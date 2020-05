modules Turbo ;

prise en charge de Lottie ;

passage à la version 0.62 ;

achèvement de l'API (accessibilité, style d'affichage) ;

intégration avec react-native init ;

intégration avec la documentation Facebook ;

enquête sur les modules Turbo.

modules AsyncStorage/FS ;

Helix pour les tests de niveau inférieur ;

achèvement de l'API (TouchableWithoutFeedback, AppState, LayoutAnimatoin, ScrollView) ;

améliorations du clavier (autofocus, focus perdu, tabulation, etc.) ;

répertoire du module communautaire ;

intégration VSCode, TypeScript, débogage direct, configuration Windows ;

ciblage de WinUI 3.0.

Microsoft apporte une nouvelle façon de construire des applications natives pour son système d’exploitation Windows, mais aussi pour macOS. La nouvelle méthode se base sur React Native, le framework d’applications mobiles open source créé par Facebook. Cela vous permet de faire passer vos applications sur PC, Xbox, tablettes, grâce à l’extension Windows pour React Native et JavaScript. Vous pouvez faire de même pour l’ensemble de l’écosystème macOS. L’initiative de Microsoft va contribuer à rendre React Native plus populaire qu’il ne l’est déjà.React Native est un framework développé par Facebook qui permet aux développeurs de créer des applications sur des plateformes natives et en utilisant une expérience de développement cohérente basée sur JavaScript et React, une bibliothèque JavaScript mise en place par Facebook pour créer des interfaces utilisateur. React Native met l'accent sur l'efficacité des développeurs sur toutes les plateformes. Il est initialement conçu pour créer des applications natives pour Android et iOS, mais Microsoft l’étend désormais à d’autres plateformes.React Native pour Windows et Mac apporte désormais le support de React Native pour le SDK Windows 10 ainsi que le SDK macOS 10.12. Grâce à ce dernier, vous pouvez utiliser le JavaScript pour créer des applications Windows natives pour tous les appareils pris en charge par Windows 10, y compris les PC, les tablettes, les appareils 2-en-1, la Xbox, les appareils de réalité mixte, etc., ainsi que les écosystèmes des ordinateurs de bureau et portables macOS. L'extension React Native pour Windows et macOS et tout le code sont fournis sous la licence MIT.L’extension React Native de Microsoft est à sa version 0.62 publiée en février dernier. Cette version est entièrement mise à jour à partir de la dernière version de React Native Core. La version 0.61 de l’outil réduit les étapes nécessaires pour démarrer sa mise en place sur Windows. Elle induit aussi une amélioration des performances grâce à son modèle de threading. « Nous avons mis à jour l'infrastructure d'hôtes et d'instances dans React Native pour Windows afin d'obtenir un modèle de threading plus robuste et plus cohérent », a écrit l’équipe de développement dans un billet.Depuis cette mise à jour, l’extension prend en charge nativement les fichiers SVG. Pour cela, vous n’avez besoin d’aucun composant ou module séparé, utilisez simplement le composant Image dans votre application React Native et lorsque vous ciblez Windows, vos fichiers SVG seront chargés et utilisés comme il se doit. Elle introduit aussi un support pour les appareils à double-écran. Cela veut dire que les développeurs de React Native auront la possibilité d'être facilement avertis lorsque leur application s'affiche sur l'un des écrans ou s'étend sur les deux.L'API s'ajuste automatiquement à la marge de couture de la charnière au centre afin qu'aucune information de l'application ne soit perdue. En outre, plusieurs autres modifications sont prévues dans la feuille de route de développement de l’outil depuis février :Sources : React Native for Windows & macOS Êtes-vous un développeur mobile ? Quels frameworks utilisez-vous pour vos projets ?Avez-vous déjà essayé React Native ? Qu'en pensez-vous ?Que pensez-vous de l'extension React Native pour Windows & macOS ?