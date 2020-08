Comment exécuter des applications Android sur votre PC Windows ? Une nouvelle fonctionnalité permet d'épingler vos applications mobiles préférées dans votre barre des tâches ou dans le menu Démarrer 0PARTAGES 4 0 Comme l'App Store d'Apple, Microsoft s'efforce de proposer un portefeuille d'applications solide pour Windows 10. La bibliothèque du Microsoft Store est certainement plus fournie avec les applications que nous utilisons le plus, comme Facebook, Netflix et Hulu, par exemple. Cependant, il existe quelques expériences telles que Snapchat ou TikTok qui ne sont disponibles que sur les appareils mobiles.



Microsoft a trouvé une solution à ce problème en mettant à disposition les applications Android de votre téléphone sur votre PC Microsoft Windows, via l'application Your Phone. Une nouvelle fonctionnalité Android permet d'épingler vos applications mobiles préférées dans votre barre des tâches ou dans le menu Démarrer de votre PC pour un accès rapide et facile. Microsoft a annoncé le début des tests de "Your Phone Apps" dans son billet publié pour la dernière version de Dev Channel Insider. De plus, il semble qu'il ne soit pas limité aux seuls Insiders de la chaîne Dev.





Lorsque vous lancez une application, elle fonctionne comme sur votre téléphone portable et s'ouvre maintenant dans une fenêtre séparée, en dehors de l'application Your Phone, grâce à la dernière fonctionnalité Android "Apps", - ce qui vous aide à rester productif. Ainsi, que vous ayez besoin de répondre rapidement à une conversation, de répondre à vos messages sociaux ou de commander de la nourriture, vous pouvez le faire rapidement et efficacement en utilisant le grand écran, le clavier, la souris, le stylo et l'écran tactile de votre PC, en plus de vos autres applications PC.



« Nous sommes heureux d'annoncer une autre fonctionnalité passionnante, qui s'inscrit dans la continuité de notre vision et promet de vous aider à être plus productif et à vous maintenir dans votre flux. Profitez de la puissance de l'application Your Phone avec l'intégration de Link to Windows sur certains appareils Samsung pour accéder instantanément aux applications mobiles de votre téléphone directement depuis votre PC Windows 10. Il n'est pas nécessaire d'installer, de s'inscrire ou de configurer vos applications sur votre PC, ce qui vous fait gagner du temps et vous évite des soucis. Vous pouvez facilement associer vos applications mobiles préférées à votre barre des tâches ou au menu Démarrer de votre PC pour un accès rapide et facile », lit-on dans le billet de blog de Microsoft.





Configuration requise et interaction avec la nouvelle fonctionnalité "Your Phone Apps"



Pour installer et utiliser la nouvelle fonctionnalité avec Your Phone, votre PC doit être équipé de la mise à jour Windows 10 mai 2019 ou d'une version ultérieure. Si ce n’est pas le cas, vous aurez besoin de mettre votre système à jour avant. La vérification se fait dans Paramètres > Mises à jour & Sécurité > Vérifier la mise à jour. Votre appareil Android doit avoir la version 9.0 du système Android ou une version supérieure, avec le "Lien vers Windows". L'application est disponible sur certains appareils Samsung, tels que les Samsung Galaxy Note9, Note10, Note20, S9, S10, S20, Fold, XCover Pro, Z flip et bien d’autres encore.



Votre appareil Android et votre PC doivent être connectés au même réseau Wi-Fi, et le PC doit avoir la version 1.20071.88 ou supérieure de l’application Your Phone. Les versions antérieures de l'application Your Phone afficheront l'expérience précédente de l'écran du téléphone sur votre PC. Téléchargez votre version de l’application sur votre ordinateur et ouvrez-la pour vous connecter. Si c’est la première fois que vous vous connectez, ouvrez le panneau des notifications en balayant l’écran vers le bas, sélectionnez l’icône « Lien vers Windows » pour activer l’application.



Après avoir renseigné les identifiants de votre compte Microsoft et validez les autorisations, allumez votre ordinateur et suivez les instructions pour terminer l’association des deux appareils. Ouvrez le Menu Démarrer puis allez dans Paramètres puis Comptes. Connectez-vous avec votre compte Microsoft.



Vous avez la possibilité d’utiliser la souris, le trackpad, le clavier, le stylo ou le dispositif tactile de votre PC pour ouvrir, taper, faire défiler et interagir avec les applications Android de votre appareil mobile. Par exemple, un simple clic correspond à toute interaction tactile. Voici d’autres manipulations possibles avec Your Phone Apps : cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'écran de votre téléphone affiché à l’écran du PC pour accéder à la page précédente ; Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris correspond à une interaction de type "tape/maintien" tactile ; Cliquez et maintenez enfoncé puis faites glisser pour sélectionner le contenu ; le défilement de la souris pour passer d'une page à l'autre verticalement ou horizontalement.



Comment épingler vos applications préférées dans Windows ?



Avec Apps, vous pouvez épingler vos applications Android dans le menu Démarrer de Windows, la barre des tâches ou les ajouter aux favoris de l'application Your Phone. Pour épingler une application sur votre PC, il faut procéder comme ci-dessous :



Ouvrez l'application Your Phone Accéder aux applications Faites un clic droit sur l'icône de l'application que vous souhaitez épingler ou ajouter à vos favoris.

Les applications ajoutées aux favoris depuis l’appareil mobile ne sont pas installées sur le PC. Elles seront toujours exécutées à partir de l’appareil Android. Pour que cela fonctionne, votre appareil Android doit être allumé et connecté au même réseau Wi-Fi. L'application Your Phone permet de connecter et de mettre en miroir des applications sur votre PC à partir de votre téléphone Android.



En outre, vous ne pouvez ouvrir qu'une seule application Android à la fois. L'application Your Phone reflétant l'écran de votre appareil Android et l'application ouverte qui s'y trouve. Si vous ouvrez une nouvelle application, celle que vous avez déjà ouverte sera remplacée par la nouvelle application. Selon Microsoft, Your Phone ne prend actuellement pas en charge plusieurs profils Android ou comptes de travail. Seules les applications de votre profil par défaut s'afficheront dans l'application Your Phone.





Les problèmes connus avec Your Phone



Si vous voyez un message d'erreur indiquant que votre PC n'a pas pu se connecter à votre téléphone, cela peut être dû à diverses raisons. Vous devez, par exemple, vérifier si votre téléphone est connecté aux données mobiles au lieu du Wi-Fi, vous assurer que votre commutateur Wi-Fi est activé et que le statut sous votre réseau actuel est "connecté". Vous devez également vérifier si votre téléphone est connecté au même réseau Wi-Fi que votre PC. Si vous êtes derrière un pare-feu ou si vous utilisez un VPN, cela pourrait bloquer la communication entre vos appareils. Assurez-vous de les désactiver pour voir si cela résout le problème.



Vous devez vous assurer également que votre téléphone Android est allumé et que la fonction Économie de batterie est désactivée (la même vérification est valable pour le PC). Vérifiez aussi si le téléphone n'est pas en mode Avion, et si vous êtes connecté à Link to Windows avec le même compte Microsoft que celui de votre PC.



Certaines applications peuvent bloquer la possibilité de passer à un autre écran. Certains jeux et applications peuvent ne pas répondre aux interactions d'une souris ou d'un clavier connecté à votre PC. Pour cela, vous devrez utiliser un PC tactile pour interagir avec eux. Lorsque vous ouvrez une application Android via votre téléphone, vous la visualisez et interagissez avec l'application sur votre PC, mais tout le son provenant de l'application sera diffusé sur votre appareil Android. Le son n'est pas transmis à votre PC. Si votre système Windows et votre smartphone Android sont compatibles avec Apps, vous pouvez télécharger une version requise de l’application Your Phone puis faire des essais dès maintenant.



Source :



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?

Êtes-vous utilisateur de Your Phone ? Que pensez-vous de la nouvelle fonctionnalité "Apps" ?



Lorsque vous ouvrez une application Android via votre téléphone, vous la visualisez et interagissez avec l'application sur votre PC, mais tout le son provenant de l'application sera diffusé sur votre appareil Android. Le son n'est pas transmis à votre PC. Si votre système Windows et votre smartphone Android sont compatibles avec Apps, vous pouvez télécharger une version requise de l'application Your Phone puis faire des essais dès maintenant.