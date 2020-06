Windows Terminal Preview 1.1 est disponible et apporte de nouveaux arguments de ligne de commande Ainsi que la possibilité de personnaliser encore plus l'interface 4PARTAGES 9 0 C’est durant sa conférence annuelle Microsoft Build dédiée aux développeurs que l’éditeur a présenté Windows Terminal 1.0, la première version stable de sa nouvelle interface de ligne de commande pour Windows conçue pour être l’emplacement central pour l’accès à des environnements tels que PowerShell, Cmd et Windows Subsystem for Linux (WSL). Elle apporte la prise en charge de plusieurs onglets aux côtés de la personnalisation pour les développeurs qui souhaitent peaufiner l'application Terminal par le biais de thèmes ou d’extensions.



Microsoft a expliqué que « Windows Terminal est une application moderne, rapide, efficace, puissante et productive pour les utilisateurs d'outils et de shells en ligne de commande comme Command Prompt, PowerShell et WSL. Ses principales caractéristiques comprennent de multiples onglets, des volets, la prise en charge des caractères Unicode et UTF-8, un moteur de rendu de texte accéléré par le GPU, ainsi que des thèmes, des styles et des configurations personnalisés ».



L’éditeur est un peu en avance sur sa feuille de route puisqu’il prévoyait de publier Windows Terminal 1.1 le 30 juin 2020. Néanmoins, cela n’a pas empêché à l’éditeur d’ajouter de nombreux utilitaires à son outil avec cette mise à jour, notamment :



Ouvrir dans Windows Terminal



Vous pouvez maintenant cliquer avec le bouton droit sur un dossier dans l'Explorateur de fichiers et sélectionner « Ouvrir dans Windows Terminal ». Cela lancera Windows Terminal avec votre profil par défaut dans le répertoire que vous aviez sélectionné dans l'Explorateur de fichiers.





Microsoft précise cependant que cela lancera la Preview Windows Terminal jusqu'à ce que cette fonctionnalité entre dans Windows Terminal en juillet 2020. De plus, il y a encore quelques bogues connus sur lesquels l’éditeur travaille, y compris un clic droit dans le répertoire « background » qui ne donne pas l’option « Ouvrir dans Windows Terminal ».



Lancer Windows Terminal au démarrage



Un nouveau paramètre a été ajouté et qui vous permet de configurer Windows Terminal pour qu'il se lance au démarrage de votre machine! Vous pouvez définir startOnUserLogin sur true dans vos paramètres globaux pour activer cette fonctionnalité.



Toutefois, si l'entrée de tâche de démarrage de Windows Terminal est désactivée soit par la stratégie d'organisation, soit par l'action de l'utilisateur, ce paramètre n'aura aucun effet.



Prise en charge de l’épaisseur de la police (font weight)



La Preview Windows Terminal prend désormais en charge les épaisseurs de police en tant que nouveau paramètre de profil. Le paramètre fontWeight accepte une variété de chaînes décrivant l’épaisseur de la police ainsi que la représentation numérique correspondante d'une épaisseur de police.



Alt + clic pour ouvrir un volet



Si vous souhaitez ouvrir un profil à partir du menu déroulant en tant que volet dans la fenêtre actuelle, vous pouvez cliquer dessus tout en maintenant Alt enfoncée. Cela ouvrira ce profil dans un volet à l'aide de la fonction de fractionnement automatique, qui divisera la fenêtre ou le volet actif sur la plus longue longueur.





Mises à jour des onglets



Pipette à couleurs



Vous pouvez désormais colorer vos onglets en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant « Couleur…». Cela ouvrira le menu de couleurs de l'onglet où vous pourrez sélectionner une couleur prédéfinie ou développer le menu pour sélectionner n'importe quelle couleur à l'aide du sélecteur de couleurs, du code hexadécimal ou des champs RVB. Les couleurs de chaque onglet persisteront pour cette session de Terminal.





Renommer



Dans le même menu contextuel où réside le sélecteur de couleurs, l’éditeur a ajouté une option de changement de nom d'onglet. Cliquez dessus pour changer le titre de votre onglet en une zone de texte, où vous pouvez renommer votre onglet pour cette session de Terminal.





Dimensionnement compact



Grâce à WinUI 2.4, Microsoft a ajouté un dimensionnement d'onglet compact en option pour les onglets du paramètre global tabWidthMode. Cela réduira chaque onglet inactif à la largeur de l'icône, laissant à l'onglet actif plus d'espace pour afficher son titre complet.



Nouveaux arguments de ligne de commande



Microsoft a ajouté quelques commandes supplémentaires à utiliser comme arguments lors de l'appel de wt à partir de la ligne de commande. Le premier est --maximized, -M , qui lancera Windows Terminal comme maximisé. Le second est --fullscreen, -F , qui lance Windows Terminal en plein écran. Ces deux commandes ne peuvent pas être combinées.



Le dernier est --title , qui vous permet de personnaliser le titre de l'onglet avant de lancer Windows Terminal. Il se comporte exactement comme le paramètre de profil tabTitle .



Si vous avez à la fois Windows Terminal et Windows Terminal Preview installés, la commande wt utilisera Windows Terminal et ne va pas bénéficier de ces nouveaux arguments avant juillet 2020.



