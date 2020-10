connectez-vous à votre compte avec des privilèges d'administrateur ;

sur le bureau, faites un clic droit n'importe où ;

sélectionnez l'option “Créer un nouveau dossier” ;

cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouveau dossier ;

renommez le dossier avec le nom suivant : GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} ;

appuyez sur la touche entrée.

Network - {F02C1A0D-BE21-4350-88B0-7367FC96EF3C} ;

Bluetooth - {28803F59-3A75-4058-995F-4EE5503B023C} ;

Mouse properties - {6C8EEC18-8D75-41B2-A177-8831D59D2D50} ;

Personalization - {ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921} ;

Troubleshooting - {C58C4893-3BE0-4B45-ABB5-A63E4B8C8651}.

Extended GodMode

recherche rapide par nom de paramètre ;

sauvegarde des résultats de recherche pour un accès rapide à l’avenir ;

gestion des favoris ;

affichage des paramètres récemment consultés ;

affichage des éléments les plus utilisés ;

intégration des éléments du panneau de contrôle et des outils d'administration (peut être désactivé) ;

accès rapide à chaque élément de réglage à partir du menu d'icônes de la barre d'état système du logiciel.

Le “God mode” (ou mode Dieu en français) est un mode caché introduit pour la première par Microsoft sous Windows 7. C’est un mode qui affiche tous les outils d'administration ainsi que toutes les options de contrôle sur un seul écran. Et comme Microsoft n'a pas encore entièrement supprimé le panneau de configuration, cette fonctionnalité fonctionne toujours parfaitement sous Windows 10. Voici ci-dessous quelques notions sur le mode Dieu et la façon dont vous pouvez l’activer sous Windows 10.Windows 10 est livré avec le Panneau de configuration et les Paramètres modernes, mais l'application Paramètres modernes offre une expérience non polie avec des fonctionnalités clés manquantes. Par chance, Windows 10 est toujours livré avec la page de configuration avancée du Panneau de configuration appelée “Mode Dieu” qui vous permet d'accéder facilement à tous les outils, fonctionnalités et tâches avancés. Ce mode vous permet d'accéder à toutes les fonctions de gestion en un seul endroit et c'est toujours mieux que les paramètres modernes de Windows 10.Il est très facile d'activer le mode Dieu sur votre ordinateur Windows 10, il suffit de créer un dossier et de lui donner un nom spécial. Voici ci-dessous les différentes étapes que vous devez suivre pour y arriver :Une fois ces étapes passées, vous pouvez alors double-cliquer sur le nouveau dossier pour ouvrir le mode Dieu. Le mode Dieu de Windows 10 offre jusqu'à 200 paramètres qui sont assignés à différentes catégories. Par exemple, les options de gestion des disques sont disponibles sous Outils de l'administrateur. Vous pouvez aussi utiliser CLSID, qui est un identifiant unique au monde permettant d'accéder à d'autres pages de paramètres directement depuis le bureau en identifiant un objet de classe COM. Vous pouvez par exemple créer un dossier avec CLSID "{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}" pour ouvrir les outils administratifs, tels que l'outil de défragmentation, les options de format de disque, et plus encore.En outre, vous pouvez également essayer ces valeurs :Par ailleurs, si le mode Dieu ne vous suffit pas ou n'est pas assez puissant pour vous, et que vous voulez plus d'options, alors Extended GodMode est la réponse. Extended GodMode est un outil gratuit qui est conçu pour améliorer l'expérience du mode Dieu livré par défaut avec Windows 10. Avec Extended GodMode, vous pouvez toujours accéder à plus de 200 options et paramètres en un seul endroit, mais vous pouvez maintenant également parcourir la liste de tous les paramètres en utilisant des filtres et une boîte de recherche. Extended GodMode fonctionne avec Windows 7/8.x/10.Le moteur de recherche qu’il fournit est rapide et vous aide à trouver les paramètres que vous souhaitez. De même, le résultat de votre recherche sera enregistré pour que vous puissiez y accéder à nouveau lorsque vous ouvrirez l'outil Extended GodMode. En outre, vous pouvez aussi créer une liste de favoris et mettre en signet vos paramètres préférés pour les modifier rapidement à l'avenir. En gros, Extended GodMode complète le mode Dieu standard avec les options suivantes :Source : Extended GodMode Qu'en pensez-vous ?