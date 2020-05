Microsoft annonce l'abandon du support de l'architecture 32 bits sur les nouveaux PC Windows 10 Que les OEM équiperont uniquement de builds 64 bits fournies par l'entreprise 0PARTAGES 3 0 C’est de façon ramassée ce qui ressort d’une récente note d’information du géant de la filière technologique. Windows 10 20H1 dont une préversion est disponible tous les nouveaux systèmes Windows 10 devront désormais utiliser des versions 64 bits. Microsoft ne mettra donc plus de versions 32 bits à la disposition des fabricants d’équipements d’origine (OEM).



Ce changement n’a pas d’impact sur les systèmes 32 bits existants livrés avec des versions antérieures de Windows 10. Les possesseurs de ces systèmes continueront de recevoir des mises à jour de sécurité et en termes de fonctionnalités de la part de la firme de Redmond. Le géant de la filière technologique ajoute même que les médias d’installation 32 bits continueront d’être mis à disposition pour cette classe d’utilisateurs. Grosso modo donc, il n’y aura pas d’ordinateur de bureau et de PC portable préinstallé avec une version 32 bits de Windows 10 20H1.



Microsoft ne fournit pas de statistiques en lien avec le nombre de dispositifs qui continuent à s’appuyer sur des versions 32 bits de Windows 10. Toutefois, une enquête d’audience sur Steam révèle que l’utilisation des versions 32 bits est limitée. Dans les chiffres, moins de 0,2 % des utilisateurs de la plateforme de distribution de contenus en ligne utilisent Windows 10 32 bits tandis que plus de 86 % font usage de Windows 10 64 bits.





La pertinence de regarder aux statistiques Steam tient à ceci que les joueurs de jeux vidéo sont parmi les plus susceptibles d’utiliser de nouveaux équipements. C’est donc un indicateur assez fiable du nombre de personnes qui continuent à faire usage de Windows 10 32 bits, ce, même s’il ne couvre pas toutes les utilisations possibles susceptibles d’altérer de manière significative ces chiffres.



Ce sont des développements qui s’inscrivent dans la lancée du débat en lien avec la question de savoir si les systèmes d’exploitation 32 bits doivent totalement céder la place à leurs homologues 64 bits. C’est une question qui divise étant donné que les pro 64 bits soulignent en général que cette largeur de bits est nécessaire pour profiter de plus de 4 gigaoctets de mémoire vive. Il faut toutefois noter que la technique d'extension d'adresse physique permet de gérer 64 gigaoctets de RAM sur un système d’exploitation 32 bits. D'ailleurs, Linux le supporte depuis longtemps. Windows aussi utilise ce mode par défaut depuis XP SP2 car le mode Extension d’Adresse Physique (EAP) permet de pouvoir activer le NX. Mais Microsoft a choisi de maintenir la bannière à 3 Go malgré le fait que le mode EAP permettrait de dépasser la barrière. D'ailleurs, les versions 32 bits de Windows Server dépassent bien les 3 Go de RAM sans souci. La limitation sur la quantité de mémoire vive adressable n’est donc pas liée au fonctionnement en 32 bits.



Après, s’il est techniquement avéré qu’on peut sans souci faire tourner du 32 bits sur du 64 bits, ce n’est pas sans prix à payer. Il faut en effet du coup doubler toutes les bibliothèques pour en avoir une version 32 bits et une version 64 bits. Le passage en 64 bits implique également de doubler l’utilisation d'espace disque et d’augmenter de façon significative celle de la RAM. Ainsi, si on ne dispose pas de plus de 3 Go de mémoire vive et pas de programmes 64 bits, s’appuyer sur un système d’exploitation 64 bits se semble pas être un bon choix.



Ensuite le mode 64 bits sur les processeurs Intel et AMD ne garantit pas la compatibilité avec tout l'existant. Par exemple dans le mode 64 bits, l'accès au mode virtuel 8086 du i386 est désactivé. C'est ce qui empêche toute exécution de code DOS ou Win16 dans un système 64 bits, sauf à passer par de la virtualisation, voire de l'émulation. C'est sûr que ce n'est pas un cas général, mais c'est bon à savoir.



Donc, s’il est vrai que la plupart des ordinateurs viennent livrés avec des versions 64 bits de systèmes d’exploitation, il faut dire que les systèmes 32 bits existent encore et comme on peut le voir, des raisons techniques continuent de l’imposer.



Sources : Steam



Et vous ?



Que pensez-vous de cette décision de Microsoft ?

L’usage de la version 64 bits d’un OS au détriment de sa version 32 bits est-il plus avantageux à tous égards ?



Voir aussi :



Les OS 32 bits devraient-ils totalement céder la place à leurs homologues 64 bits ? Le CTO de BACKBLAZE répond OUI

Linux : bientôt la fin du support de matériel 32 bits ? Ubuntu Desktop et Server pourraient ne plus proposer d'images 32 bits dès octobre 2016

C’est de façon ramassée ce qui ressort d’une récente note d’information du géant de la filière technologique. Windows 10 20H1 dont une préversion est disponible depuis le début de l’année précédente est attendu en disponibilité générale en mai 2020. Avec la sortie de la prochaine mise à jour de l’OS, Microsoft annonce quedevront désormais utiliser des versions 64 bits. Microsoft ne mettra donc plus de versions 32 bits à la disposition des fabricants d’équipements d’origine (OEM).Ce changement n’a pas d’impact sur les systèmes 32 bits existants livrés avec des versions antérieures de Windows 10. Les possesseurs de ces systèmes continueront de recevoir des mises à jour de sécurité et en termes de fonctionnalités de la part de la firme de Redmond. Le géant de la filière technologique ajoute même que les médias d’installation 32 bits continueront d’être mis à disposition pour cette classe d’utilisateurs. Grosso modo donc,Microsoft ne fournit pas de statistiques en lien avec le nombre de dispositifs qui continuent à s’appuyer sur des versions 32 bits de Windows 10. Toutefois, une enquête d’audience sur Steam révèle que l’utilisation des versions 32 bits est limitée. Dans les chiffres, moins de 0,2 % des utilisateurs de la plateforme de distribution de contenus en ligne utilisent Windows 10 32 bits tandis que plus de 86 % font usage de Windows 10 64 bits.La pertinence de regarder aux statistiques Steam tient à ceci que les joueurs de jeux vidéo sont parmi les plus susceptibles d’utiliser de nouveaux équipements. C’est donc un indicateur assez fiable du nombre de personnes qui continuent à faire usage de Windows 10 32 bits, ce, même s’il ne couvre pas toutes les utilisations possibles susceptibles d’altérer de manière significative ces chiffres.Ce sont des développements qui s’inscrivent dans la lancée du débat en lien avec la question de savoir si les systèmes d’exploitation 32 bits doivent totalement céder la place à leurs homologues 64 bits. C’est une question qui divise étant donné que les pro 64 bits soulignent en général que cette largeur de bits est nécessaire pour profiter de plus de 4 gigaoctets de mémoire vive. Il faut toutefois noter que la technique d'extension d'adresse physique permet de gérer 64 gigaoctets de RAM sur un système d’exploitation 32 bits. D'ailleurs, Linux le supporte depuis longtemps. Windows aussi utilise ce mode par défaut depuis XP SP2 car le mode Extension d’Adresse Physique (EAP) permet de pouvoir activer le NX. Mais Microsoft a choisi de maintenir la bannière à 3 Go malgré le fait que le mode EAP permettrait de dépasser la barrière. D'ailleurs, les versions 32 bits de Windows Server dépassent bien les 3 Go de RAM sans souci. La limitation sur la quantité de mémoire vive adressable n’est donc pas liée au fonctionnement en 32 bits.Après, s’il est techniquement avéré qu’on peut sans souci faire tourner du 32 bits sur du 64 bits, ce n’est pas sans prix à payer. Il faut en effet du coup doubler toutes les bibliothèques pour en avoir une version 32 bits et une version 64 bits. Le passage en 64 bits implique également de doubler l’utilisation d'espace disque et d’augmenter de façon significative celle de la RAM. Ainsi, si on ne dispose pas de plus de 3 Go de mémoire vive et pas de programmes 64 bits, s’appuyer sur un système d’exploitation 64 bits se semble pas être un bon choix.Ensuite le mode 64 bits sur les processeurs Intel et AMD ne garantit pas la compatibilité avec tout l'existant. Par exemple dans le mode 64 bits, l'accès au mode virtuel 8086 du i386 est désactivé. C'est ce qui empêche toute exécution de code DOS ou Win16 dans un système 64 bits, sauf à passer par de la virtualisation, voire de l'émulation. C'est sûr que ce n'est pas un cas général, mais c'est bon à savoir.Donc, s’il est vrai que la plupart des ordinateurs viennent livrés avec des versions 64 bits de systèmes d’exploitation, il faut dire que les systèmes 32 bits existent encore et comme on peut le voir, des raisons techniques continuent de l’imposer.Sources : Microsoft Que pensez-vous de cette décision de Microsoft ?L’usage de la version 64 bits d’un OS au détriment de sa version 32 bits est-il plus avantageux à tous égards ?