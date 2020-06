Microsoft révèle une nouvelle astuce pour bloquer les mises à jour des fonctionnalités de Windows 10 Après avoir supprimé la possibilité de les différer depuis les paramètres de Windows Update 0PARTAGES 6 0 Il y a quelques jours, Microsoft a annoncé qu’il supprimait la possibilité pour les utilisateurs professionnels de différer manuellement les mises à jour de fonctionnalités de Windows 10 à l'aide des paramètres de Windows Update.



L’éditeur note que : « L'année dernière, nous avons modifié les politiques d'installation des mises à jour pour Windows 10 pour cibler uniquement les appareils exécutant une version de mise à jour des fonctionnalités qui approche de la fin du service. En conséquence, de nombreux appareils ne sont mis à jour qu'une fois par an. Pour permettre à tous les appareils de tirer le meilleur parti de ce changement de stratégie et pour éviter toute confusion, nous avons supprimé les reports de la page Options avancées des paramètres de Windows Update à partir de Windows 10, version 2004. Si vous souhaitez continuer à tirer parti des reports, vous pouvez utiliser la Stratégie de groupe locale (Configuration ordinateur> Modèles d'administration> Composants Windows> Windows Update> Windows Update for Business> Sélectionnez lorsque les Préversions et les mises à jour de fonctionnalités sont reçues ou Sélectionnez lorsque les mises à jour de qualité sont reçues). »



Les responsables de Microsoft expliquent que ce changement se produit au nom de la réduction de la confusion. Avant la publication de la mise à jour de mai 2020/2004, les utilisateurs Pro, Éducation et Entreprise pouvaient différer manuellement les mises à jour pendant 365 jours à l'aide de la page Options avancées des paramètres de Windows Update.



Bien que l'option de report ait été supprimée de l'application Paramètres, Microsoft a discrètement annoncé une nouvelle stratégie que vous pouvez utiliser pour gérer les mises à jour des fonctionnalités sous Windows.



Il existe un nouveau paramètre de registre qui peut être configuré dans Windows 10 version 1803, 1809, 1903, 1909 et 2004 pour sélectionner la version de Windows que vous souhaitez exécuter. En d'autres termes, vous pouvez maintenant modifier le Registre et verrouiller votre appareil sur une version spécifique de Windows 10.



L'astuce fonctionne tant que la version sélectionnée de Windows 10 reste prise en charge par Microsoft.



L'entrée « TargetReleaseVersionInfo » dans le Registre permettra également aux utilisateurs de désactiver les téléchargements de mise à jour des fonctionnalités pendant une durée maximale de 365 jours. Si vous préférez exécuter une version spécifique de Windows 10 jusqu'à ce que la version soit prise en charge, vous pouvez suivre ces étapes pour modifier le Registre



Ouvrez l'éditeur de registre via Windows Search ou Windows Run.

Accédez à «HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate».

Faites un clic droit sur « Windows Update »

Sélectionnez « Nouveau »

Sélectionnez « Valeur DWORD (32 bits) »’ et nommez-la TargetReleaseVersion.

Définissez la valeur de «TargetReleaseVersion» sur 1.

Cliquez de nouveau avec le bouton droit sur le dossier «Windows Update».

Sélectionnez «Nouveau» et cliquez sur « String Value »





Nommez-le «TargetReleaseVersionInfo» et entrez le numéro de version de Windows 10 comme valeur.

Vous pouvez également activer la fonctionnalité à l'aide d'une invite PowerShell élevée. Pour différer les mises à jour à l'aide de PowerShell, exécutez la commande suivante au format donné:



Code PowerShell : Sélectionner tout reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /f /v TargetReleaseVersionInfo /t REG_SZ /d XXXX

Dans le format ci-dessus, vous devez remplacer «XXXX» par la version de Windows 10 que vous souhaitez continuer à utiliser.





La fonctionnalité peut s'avérer utile lorsque la mise à jour est forcée sur votre appareil ou que vous devez la reporter pour préparer votre appareil. Par exemple, si vous utilisez la version 1903 et que vous ne souhaitez pas passer à la version 2004, vous pouvez entrer la valeur «1903» pour rester sur 1903 ou «1909» pour obtenir la mise à jour vers la version 1909.



En d'autres termes, TargetReleaseVersionInfo est un sélecteur de mise à jour des fonctionnalités, ce qui est un pas dans la bonne direction.



Source : Microsoft



Et vous ?



