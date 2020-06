Microsoft publie la feuille de route de Windows Terminal 2.0 Et donne des descriptions de fonctionnalités qui seront disponibles sur la version stable 0PARTAGES 2 0 C’est durant sa conférence annuelle Microsoft Build dédiée aux développeurs que l’éditeur a présenté Windows Terminal 1.0, la première version stable de sa nouvelle interface de ligne de commande pour Windows conçu pour être l’emplacement central pour l’accès à des environnements tels que PowerShell, Cmd et Windows Subsystem for Linux (WSL). Elle apporte la prise en charge de plusieurs onglets aux côtés de la personnalisation pour les développeurs qui souhaitent peaufiner l'application Terminal par le biais de thèmes ou d’extensions.



Microsoft a expliqué que « Windows Terminal est une application moderne, rapide, efficace, puissante et productive pour les utilisateurs d'outils et de shells en ligne de commande comme Command Prompt, PowerShell et WSL. Ses principales caractéristiques comprennent de multiples onglets, des volets, la prise en charge des caractères Unicode et UTF-8, un moteur de rendu de texte accéléré par le GPU, ainsi que des thèmes, des styles et des configurations personnalisés ».



Bien que cette première version stable n’est disponible que depuis un peu plus de trois semaines, Microsoft a déjà publié la feuille de route de Windows Terminal 2.0.



La sortie de la version stable de Windows Terminal 2.0 n'est pas prévue avant le milieu de l'année prochaine (notamment le 31 mai 2021), mais Microsoft présente certaines des fonctionnalités et améliorations qu'il souhaite apporter à l'outil. Plus tard ce mois-ci (le 30 juin 2020), la société prévoit de publier la Preview Windows Terminal 1.1. Une préversion sera publiée chaque mois jusqu’à la disponibilité de la version stable. La Release Candidate est prévue pour le 30 avril 2021.





Alors, que pouvons-nous attendre de Windows Terminal 2.0 ? Sur GitHub, Microsoft définit ce qu'il espère offrir (dans le tableau ci-dessous, une priorité 0 signifie « Obligatoire », 1 signifie « Optimale » et 3 signifie « Facultative »):



Priorité Scénario Description / Remarques 0 Interface utilisateur des paramètres Une interface utilisateur qui se connecte à settings.json. Cela permet aux utilisateurs de modifier leurs paramètres sans avoir à modifier un fichier JSON 0 Palette de commandes Un menu contextuel pour répertorier les actions et commandes possibles. 1 Détachage d’onglets La possibilité de détacher un onglet de la fenêtre actuelle et de faire apparaître une nouvelle fenêtre ou de l'attacher à une fenêtre distincte. 1 Liens cliquables En cliquant sur le lien, le lien s'ouvrira dans votre navigateur par défaut. 1 Terminal par défaut Si une application de ligne de commande est générée, elle devrait s'ouvrir dans Windows Terminal (si installé) ou votre terminal préféré 1 Prise en charge globale des thèmes Coloration des onglets, coloration de la barre de titre, coloration de la bordure du volet, largeur de la bordure du volet, définition de ce que fait un thème 1 Ouvrir l'onglet en tant qu'administrateur / autre utilisateur Ouvrez l'onglet dans l'instance de Windows Terminal existante en tant qu'administrateur (si le Terminal a été exécuté sans niveau) ou en tant qu'autre utilisateur. 1 Opacité traditionnelle Avoir un fond transparent sans le flou acrylique. 2 SnapOnOutput, verrouillage du défilement Suspendre la sortie ou le défilement 2 Gestion des volets Parmi les fonctionnalités figurent le redimensionnement du volet avec la souris, le zoom sur le volet et l'ouverture d'un volet suite à une invite de commande. 2 Vitrine des thèmes Un espace pour la création et la distribution de thèmes. Dépend de la thématique globale 2 Jump list Afficher les profils à partir de la barre des tâches (en clic droit) / menu Démarrer. 2 Ouvrir avec plusieurs onglets Un paramètre qui permet à Windows Terminal de se lancer avec une configuration d'onglets spécifique (sans utiliser uniquement des arguments de ligne de commande). 3 Ouvrir dans Windows Terminal Fonctionnalité pour faire un clic droit sur un fichier ou un dossier et sélectionner Ouvrir dans Windows Terminal. 3 Restauration de session Lancez Windows Terminal et la session précédente est restaurée avec la configuration appropriée des onglets et des volets et les répertoires de démarrage. 3 Quake mode Fournit un quick launch du Terminal qui apparaît et disparaît lorsque vous appuyez sur une touche de raccourci. 3 Infrastructure de migration des paramètres Permet d’effectuer des migrations de paramètres utilisateurs avec l'interface utilisateur des paramètres. 3 Pointers bindings Fournit des paramètres pouvant être liés à la souris.

Microsoft a également précisé : « il existe de nombreuses autres fonctionnalités qui ne seront pas disponible dans la version 2.0, mais qui seront réévaluées et priorisées pour la 3.0, dont la feuille de route sera publié en 2021 ».



