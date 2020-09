Windows Terminal Preview 1.4 apporte la prise en charge des liens hypertexte cliquables à partir de la console Et la prise en charge des listes de raccourcis 0PARTAGES 5 0 La dernière Preview de l'outil de ligne de commande Windows Terminal, version 1.4, est désormais disponible pour les développeurs désirant la tester. C’est en mai que Microsoft a publié Windows Terminal 1.0, un an après la première Preview. L'application s'adresse aux développeurs qui utilisent des outils de ligne de commande tels que l'invite de commande, PowerShell, Azure Cloud Shell et les distributions du sous-système Windows pour Linux (WSL). Les onglets de Windows Terminal permettent aux utilisateurs d'exécuter plusieurs outils de ligne de commande à partir d'une seule fenêtre avec de nombreuses options pour personnaliser l'expérience.



Voici un aperçu des nouveautés apportées par cette version.



Dans cette version, Microsoft a ajouté la prise en charge des liens hypertexte cliquables à partir de la console, la prise en charge des listes de raccourcis et la prise en charge de l'attribut de rendu graphique blink .



Pour faciliter le lancement de nouvelles consoles à partir de la barre des tâches et du menu Démarrer, Windows Terminal 1.4 prend désormais en charge les listes de raccourcis, comme indiqué ci-dessous. Les icônes dans settings.json doivent être écrites sous forme de chemins de fichiers de style Windows pour qu'elles apparaissent dans la liste de raccourcis.





Microsoft a également ajouté la possibilité de cliquer sur les hyperliens intégrés à partir des consoles.



Si le terminal Windows détecte un lien hypertexte intégré, il soulignera maintenant le texte et affichera une info-bulle si vous passez la souris dessus. Pour ouvrir le lien, appuyez sur Ctrl tout en cliquant sur le lien pour lancer l'URL dans votre navigateur par défaut.





Voici le journal des modifications complet pour cette version :

Caractéristiques :

La prise en charge des listes de raccourcis est désormais disponible. Les applications peuvent désormais générer des hyperliens sur lesquels vous pourrez cliquer ! Microsoft précise qu'il ne s'agit PAS la même chose que la détection automatique des hyperliens : « Nous travaillons toujours sur cette option et nous ne voulions pas la livrer avant qu'elle ne soit complètement opérationnelle.

Changements :

Windows Terminal 1.4 est livré avec une version mise à jour de Cascadia Code avec prise en charge des langues salishan du Pacifique Nord-Ouest. Cascadia Code 2009.21 n'est actuellement pas disponible en dehors de Terminal en raison de certains problèmes de rendu des polices multiplateformes. Microsoft a apporté des modifications en arrière-plan à la gestion des paramètres pour prendre en charge son éventuelle interface utilisateur des paramètres. Le profil Azure Cloud Shell n'a plus par défaut l'activation de l'acrylique. Windows Terminal dispose désormais d'un support pour le texte clignotant de fantaisie (SGR 5) pour ceux d'entre vous qui sont tout simplement super excités par les BBS.

VT

« Nous supportons maintenant DECSCUSR avec la valeur de paramètre 0 (\e[0 q) pour restaurer votre curseur à la valeur par défaut du profil ». Les caractères de contrôle C1, qui ne sont pas vraiment propres à UTF-8, sont désormais mieux pris en charge. Windows Terminal ignorera désormais les séquences SOS, APC et PM qu'il ne comprend pas.



Corrections de bogues :

Principes de base de la console :

Nous avons corrigé ce problème étrange où Vim démarrait parfois en mode REMPLACER en déplaçant toutes les réponses DSR vers la queue de la file d'attente d'entrée au lieu de la tête . L'appel de FillConsoleOutputCharacterA avec un caractère non valide dans la page de codes 50220 devrait maintenant renvoyer le bon état d'erreur le plus souvent.

Accessibilité :

Les plages dégénérées devraient rester dégénérées, même lorsqu'elles sont déplacées.



Si vous souhaitez essayer Windows Terminal Preview 1.4, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le Microsoft Store.



Télécharger Windows Terminal Preview 1.4



