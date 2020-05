Build 2020 : PowerToys v0.18 dote la boîte de dialogue Exécuter d'un moteur de recherche Et apporte Keyboard Manager pour personnaliser complètement le clavier 0PARTAGES 6 0 Microsoft a publié une nouvelle application de lancement de type Spotlight pour Windows 10. Conçue pour remplacer et moderniser le raccourci Win + R existant, le nouveau lanceur PowerToys Run comprend une recherche rapide des applications et des fichiers sur Windows, des plugins comme une calculatrice et la possibilité de trouver des processus en cours d'exécution.



Cette première version prendra en charge les tâches de recherche de base qui sont généralement gérées par la fonctionnalité de recherche intégrée du menu Démarrer de Windows. Mais il est prévu d'en faire un lanceur plus puissant, similaire à Alfred sur macOS et plus fonctionnel que la recherche Spotlight d'Apple. Dans le cas de Spotlight, en appuyant sur Alt + Espace, un champ de recherche apparaît au centre de l’écran. On peut y écrire le nom d’une application, d’un fichier, d’un dossier ou même d’un processus (donc d’une application ouverte). Les résultats apparaissent au fur et à mesure.



La fonctionnalité Win + R actuelle est basique et utilisée par les utilisateurs expérimentés de Windows pour lancer des invites cmd, regedit, des instances PowerShell et même des raccourcis vers des zones de Windows comme le Panneau de configuration. Ce nouveau lanceur PowerToys Run prendra en charge toutes les mêmes commandes que Run (Exécuter sur les Windows en français) actuellement dans Windows, mais Microsoft collabore avec une communauté open source qui contribue à le rendre beaucoup plus puissant.



Parallèlement à PowerToys Run, Microsoft a également publié un gestionnaire de clavier PowerToy. Il s'agit d'un simple remappeur de clavier qui permet aux utilisateurs de Windows 10 de redéfinir les touches d'un clavier. Les clés seront remappées tant que le gestionnaire de clavier et les PowerToys fonctionnent en arrière-plan, et vous pouvez échanger des touches individuelles et même des raccourcis Windows.



Le gestionnaire de clavier fait partie de la dernière version 0.18 de PowerToys, disponible sur la distribution GitHub de Microsoft.





PowerToys Run et Keyboard Manager font partie des nombreux PowerToys que Microsoft développe. L'année dernière, Microsoft a ramené PowerToys pour permettre à quiconque d'améliorer Windows 10 pour les utilisateurs expérimentés, et le premier ensemble est arrivé en septembre. Les développeurs ont depuis publié plusieurs nouvelles versions et intégré de nouveaux outils dans PowerToys. Des outils tels que Power Rename, Image Resizer (qui permet de redimensionner simplement les images à partir de l'explorateur) ou l'alternative Alt-Tab Window Walker font désormais partie de PowerToys.



Les PowerToys ont été développés à l'origine pour Windows 95 et le concept a été suivi jusqu'à Windows XP. Les applications ont été un moyen rapide pour les ingénieurs de Windows de tester les fonctionnalités des prototypes et Microsoft a rapidement empaqueté certaines des meilleures dans les packs PowerToys. Leur développement fut abandonné jusqu'en 2019, où



Dans le même temps, l'entreprise américaine a publié pour les utilisateurs le code source de ces outils sur GitHub afin qu'ils puissent les améliorer. Les développeurs ont depuis publié plusieurs nouvelles versions et intégré de nouveaux outils dans PowerToys. C’est ainsi que nous avons certains outils qui font désormais partie de PowerToys comme :

Tweak UI : cet outil permet de régler finement de nombreux paramètres d'apparence de Windows (icônes, menu démarrer, Internet explorer…) et même de réparer certaines fonctionnalités système.

ClearType Tuner : cet outil permet de régler finement les paramètres de lissage ClearType.

Open Command Window Here : rajoute un menu contextuel dans l'explorateur ouvrant la fenêtre de ligne de commande dans le répertoire courant.

Alt-Tab Replacement : remplace la commande Alt-Tab qui permet de changer de fenêtre active, en affichant un aperçu des fenêtres (comme le fait Windows Vista).

Power Calculator : une calculatrice puissante permettant de tracer des graphiques.

Virtual Desktop Manager : permet de créer des bureaux virtuels.

Taskbar Magnifier : met une petite loupe dans la barre de tâche.

Webcam Timershot : permet de piloter simplement une webcam.

Image Resizer : permet de redimensionner simplement les images à partir de l'explorateur.

Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de ces utilitaires ?



Voir aussi :



