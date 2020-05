Windows 10 May 2020 Update est disponible et apporte WSL2 par défaut avec un véritable noyau Linux Ainsi que la possibilité de renommer des bureaux virtuels 0PARTAGES 3 0 C’est Aaron Woodman, General Manager Windows Marketing, qui s’est chargé d’annoncer la disponibilité de Windows 10 May 2020 Update avec une introduction rappelant le contexte de la crise sanitaire :



« Depuis le début de cette année, nous avons vu le monde changer considérablement autour de nous. Les gens, les familles et les entreprises s'adaptent à de nouvelles façons de travailler, d'apprendre et de se connecter. Pour beaucoup, nos salles à manger sont devenues des bureaux à domicile, nos salons sont devenus des salles de classe, et nos cuisines sont des lieux de rassemblement social et des salles de repos. Au milieu de ces changements, nos besoins de se connecter les uns aux autres et d'être productifs de n'importe où n'ont jamais été aussi critiques.



« Plus que jamais, les gens se tournent vers les PC Windows pour prendre en charge les expériences humaines fondamentales. Les étudiants et les professionnels utilisent Office et Microsoft Teams pour l'apprentissage à distance et la collaboration, et qu'ils soient dans la rue ou à travers le monde, les amis et les familles célèbrent leurs réalisations et leurs vacances sur Skype, même en jouant à des jeux ensemble en ligne pour s'amuser.



« Alors que le monde et les routines changent, il est important que nous nous concentrions sur la rencontre de plus d'un milliard de personnes dans le monde qui dépendent de Windows là où elles se trouvent actuellement. Cette prochaine étape intervient aujourd'hui avec la sortie de la mise à jour Windows 10 de mai 2020. La mise à jour de mai 2020 comprend des améliorations de fonctionnalités qui vous aideront à gagner du temps et peut-être même une source de plaisir. La nouvelle mise à jour est disponible aujourd'hui pour ceux qui souhaitent la rechercher ».



Les nouveautés et améliorations apportées par cette version



Sous-système Windows pour Linux 2 (WSL2)



Avec cette version, Windows 10 utilise désormais



WSL2 pour sa part utilise désormais un véritable noyau Linux qui permet de meilleures performances du système de fichiers ainsi que la compatibilité d’une plus large gamme de programmes Linux.



L’une des différences est aussi au niveau des mises à jour : lorsque Microsoft va publier de nouveaux noyaux Linux, ils seront automatiquement mis à jour par Windows Update.



Moins de saturation de disque et d'utilisation du processeur par la recherche Windows



Le service d'indexation Windows est responsable de l'indexation de tous les documents et fichiers de Windows 10 qui apparaissent dans les recherches à l'aide de la recherche Windows.



Malheureusement, lors de l'indexation de fichiers, l'indexeur Windows provoquait parfois une activité continue du disque, également connue sous le nom de thrashing de disque. Ce processus entraînait également une utilisation élevée du processeur qui provoquait le ralentissement du PC.



Avec la mise à jour de mai 2020, Windows 10 utilise désormais un nouvel algorithme qui vérifie l'activité élevée du disque et, si elle est détectée, ralentit automatiquement le processus d'indexation de Windows.



« Sur la base de cela, nous introduisons un algorithme qui détecte une utilisation et une activité élevées du disque, afin qu'il puisse mieux identifier les heures d'utilisation maximales et gérer l'indexeur en conséquence. Nous apportons également des modifications aux développeurs pour empêcher les recherches dans certains référentiels et dossiers de projet pour améliorer l'utilisation du disque ».



Les autres améliorations de la recherche Windows incluent:

La correction de l'orthographe améliorée pour les recherches d'applications et de paramètres. Microsoft apporte des modifications importantes au fonctionnement du vérificateur orthographique intégré de Windows Search, afin que vous puissiez trouver le fichier exact que vous recherchez.

La recherche Windows comprendra et corrigera intelligemment les petites fautes de frappe comme «powerpiont» et «exce».

La recherche Windows affiche désormais des conseils pour donner de meilleurs résultats sous la ligne "Associé:".

Des options de limitation de téléchargement pour Windows Update



Pour ceux qui sont sur une connexion lente, Windows 10 offre désormais un meilleur contrôle sur la quantité de bande passante utilisée par Windows Update. Vous pouvez désormais limiter les vitesses de téléchargement par un pourcentage de bande passante ou un nombre spécifique de Mbps.



Les utilisateurs peuvent accéder à cette option via Paramètres> Mise à jour et sécurité> Optimisation de la livraison> Options avancées.



Le gestionnaire de tâches affiche maintenant le type de disque ainsi que les températures du GPU



Le Gestionnaire des tâches de Windows 10 affichera désormais le type de disque installé sur l'ordinateur. Par exemple, il fait la distinction entre un disque dur fixe et un périphérique amovible.



L’une des demandes de longue date que Microsoft a eu pour le Gestionnaire de tâches est d’ajouter une prise en charge de la surveillance de la température. Avec la version actuelle, l'éditeur fait des progrès dans ce sens. Si vous avez une carte GPU dédiée, Windows va désormais afficher la température actuelle dans l'onglet Performance.



Remarques:

L'affichage de la température du GPU dans le Gestionnaire des tâches n'est actuellement pris en charge que si vous possédez une carte GPU dédiée.

Vous aurez peut-être besoin d'un pilote graphique mis à jour pour voir la température. Spécifiquement, celui qui supporte la version 2.4 (ou supérieure) de WDDM est requis. Pour vérifier la version de votre PC, appuyez sur WIN + R et entrez dxdiag. Sous l'onglet Affichage, votre version WDDM sera indiquée à côté de Driver Model.

Actuellement, la valeur de température est uniquement prise en charge en degrés Celsius





Expérience sans mot de passe Windows Hello



Vous pouvez maintenant vous connecter à vos comptes Microsoft à l'aide de Windows Hello. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet désormais de ne plus avoir besoin de vous souvenir de votre mot de passe Microsoft long et complexe et d'utiliser à la place les fonctionnalités d'authentification biométrique Windows Hello ou votre code PIN.



Nouvelle expérience Cortana



« Votre assistant de productivité personnel dispose désormais d'une interface utilisateur basée sur le chat mise à jour où vous pouvez écrire ou dicter des demandes en langage naturel pour gagner du temps afin de trouver ce dont vous avez besoin et rester sur la bonne voie. Pour une meilleure expérience, connectez-vous avec votre compte professionnel ou scolaire, rejoignez d’autres personnes, vérifiez votre emploi du temps, ajoutez des tâches, définissez des rappels et plus encore ».





Vous pourrez entre autres lui demander :

« Suis-je libre à [heure] ? »

« Qui est [nom de la personne] ? »

«Trouvez du temps avec [nom de la personne] pour parler de [sujet] »

« Rejoindre ma réunion »

« Rappelle-moi de [tâche] à [heure] »

« Change la luminosité »

« Est-ce qu'il va pleuvoir demain ? »

Bloc-notes, Paint et WordPad sont désormais des fonctionnalités facultatives



Suite à une crise de nostalgie des fidèles de Paint, Microsoft a annulé son intention de supprimer l’application classique de son système d’exploitation. Bien que la société ait tenu sa promesse d'inclure l'application dans la mise à jour de Windows 10 mai 2019, elle n'a pas entièrement renoncé à faire en sorte que les utilisateurs migrent vers sa nouvelle application Paint 3D pour leurs besoins de retouche d'image.



En fait, WordPad et l'application classique Paint se trouvent désormais dans la liste des fonctionnalités optionnelles de Windows 10, rejoignant ainsi d'autres marques de Windows, telles que Windows Media Player et Internet Explorer. Cela signifie que ces applications peuvent être désinstallées.





Renommer des bureaux virtuels



Les bureaux virtuels existent pour vous aider à séparer visuellement et cognitivement différentes tâches sur votre PC. Ils peuvent également être utiles lors de présentations - vous permettant de préparer des démonstrations sur différents ordinateurs de bureau. Plusieurs utilisateurs ont demandé à Microsoft la possibilité de définir des noms pour leurs différents ordinateurs de bureau, afin de contribuer à la séparation des espaces de travail. Microsoft l'a implémenté dans cette version.



Lorsque vous ouvrez la vue des tâches (en sélectionnant le bouton Vue des tâches dans la barre des tâches ou en appuyant sur les touches WIN +,), un clic sur le nom de votre bureau le transformera désormais en un champ éditable dans lequel vous pouvez définir le nom qui peut être tout ce que vous voulez (y compris des emoji). Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la vignette du bureau souhaité dans la vue des tâches. Un menu contextuel contenant une entrée Renommer apparaît. Si aucun autre bureau n’a encore été créé, sélectionnez « Nouveau bureau » dans la vue des tâches pour commencer. Il faut noter que les noms persistent au redémarrage.





Améliorations de Windows Sandbox



Windows Sandbox, qui a été introduit avec la mise à jour de mai 2019, s’accompagne d’améliorations d'accessibilité.



Avec Windows 10 2004, Windows Sandbox prend en charge les microphones et les périphériques d'entrée audio, ainsi que les deux raccourcis clavier suivants:

Shift + Alt + PrintScreen active la boîte de dialogue de facilité d'accès pour activer le mode de contraste élevé.

Ctrl + alt + touche de pause permet d'entrer / sortir du mode plein écran

Source :



Et vous ?



