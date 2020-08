Windows 10 : à partir de la Build 20190, Microsoft propose de faire un récapitulatif des nouvelles fonctionnalités Une fois qu'une nouvelle mise à jour du système est installée 0PARTAGES 5 0 Microsoft a publié la Build 20190 de Windows 10 pour les Insiders. Voici un petit aperçu des nouveautés.



Nouvelle expérience post-mise à jour



Microsoft a admis avoir mal communiqué sur les nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs dans ses mises à jour semestrielles de fonctionnalités Windows 10. Aussi, l’éditeur a décidé de publier une nouvelle application Astuces pour permettre aux utilisateurs d'en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités d'une mise à jour.



La nouvelle application Astuces devrait aider le milliard de personnes qui utilisent activement un appareil Windows 10, dont beaucoup ne se tiennent pas au courant des dernières fonctionnalités testées dans le programme Windows Insider ou mises en évidence dans les actualités techniques.



« Nous savons que ci qui a changé avec une mise à jour majeure n’apparaît pas toujours clairement. D’ailleurs, il y a parfois du flou sur la façon dont vous pouvez en savoir plus et essayer de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Cela signifie que les mises à jour peuvent prendre du temps (dans le téléchargement et l’installation) sans réel avantage pour vous, et nous voulons changer cela. Nous introduisons une nouvelle expérience de première exécution via l'application Astuces qui met en évidence les changements les plus intéressants sur votre PC après l'installation d'une mise à jour majeure des fonctionnalités de Windows 10. Après avoir installé cette version, les Insiders verront que l'application Astuces est lancée et met en évidence certaines des nouvelles fonctionnalités les plus récentes des dernières versions Insider Preview dans Dev Channel. Pour voir cette expérience sur votre appareil, assurez-vous que la case à cocher ‘Me montrer l'expérience de bienvenue Windows’ dans Paramètres> Système> Notifications et actions est cochée ».





Cette expérience sera disponible en anglais dans un premier temps notamment pour les utilisateurs aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et en Inde.



Expérience améliorée des paramètres graphiques



Bien qu'il ne s'agisse pas d'une nouvelle fonctionnalité dans son ensemble, Microsoft a apporté des modifications importantes en fonction des commentaires des clients :

Microsoft a mis à jour les paramètres graphiques pour permettre aux utilisateurs de spécifier un GPU hautes performances par défaut.

Microsoft a mis à jour les paramètres graphiques pour permettre aux utilisateurs de choisir un GPU spécifique par application.

Si vous êtes un utilisateur expérimenté qui possède plusieurs GPU hautes performances et que vous souhaitez spécifier lequel de ces GPU doit être celui utilisé pour les cas d'utilisation haute performance, vous pouvez maintenant le faire en accédant à Paramètres> Système> Affichage> Paramètres graphiques ou Paramètres> Jeux> Paramètres graphiques. Cela signifie qu'une application qui demande un GPU hautes performances utilisera par défaut le GPU hautes performances que vous spécifiez sur cette page.





Désormais, si vous voulez encore plus de contrôle, l'éditeur a également ajouté la possibilité de spécifier exactement le GPU sur lequel vous voulez qu'une application s'exécute à l'aide de la nouvelle option « GPU spécifique ». Comme vous pouvez le voir ci-dessous, une application peut être configurée pour s'exécuter sur le GPU de votre choix.





Mises à jour pour les développeurs



Le SDK Windows est désormais diffusé en continu avec le canal de développement. Chaque fois qu'une nouvelle version du système d'exploitation est diffusée vers le canal de développement, le SDK correspondant sera également diffusé. Vous pouvez toujours installer le dernier SDK Insider à partir de aka.ms/InsiderSDK. Les SDK flights seront archivés dans Flight Hub avec les flights OS.



Corrections

Nous avons corrigé une erreur liée au sous-système Windows pour Linux 1 qui produisait: "L'opération d'E / S a été abandonnée en raison d'une sortie de thread ou d'une demande d'application".

Nous avons résolu un problème qui faire planter explorer.exe sur les appareils tactiles après la reprise de l'hibernation.

Nous avons résolu un problème avec le nouveau champ de recherche dans les pages de paramètres par défaut des applications, où les résultats de recherche semblaient se superposer lors de la suppression de caractères du champ de recherche.

Nous avons résolu le problème suivant: si vous passiez à un clavier anglais à l'aide de WIN + Space, puis reveniez à l'IME chinois Pinyin, les ponctuations tapées seraient chinoises même si «Utiliser les ponctuations anglaises en mode de saisie chinois» était activé.

Nous avons résolu un problème où, lorsque le Narrateur était activé, le clavier NIP à l'écran pouvait apparaître de manière inattendue lorsque le focus était défini sur l'écran de connexion.

Nous avons résolu un problème entraînant l'échec de l'activation des fonctionnalités à la demande (FOD) avec l'erreur 0x8000FFFF dans les versions récentes. Nous pensons également que cela est la cause principale de certains initiés qui ont découvert que la commande sfc / scannow échouerait à plusieurs reprises en citant un redémarrage en attente.

Nous avons résolu un problème qui pouvait entraîner le blocage de la fenêtre d'appel (par exemple, Microsoft Edge) si une invite d'authentification était déclenchée, puis qu'il n'y avait aucune interaction et que le temps imparti pour réagir expirait.

Problèmes connus

Nous travaillons sur un correctif pour un problème où certains jeux du Microsoft Store protégés avec Easy Anti-Cheat peuvent ne pas démarrer.

Nous examinons les rapports sur le processus de mise à jour suspendu pendant de longues périodes lors de la tentative d'installation d'une nouvelle version.

Nous travaillons sur un correctif pour un problème où les boutons min / max / close sont bloqués dans leur position d'origine après le redimensionnement d'une application UWP. Si vous déplacez la fenêtre de l'application, la position doit être mise à jour.

Nous étudions des rapports indiquant que la nouvelle interface de la barre des tâches pour les sites épinglés ne fonctionne pas pour certains sites.

Nous travaillons sur un correctif pour activer l'aperçu en direct pour les onglets de site épinglés.

Nous travaillons à l'activation de la nouvelle interface de la barre des tâches pour les sites épinglés existants. En attendant, vous pouvez détacher le site de la barre des tâches, le supprimer de la page edge://apps, puis réépingler le site.

Nous travaillons sur un correctif pour un problème où les sites épinglés n'affiche pas tous les onglets ouverts pour un domaine. En attendant, vous pouvez résoudre ce problème en épinglant la page d'accueil du site plutôt qu'une page spécifique (par exemple, épinglez microsoft.com plutôt que microsoft.com/windows).

Nous travaillons sur un correctif pour un problème où Alt + Tabulation vers un onglet de navigateur déplace parfois l'onglet de navigateur précédemment actif au début de la liste Alt + Tab.

Les en-têtes de lettre de la liste de toutes les applications du menu Démarrer ont un remplissage à gauche inutile lorsque la liste de toutes les applications est masquée.

Source :



Microsoft a publié la Build 20190 de Windows 10 pour les Insiders. Voici un petit aperçu des nouveautés.Microsoft a admis avoir mal communiqué sur les nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs dans ses mises à jour semestrielles de fonctionnalités Windows 10. Aussi, l'éditeur a décidé de publier une nouvelle application Astuces pour permettre aux utilisateurs d'en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités d'une mise à jour.La nouvelle application Astuces devrait aider le milliard de personnes qui utilisent activement un appareil Windows 10, dont beaucoup ne se tiennent pas au courant des dernières fonctionnalités testées dans le programme Windows Insider ou mises en évidence dans les actualités techniques.« Nous savons que ci qui a changé avec une mise à jour majeure n'apparaît pas toujours clairement. D'ailleurs, il y a parfois du flou sur la façon dont vous pouvez en savoir plus et essayer de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Cela signifie que les mises à jour peuvent prendre du temps (dans le téléchargement et l'installation) sans réel avantage pour vous, et nous voulons changer cela. Nous introduisons une nouvelle expérience de première exécution via l'application Astuces qui met en évidence les changements les plus intéressants sur votre PC après l'installation d'une mise à jour majeure des fonctionnalités de Windows 10. Après avoir installé cette version, les Insiders verront que l'application Astuces est lancée et met en évidence certaines des nouvelles fonctionnalités les plus récentes des dernières versions Insider Preview dans Dev Channel. Pour voir cette expérience sur votre appareil, assurez-vous que la case à cocher 'Me montrer l'expérience de bienvenue Windows' dans Paramètres> Système> Notifications et actions est cochée ».Cette expérience sera disponible en anglais dans un premier temps notamment pour les utilisateurs aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et en Inde.Bien qu'il ne s'agisse pas d'une nouvelle fonctionnalité dans son ensemble, Microsoft a apporté des modifications importantes en fonction des commentaires des clients :Si vous êtes un utilisateur expérimenté qui possède plusieurs GPU hautes performances et que vous souhaitez spécifier lequel de ces GPU doit être celui utilisé pour les cas d'utilisation haute performance, vous pouvez maintenant le faire en accédant à Paramètres> Système> Affichage> Paramètres graphiques ou Paramètres> Jeux> Paramètres graphiques. Cela signifie qu'une application qui demande un GPU hautes performances utilisera par défaut le GPU hautes performances que vous spécifiez sur cette page.Désormais, si vous voulez encore plus de contrôle, l'éditeur a également ajouté la possibilité de spécifier exactement le GPU sur lequel vous voulez qu'une application s'exécute à l'aide de la nouvelle option « GPU spécifique ». Comme vous pouvez le voir ci-dessous, une application peut être configurée pour s'exécuter sur le GPU de votre choix.Le SDK Windows est désormais diffusé en continu avec le canal de développement. Chaque fois qu'une nouvelle version du système d'exploitation est diffusée vers le canal de développement, le SDK correspondant sera également diffusé. Vous pouvez toujours installer le dernier SDK Insider à partir de aka.ms/InsiderSDK. Les SDK flights seront archivés dans Flight Hub avec les flights OS.Source : Microsoft