclure des applications x64. Dans ce but, nous avons partagé cette première Preview pour recueillir des commentaires.



« Alors que nous étendons les capacités de notre émulateur, pour la meilleure expérience possible, nous recommandons aux développeurs de prendre en charge leurs applications de manière native sur ARM64. Les applications ARM64 sont entièrement prises en charge dans notre SDK Windows et Visual Studio 2017 et les versions ultérieures, et nous encourageons nos développeurs à recompiler leurs applications pour ARM64.



« Dans cette Preview, vous pouvez installer des applications x64 à partir du Microsoft Store ou de tout autre emplacement de votre choix. Vous pouvez essayer des applications de productivité clés uniquement x64 comme Autodesk Sketchbook, ainsi que des jeux comme Rocket League. D'autres applications, comme Chrome, qui fonctionnent aujourd'hui sur ARM64 en tant qu'applications 32 bits, peuvent s'exécuter en 64 bits à l'aide de la nouvelle capacité d'émulation x64. Ces applications peuvent bénéficier de plus de mémoire lorsqu'elles sont exécutées en tant qu'applications émulées 64 bits.



« Dans l'esprit du Dev Channel, cette fonctionnalité est toujours en développement et continuera à s'améliorer en termes de compatibilité et de performances au fil du temps, de sorte que certaines des applications que vous essayez d'exécuter en émulation peuvent ne pas fonctionner au départ. Lorsque vous testez et essayez la version, partagez vos commentaires avec nous de votre expérience sur Windows Feedback Hub en utilisant la sous-catégorie x64 Apps sur ARM. Vos commentaires joueront un rôle clé en veillant à ce que nous soyons conscients des scénarios les plus importants pour vous afin que nous puissions nous concentrer sur leur affinage au fur et à mesure que nous fournirons des mises à jour dans les mois à venir ».



Ajout de la prise en charge de Unicode Emoji 12.1 et 13.0



À partir de cette version, les Insiders auront leur premier aperçu de l'emoji que Microsoft a conçu pour prendre en charge Emoji 12.1 et 13.0! Cette mise à jour apporte plus de 200 nouveaux glyphes à Windows (y compris du thé à bulles, un visage souriant avec une larme, un ninja, une baguette magique, et plus encore).





Changements et améliorations

Nous avons mis à jour l'animation lors de l'ouverture ou de la fermeture d'une fenêtre pour rendre la transition plus fluide. Avez-vous remarqué une différence? Faites-le-nous savoir !

Sur la base des commentaires d'Insider, vous pouvez désormais utiliser l'expérience de capture d'écran intégrée dans Windows (WIN + SHIFT + S) pour créer une capture d'écran de votre écran et la coller directement dans un dossier de votre choix dans l'Explorateur de fichiers pour y enregistrer la capture d'écran. Essayez-le ! (Cette fonctionnalité a été publiée pour Windows Insiders dans le canal bêta dans le cadre de la récente mise à jour de Windows Feature Experience Pack)

L'utilisation du clavier tactile dans une posture de portrait sur un appareil tactile 2-en-1 prend désormais en charge le mode clavier partagé (Cette fonctionnalité a été publiée pour Windows Insiders dans le canal bêta dans le cadre de la récente mise à jour de Windows Feature Experience Pack)

Il est désormais possible de désinstaller l'outil de capture. Si vous choisissez de le désinstaller, il peut être réinstallé via la page Fonctionnalités facultatives dans Paramètres.

Nous avons apporté quelques ajustements pour améliorer la logique de mise à l'échelle des graphiques dans l'onglet Performances du Gestionnaire des tâches.

Nous avons mis à jour l'Éditeur du Registre afin que la fenêtre Rechercher, le changement de nom d'une clé et d'autres emplacements prennent désormais en charge CTRL + Retour arrière pour supprimer des mots à la fois.

Lorsque vous utilisez la touche Supprimer ou le bouton Ignorer dans le centre de notifications pour effacer les groupes de notifications, le narrateur annoncera désormais que le groupe de notifications a été effacé au lieu de simplement déplacer le focus vers le groupe de notification suivant.

Sur la base des commentaires, nous ajustons quelques chaînes dans les paramètres des cartes hors connexion pour améliorer la clarté.

Pour vous aider à trouver plus rapidement ce que vous recherchez, nous avons mis à jour notre logique de dossier dans la liste de toutes les applications du menu Démarrer de sorte que si un dossier ne contient qu'un seul élément, nous afficherons désormais cet élément à la place du dossier.







Corrections

Nous avons résolu un problème qui faisait que certains utilisateurs voyaient l'erreur 0x80070426 lors de l'utilisation de leur compte Microsoft pour se connecter à diverses applications.

Nous avons résolu un problème où la limitation d'une recherche dans l'Explorateur de fichiers à un dossier spécifique renvoyait de manière inattendue les résultats des sous-dossiers.

Nous avons résolu un problème entraînant une erreur «Le nom du répertoire n'est pas valide» lors de la tentative d'ouverture d'un fichier à partir d'une recherche enregistrée dans l'Explorateur de fichiers.

Nous avons résolu un problème où, après avoir effectué une recherche dans l'Explorateur de fichiers et en cliquant sur la flèche à côté d'un en-tête de colonne pour voir une liste des filtres disponibles pour les résultats, il restait bloqué sur "Computing Filters…" et n'affiche jamais aucun filtre.

Nous avons résolu un problème où l'apostrophe dans les info-bulles des options d'alimentation du menu Démarrer ne s'affichait pas correctement.

Nous avons résolu un problème qui pouvait entraîner le regroupement inattendu des fenêtres Microsoft Edge avec l'Explorateur de fichiers dans la barre des tâches.

Nous avons résolu un problème qui pouvait entraîner le plantage d'explorateur.exe lors du changement de bureau virtuel à l'aide d'un geste du pavé tactile.

Nous avons résolu un problème qui pouvait empêcher l'application de l'acrylique de manière inattendue à l'écran de connexion si vous utilisiez l'option dans Démarrer pour changer d'utilisateur.

Nous avons corrigé une faute de frappe dans Paramètres> Confidentialité> Notifications.

Nous avons résolu un problème affectant les performances de chargement des paramètres de connexion pour certains utilisateurs.

Nous avons résolu un problème où l'URI ms-settings: signinoptions-launchsecuritykeyenrollment n'ouvrait pas les options de gestion des clés de sécurité dans les paramètres de connexion.

Nous avons résolu un problème qui pouvait entraîner l'absence inattendue de votre nom et de votre image de profil dans la bannière en haut des paramètres.

Nous avons résolu un problème qui pouvait faire en sorte que les paramètres de Windows Update indiquent que l'économiseur de batterie était activé alors qu'il ne l'était pas.

Nous avons résolu un problème qui pouvait vous amener à voir de manière inattendue un message lors de la fermeture disant "Fermeture d'une application et déconnexion. L'hôte de tâches arrête les tâches d'arrière-plan »liées à la synchronisation des paramètres de langue, même si aucune application n'était ouverte.

Nous avons résolu un problème qui empêchait les imprimantes avec des caractères japonais dans leurs noms de s'afficher correctement dans les paramètres des imprimantes et scanners.

Nous avons résolu un problème où les paramètres d'arrière-plan affichaient toujours un lien vers «Synchroniser vos paramètres» bien que cette option ne soit plus prise en charge.

Nous avons résolu un problème qui faisait que certaines applications dans les paramètres des applications et des fonctionnalités s'affichaient de manière inattendue en grisé.

Nous avons résolu un problème qui pouvait empêcher la copie de capture d'écran dans votre presse-papiers après avoir appuyé sur WIN + Shift + S.

Nous avons résolu un problème où un léger glissement sur une touche de modification du clavier tactile (telle que CTRL ou Shift) alors qu'elle était maintenue enfoncée pouvait entraîner le blocage de la touche.

Nous avons résolu un problème où l'icône du presse-papiers dans le clavier tactile (lorsqu'il y avait du contenu disponible à coller) était étonnamment petite.

Nous avons résolu quelques problèmes affectant les performances du clavier tactile.

Nous avons résolu un problème affectant la fiabilité du clavier tactile au cours des derniers vols.

Nous avons résolu un problème où, lors de l'utilisation d'un contraste élevé, la bordure de certaines touches du clavier tactile était la même que la couleur des touches.

Nous avons résolu un problème où, lors de l'utilisation d'éléments à contraste élevé dans la liste des langues du clavier tactile, nous utilisions de manière inattendue la couleur de texte désactivée.

Nous avons résolu un problème affectant l'utilisation du clavier tactile avec Narrator.

Nous avons résolu un problème où, après avoir sélectionné un élément d'historique du presse-papiers à partir du clavier tactile, il pourrait ne pas être possible de sélectionner ultérieurement des candidats de texte.

Nous avons résolu un problème où le clavier tactile plantait si vous tentiez de saisir un caractère à l'aide d'une touche enfant dans un champ de mot de passe.

Nous avons résolu un problème pour les utilisateurs de clavier tactile, où, après le redémarrage de explorer.exe, cela pouvait entraîner le blocage de explorer.exe dans une boucle de redémarrage.

Nous avons résolu un problème où l'IME japonais peut ne pas afficher le furigana actuel dans une chaîne après la reconversion.

Nous avons résolu un problème où l'état du mode d'entrée kana dans le menu contextuel de l'IME japonais pouvait se désynchroniser avec l'état réel.

Nous avons résolu un problème où si la saisie vocale était ouverte et que vous changiez de langue, il pouvait de manière inattendue recommencer à écouter.

Nous avons résolu un problème où le bouton de fermeture des notifications ne fonctionnait pas avec le toucher.

Nous avons résolu un problème entraînant parfois un affichage inattendu du centre de maintenance lorsqu'il y avait des notifications disponibles.

Nous avons résolu un problème où la marge d'une notification vers la barre des tâches n'était pas la même que la marge d'une notification sur le côté de l'écran.

Nous avons résolu un problème qui pouvait empêcher l'action rapide de l'assistant de mise au point de répondre et accéder aux paramètres de l'assistant de mise au point, en bloquant les pages de paramètres.

Nous avons résolu un problème où si vous lanciez le Bloc-notes en exécutant% windir% \ notepad.exe, l'icône du Bloc-notes ne s'affichait pas correctement dans la barre de titre.

Nous avons résolu un problème qui pouvait vous amener à voir votre écran s'allumer après la mise en veille moderne existante, mais peu de temps après, une vérification de bogue indiquant qu'il a fallu trop de temps pour que l'écran s'allume.

Nous avons résolu un problème qui faisait que certains initiés voyaient une vérification de bogue récemment citant un problème avec la gestion de la mémoire.

Nous avons résolu un problème qui faisait que certains initiés voyaient récemment une vérification de bogue indiquant une exception de service système.

Nous avons résolu un problème qui pouvait empêcher certaines sections de l'onglet Performances du Gestionnaire des tâches de répondre aux événements de la molette de défilement de la souris ou du panoramique du pavé tactile.

Source : Microsoft a annoncé la Windows 10 Insider Preview Build 21277. En voici quelques points clés.Microsoft a annoncé la capacité tant attendue d'exécuter des applications 64 bits émulées dans Windows sur ARM. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux applications d'utiliser plus de mémoire et ainsi gagner de meilleures performances que leurs homologues 32 bits.Dans un billet de blog,Hari Pulapaka, Partner Group Program Manager Windows, a expliqué :« Lorsque nous avons lancé Windows 10 sur ARM pour la première fois à la fin de 2017, la longue traîne d'applications dont les clients avaient besoin était dominée par les applications x86 32 bits uniquement, nous avons donc concentré nos efforts sur la création d'un émulateur x86 capable d'exécuter le vaste écosystème d'applications Windows de manière transparente. Au fil du temps, l'écosystème s'est davantage orienté vers des applications x64 64 bits uniquement et nous avons entendu les commentaires selon lesquels les clients aimeraient voir ces applications x64 s'exécuter sur ARM64. C’est pourquoi nous travaillons à étendre la capacité de notre émulation dans l’optique d’inclure des applications x64. Dans ce but, nous avons partagé cette première Preview pour recueillir des commentaires.« Alors que nous étendons les capacités de notre émulateur, pour la meilleure expérience possible, nous recommandons aux développeurs de prendre en charge leurs applications de manière native sur ARM64. Les applications ARM64 sont entièrement prises en charge dans notre SDK Windows et Visual Studio 2017 et les versions ultérieures, et nous encourageons nos développeurs à recompiler leurs applications pour ARM64.« Dans cette Preview, vous pouvez installer des applications x64 à partir du Microsoft Store ou de tout autre emplacement de votre choix. Vous pouvez essayer des applications de productivité clés uniquement x64 comme Autodesk Sketchbook, ainsi que des jeux comme Rocket League. D'autres applications, comme Chrome, qui fonctionnent aujourd'hui sur ARM64 en tant qu'applications 32 bits, peuvent s'exécuter en 64 bits à l'aide de la nouvelle capacité d'émulation x64. Ces applications peuvent bénéficier de plus de mémoire lorsqu'elles sont exécutées en tant qu'applications émulées 64 bits.« Dans l'esprit du Dev Channel, cette fonctionnalité est toujours en développement et continuera à s'améliorer en termes de compatibilité et de performances au fil du temps, de sorte que certaines des applications que vous essayez d'exécuter en émulation peuvent ne pas fonctionner au départ. Lorsque vous testez et essayez la version, partagez vos commentaires avec nous de votre expérience sur Windows Feedback Hub en utilisant la sous-catégorie x64 Apps sur ARM. Vos commentaires joueront un rôle clé en veillant à ce que nous soyons conscients des scénarios les plus importants pour vous afin que nous puissions nous concentrer sur leur affinage au fur et à mesure que nous fournirons des mises à jour dans les mois à venir ».À partir de cette version, les Insiders auront leur premier aperçu de l'emoji que Microsoft a conçu pour prendre en charge Emoji 12.1 et 13.0! Cette mise à jour apporte plus de 200 nouveaux glyphes à Windows (y compris du thé à bulles, un visage souriant avec une larme, un ninja, une baguette magique, et plus encore).CorrectionsSource : Microsoft Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 197 commentaires Poster une réponse Signaler un problème