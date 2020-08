Windows 10 donne aux utilisateurs plus de contrôle sur la façon dont ils peuvent utiliser leurs processeurs graphiques Lors de l'exécution d'applications 0PARTAGES 2 0 Microsoft offrira bientôt aux utilisateurs expérimentés de Windows 10 disposant de plusieurs GPU un meilleur contrôle sur la façon dont ils peuvent utiliser leurs processeurs graphiques lors de l'exécution d'applications sous Windows 10. En effet, Windows 10 Build 20190 est livré avec la possibilité de modifier certains paramètres graphiques :

Microsoft a mis à jour les paramètres graphiques pour permettre aux utilisateurs de spécifier un GPU hautes performances par défaut.

Microsoft a mis à jour les paramètres graphiques pour permettre aux utilisateurs de choisir un GPU spécifique par application.

Lors de l'exécution d'une application, Windows 10 décidera alors quel processeur graphique doit être utilisée. Par exemple, si vous exécutez un jeu, Windows 10 utilisera le GPU hautes performances. À l'aide des paramètres graphiques sous Paramètres> Affichage> Paramètres graphiques, un utilisateur peut actuellement spécifier si une application doit utiliser le GPU hautes performances ou à économie d'énergie.





Dans la Preview Windows 10 Build 20190, pour les utilisateurs disposant de plusieurs GPU discrets, Microsoft leur laisse désormais le soin de décider quel processeur graphique doit être défini comme GPU haute performance par défaut.





Dans certains cas, cependant, un processeur graphique peut être mieux adapté à une application particulière, même si ce n'est pas celui par défaut sélectionné par Windows 10.



Dans la Preview, il est également possible pour les utilisateurs Windows 10 de spécifier le GPU que vous souhaitez utiliser pour des applications spécifiques.





Ce paramètre permet aux utilisateurs de Windows 10 de choisir un GPU particulier qui peut mieux fonctionner dans un jeu, même s'il ne s'agit pas du processeur le plus puissant. Cela s'applique également aux applications de crypto-monnaie, d'édition vidéo et de langage machine / IA qui peuvent être mieux adaptées à un GPU particulier qu'à celui que Windows 10 pense devoir être utilisé.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de la possibilité de spécifier un GPU hautes performances par défaut ou de choisir un GPU spécifique par application ? Microsoft offrira bientôt aux utilisateurs expérimentés de Windows 10 disposant de plusieurs GPU un meilleur contrôle sur la façon dont ils peuvent utiliser leurs processeurs graphiques lors de l'exécution d'applications sous Windows 10. En effet, Windows 10 Build 20190 est livré avec la possibilité de modifier certains paramètres graphiques :Lors de l'exécution d'une application, Windows 10 décidera alors quel processeur graphique doit être utilisée. Par exemple, si vous exécutez un jeu, Windows 10 utilisera le GPU hautes performances. À l'aide des paramètres graphiques sous Paramètres> Affichage> Paramètres graphiques, un utilisateur peut actuellement spécifier si une application doit utiliser le GPU hautes performances ou à économie d'énergie.Dans la Preview Windows 10 Build 20190, pour les utilisateurs disposant de plusieurs GPU discrets, Microsoft leur laisse désormais le soin de décider quel processeur graphique doit être défini comme GPU haute performance par défaut.Dans certains cas, cependant, un processeur graphique peut être mieux adapté à une application particulière, même si ce n'est pas celui par défaut sélectionné par Windows 10.Dans la Preview, il est également possible pour les utilisateurs Windows 10 de spécifier le GPU que vous souhaitez utiliser pour des applications spécifiques.Ce paramètre permet aux utilisateurs de Windows 10 de choisir un GPU particulier qui peut mieux fonctionner dans un jeu, même s'il ne s'agit pas du processeur le plus puissant. Cela s'applique également aux applications de crypto-monnaie, d'édition vidéo et de langage machine / IA qui peuvent être mieux adaptées à un GPU particulier qu'à celui que Windows 10 pense devoir être utilisé.Source : Microsoft Que pensez-vous de la possibilité de spécifier un GPU hautes performances par défaut ou de choisir un GPU spécifique par application ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème