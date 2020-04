Windows Terminal Preview v0.11 est disponible Et devient la toute première version à supporter une langue autre que l'anglais sur son interface utilisateur 0PARTAGES 6 0 Microsoft a publié la version v0.11 de Windows Terminal Preview qui s'accompagne d'un certain nombre d'améliorations.



Tout d'abord, Microsoft indique qu'il s'agit de la toute première version à supporter une langue autre que l'anglais sur son interface utilisateur.



De plus Microsoft a apporté quelques changements aux paramètres, en voici quelques-uns :

Settings.json : le fichier profiles.json a été renommé settings.json. Si le terminal est déjà installé, votre nom de fichier sera automatiquement mis à jour.

Cascadia Code : Cascadia Code a été défini comme police par défaut pour tous les profils générés automatiquement par le terminal. Si vous souhaitez modifier votre police, vous pouvez ajouter la propriété fontFace à n'importe quel profil ou à la section par défaut.

à n'importe quel profil ou à la section par défaut. Palettes de couleurs Tango: le terminal est désormais livré avec les palettes de couleurs Tango Dark et Tango Light







Copier et coller



Le copier-coller est lié à ctrl + c et ctrl + v, respectivement, dans le fichier settings.json nouvellement généré. Cela signifie que ces raccourcis clavier fonctionneront avec ctrl + shift + c et ctrl + shift + v et vous pouvez facilement les supprimer. Ctrl + shift + c et ctrl + shift + v sont toujours inclus dans le fichier defaults.json, vous aurez donc toujours une combinaison de touches que vous pouvez utiliser pour copier et coller si vous choisissez de supprimer ctrl + c et ctrl + v.



Microsoft précise que si vous souhaitez libérer une combinaison de touches par défaut, vous pouvez la définir sur unbound ou null dans votre fichier settings.json.



Code : Sélectionner tout 1

2

{ "command": "unbound", "keys": "ctrl+shift+c" }, { "command": null, "keys": "ctrl+shift+v" } Copie formatée



Microsoft a modifié le comportement par défaut de la copie pour copier du texte brut par défaut. Un nouveau paramètre global a été ajouté au fichier settings.json nouvellement généré, appelé copyFormatting . Il est défini sur false par défaut, mais vous pouvez le remplacer par true pour toujours copier le formatage HTML et RTF.



Dans defaults.json, copyFormatting est défini sur true afin de ne pas planté pour les utilisateurs existants.



Paramètres supprimés



Tandis que Microsoft se prépare à sortir la v1.0, l'éditeur a décidé de supprimer certains paramètres précédemment obsolètes. En voici quelques-uns :

Espace de noms globals : le terminal ne prend plus en charge la propriété globals dans le fichier JSON. Si vous avez des paramètres à l'intérieur de l'objet globals , ils seront ignorés. Pour résoudre ce problème, supprimez l'objet globals et déplacez vos paramètres globaux dans la racine du fichier JSON.

le terminal ne prend plus en charge la propriété dans le fichier JSON. Si vous avez des paramètres à l'intérieur de l'objet , ils seront ignorés. Pour résoudre ce problème, supprimez l'objet et déplacez vos paramètres globaux dans la racine du fichier JSON. theme : Le paramètre global requiredTheme a été renommé theme . Cela aide à la dénomination et offre une flexibilité pour les thèmes à l'avenir.

Le paramètre global a été renommé . Cela aide à la dénomination et offre une flexibilité pour les thèmes à l'avenir. Copie sur une seule ligne: la commande copyTextWithoutNewlines et l'argument trimWhitespace pour copy ont été supprimés au profit de l'argument singleLine . Ce changement de nom permet de mieux expliquer comment marche la fonctionnalité. Si vous l'activez comme vrai pour une liaison de clé de copy , le contenu copié à partir du terminal sera sur une seule ligne une fois collé.

Code : Sélectionner tout { "command": { "action": "copy", "singleLine": true ), "keys": "ctrl+alt+c" }

la commande et l'argument pour ont été supprimés au profit de l'argument . Ce changement de nom permet de mieux expliquer comment marche la fonctionnalité. Si vous l'activez comme vrai pour une liaison de clé de , le contenu copié à partir du terminal sera sur une seule ligne une fois collé. Création d'un onglet d'un profil spécifique: La première itération de création d'un nouvel onglet d'un profil spécifique avait des commandes de liaison de clé de newTabProfile0 à newTabProfile8 . Microsoft a supprimé ces commandes au profit d'une alternative plus flexible. L'indexation dans le terminal commence à 0.

Code : Sélectionner tout { "command": { "action": "newTab", "index": NUMBER }, "keys": "ctrl+shift+NUMBER" }

La première itération de création d'un nouvel onglet d'un profil spécifique avait des commandes de liaison de clé de à . Microsoft a supprimé ces commandes au profit d'une alternative plus flexible. L'indexation dans le terminal commence à 0. Navigation vers un onglet spécifique: la navigation par onglet a maintenant la même structure que la création d'un nouvel onglet, où switchToTab0 à switchToTab8 ont été supprimés au profit de la propriété index.

Code : Sélectionner tout { "command": { "action": "switchToTab", "index": NUMBER }, "keys": "ctrl+alt+NUMBER" }

la navigation par onglet a maintenant la même structure que la création d'un nouvel onglet, où à ont été supprimés au profit de la propriété index. Fractionnement des volets : pour permettre davantage d'options lors du fractionnement des volets, les commandes splitHorizontal et splitVertical ont été supprimées au profit du nouveau format de liaison des touches. De plus, si vous ne fournissez pas de direction de fractionnement, le terminal se divisera par défaut en utilisant auto , qui vise à fournir la plus grande surface.

Code : Sélectionner tout 1

2

{ "command": { "action": "splitPane", "split": "horizontal"}, "keys": "alt+shift+-" }, { "command": { "action": "splitPane", "split": "vertical"}, "keys": "alt+shift+plus" }

pour permettre davantage d'options lors du fractionnement des volets, les commandes et ont été supprimées au profit du nouveau format de liaison des touches. De plus, si vous ne fournissez pas de direction de fractionnement, le terminal se divisera par défaut en utilisant , qui vise à fournir la plus grande surface. Déplacer le focus entre les volets: à l'origine, vous pouviez utiliser moveFocusDown , moveFocusUp , moveFocusLeft , moveFocusRight comme commandes de liaison clés pour naviguer entre les volets. Microsoft les a supprimés et a ajouté les formats suivants en remplacement:



Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

{ "command": { "action": "moveFocus", "direction": "down" }, "keys": "alt+down" }, { "command": { "action": "moveFocus", "direction": "up" }, "keys": "alt+up" }, { "command": { "action": "moveFocus", "direction": "left" }, "keys": "alt+left" }, { "command": { "action": "moveFocus", "direction": "right" }, "keys": "alt+right" }

à l'origine, vous pouviez utiliser , , , comme commandes de liaison clés pour naviguer entre les volets. Microsoft les a supprimés et a ajouté les formats suivants en remplacement: Redimensionnement des volets: pour suivre la même architecture de liaison de touches, les commandes de redimensionnement des volets ( resizePaneDown , resizePaneUp , resizePaneLeft , resizePaneRight ) ont été supprimées. Vous trouverez ci-dessous le nouveau format de redimensionnement des volets :



Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

{ "command": { "action": "resizePane", "direction": "down" }, "keys": "alt+shift+down" }, { "command": { "action": "resizePane", "direction": "up" }, "keys": "alt+shift+up" }, { "command": { "action": "resizePane", "direction": "left" }, "keys": "alt+shift+left" }, { "command": { "action": "resizePane", "direction": "right" }, "keys": "alt+shift+right" }

pour suivre la même architecture de liaison de touches, les commandes de redimensionnement des volets ( , , , ) ont été supprimées. Vous trouverez ci-dessous le nouveau format de redimensionnement des volets : Modification de la taille de la police : Les commandes de liaison de touches suivantes vous ont permis de modifier la taille de votre police, mais elles sont désormais supprimées: decreaseFontSize , increaseFontSize . Vous pouvez modifier la taille de votre police en utilisant les raccourcis clavier ci-dessous, qui utilisent un delta qui définit le changement de taille de police en points :



Code : Sélectionner tout 1

2

{ "command": { "action": "adjustFontSize", "delta": -1 }, "keys": "ctrl+-" }, { "command": { "action": "adjustFontSize", "delta": 1 }, "keys": "ctrl+=" }



Télécharger Windows Terminal Preview (sur



Source : Microsoft a publié la version v0.11 de Windows Terminal Preview qui s'accompagne d'un certain nombre d'améliorations.Tout d'abord, Microsoft indique qu'il s'agit de la toute première version à supporter une langue autre que l'anglais sur son interface utilisateur.De plus Microsoft a apporté quelques changements aux paramètres, en voici quelques-uns :Le copier-coller est lié à ctrl + c et ctrl + v, respectivement, dans le fichiernouvellement généré. Cela signifie que ces raccourcis clavier fonctionneront avec ctrl + shift + c et ctrl + shift + v et vous pouvez facilement les supprimer. Ctrl + shift + c et ctrl + shift + v sont toujours inclus dans le fichier defaults.json, vous aurez donc toujours une combinaison de touches que vous pouvez utiliser pour copier et coller si vous choisissez de supprimer ctrl + c et ctrl + v.Microsoft précise que si vous souhaitez libérer une combinaison de touches par défaut, vous pouvez la définir suroudans votre fichier settings.json.Microsoft a modifié le comportement par défaut de la copie pour copier du texte brut par défaut. Un nouveau paramètre global a été ajouté au fichier settings.json nouvellement généré, appelé. Il est défini surpar défaut, mais vous pouvez le remplacer parpour toujours copier le formatage HTML et RTF.Dans defaults.json,est défini surafin de ne pas planté pour les utilisateurs existants.Tandis que Microsoft se prépare à sortir la v1.0, l'éditeur a décidé de supprimer certains paramètres précédemment obsolètes. En voici quelques-uns :Télécharger Windows Terminal Preview (sur Microsoft Store , sur GitHub Source : Microsoft Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 28 commentaires Poster une réponse Signaler un problème

Consultant SDF / Safety aéro - H/F ↳ Labsoft - Midi Pyrénées - Toulouse (31000) Community Lead ↳ La French Tech Toulouse - Midi Pyrénées - Toulouse (31000) Ingénieur développement Full Stack Web H/F ↳ Solutec - Pays de la Loire - Nantes (44000) Voir plus d'offres