Un script de Microsoft installe Folding@Home dans le Sandbox de Windows 10, Afin de vous aider à donner vos cycles de processeur en toute sécurité pour lutter contre le Covid-19 5PARTAGES 3 0 Alors que le projet Folding@Home prend de l’ampleur depuis qu’il se consacre également à la lutte contre le nouveau coronavirus, Microsoft a publié lundi un script PowerShell qui permettra aux utilisateurs qui sont intéressés de commencer rapidement à donner leurs temps de processeur au projet en déployant le programme dans le Sandbox de Windows 10.



Pour rappel, Folding@Home est un projet de calcul distribué permettant d'effectuer des simulations de dynamique moléculaire de la dynamique des protéines. Le projet a d'abord été lancé pour aider au repliement des protéines, mais il consacre maintenant ses ressources à la lutte contre la crise actuelle du coronavirus. Lorsque les responsables du projet ont lancé un appel aux passionnés d'informatique le 15 mars (en ce qui concerne le coronavirus), Internet a répondu à l'appel et le projet a maintenant réussi à attirer suffisamment d'utilisateurs pour que sa puissance dépasse celle des sept plus grands superordinateurs du monde.





Dans un billet de blog publié le 1 avril dernier, NVIDIA a écrit que les donateurs du monde entier ont fait don de la puissance de traitement de plus d'un million d'ordinateurs personnels pour aider Folding@Home à rechercher de nouvelles thérapies pour le coronavirus. Le directeur du projet, Greg Bowman, a déclaré dans un tweet le 30 mars dernier : « Il y a maintenant plus d'un million d'appareils qui fonctionnent avec Folding@Home ! » Bowman estimait également que



Folding@Home est devenu immensément populaire depuis que les initiateurs ont ajouté de nouveaux sous-projets consacrés à la pandémie du Covid-19. Avec la popularité croissante du projet, les chercheurs en sécurité de ProofPoint ont découvert en mars une nouvelle campagne de phishing qui prétend provenir d'une entreprise développant un remède contre le coronavirus.



Ces courriels ont pour objet « Aidez-nous à combattre le coronavirus » et indiquent qu'ils souhaitent que vous aidiez à « accélérer notre processus de recherche du remède » en téléchargeant et en installant le client Folding@home. Ce script PowerShell partagé par Microsoft permettra d'exécuter le client Folding@Home dans un environnement de bureau isolé et en toute sécurité sur le Sandbox de Windows et de protéger les utilisateurs.



Pour faire votre don de puissance de GPU, la script PowerShell publié par Microsoft vous permet de vous lancer rapidement avec Folding@Home. Et cela se fait grâce à la fonction "Sandbox" de Windows qui vous permet de lancer une machine virtuelle qui peut être utilisée pour exécuter des programmes sans risque d'infecter votre système d'exploitation Windows 10 normal.



Comment vous devez procéder ?



Pour commencer à utiliser Folding@Home dans le Sandbox de Windows, Microsoft vous recommande de télécharger au préalable le script PowerShell install_folding_sandbox_on_host.ps1 et l'enregistrer sur votre ordinateur.



Une fois le script téléchargé, vous devez ouvrir une invite d'administrateur PowerShell et exécutez la commande suivante pour installer Windows Sandbox, déployer le client Folding@Home et rejoindre l'équipe Folding@Home de Windows_Sandbox de manière anonyme :



Powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File .\install_folding_sandbox_on_host.ps1



Si vous voulez rejoindre l'équipe Windows_Sandbox sous un nom particulier, vous devez utiliser cette commande à la place de la première :



Powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File .\install_folding_sandbox_on_host.ps1 -username <your username>



Ce script va installer le dernier client Folding@Home sur Windows Sandbox. Si vous n'avez pas activé le Sandbox, le script l’activera d'abord et redémarrera le système. Une fois cela fait, vous pouvez exécuter le script à nouveau pour télécharger et installer le dernier client sur le Windows Sandbox.





Une fois exécuté sur votre ordinateur hôte, le script d'installation effectuera les étapes suivantes pour vous mettre en route :



Vérifie que Windows Sandbox est activé sur l'hôte. S'il ne l'est pas, le script l'activera (redémarrage nécessaire). Télécharge le dernier programme d'installation de Folding@Home pour Windows. Génère le fichier de configuration de Folding@Home. Celui-ci contient quelques configurations par défaut qui permettent à Folding@Home dans le Sandbox de démarrer immédiatement. Crée le script init.cmd à exécuter dans le Sandbox. Ce script exécute l'installateur de Folding@Home en mode silencieux et lance ensuite Folding@Home dans un répertoire de travail temporaire. Génère un fichier de configuration du Sandbox Windows. Le dossier contenant le programme d'installation de Folding@Home et le fichier de configuration est mis en correspondance avec le Sandbox comme un dossier en lecture seule et init.cmd est défini comme le script d'ouverture de session à exécuter après l'initialisation du Sandbox.

Lorsque cela est fait, Windows Sandbox sera automatiquement lancé et le client Folding@Home sera démarré comme indiqué ci-dessous :





Par défaut, ce script PowerShell créera un fichier de configuration Folding@Home qui vous ajoutera automatiquement à l'équipe Folding@Home de Microsoft Windows_sandbox.



Conditions préalables



Le script install_folding_sandbox_on_host.ps1, et un ordinateur hôte fonctionnant sous Windows 10 Pro ou Enterprise Insider build 18362 ou plus récent devraient suffire pour commencer. Ce script nécessite des autorisations administratives, uniquement pour pouvoir vérifier et activer automatiquement le Windows Sandbox.



Folding@Home est l'un des plus grands efforts pour résoudre le problème informatique du repliement des protéines. Il utilise un réseau mondial d'ordinateurs - qu'il s'agisse de votre propre ordinateur à domicile ou d'un serveur dans un centre de données. Il peut être installé par n'importe qui n'importe où, selon Microsoft, pour contribue à la meilleure compréhension du fonctionnement de certaines maladies et de ce que nous pouvons faire pour minimiser leur impact. Le script PowerShell de Microsoft permet de démarrer facilement l'utilisation du client Folding@Home et de contribuer avec des ressources GPU au projet.



Aussi, en raison de l'intérêt accru de la communauté avec l'épidémie de Covid-19, les serveurs d'affectation de Folding@Home sont soumis à une forte pression. La réception d'une unité de travail pouvant prendre un certain temps, Microsoft vous recommande de laisser le client en marche en attendant une affectation. Microsoft a également créé un dépôt GitHub open source pour le script et demande aux utilisateurs de Windows de soumettre leurs idées pour exécuter des applications dans le Sandbox de Windows.



Sources : GitHub



Et vous ?



Que pensez-vous de l’initiative de Microsoft ?

Pensez-vous que la possibilité de l’installation du client Folding@Home dans le Sandbox de Windows 10 attirera plus de contributeurs ?



Lire aussi



Un million de propriétaires de PC combinent leur puissance GPU pour lutter contre le Covid-19, et les performances du supercalculateur de Folding@Home ont dépassé 1,5 exaflop

Folding@home dépasse les 470 petaFLOPS. Le projet recherche un anticorps thérapeutique au COVID-19, en sollicitant les ressources de calcul inutilisées des ordinateurs

Folding@home, un projet de recherche médicale, appelle à un don de ressources informatiques inutilisées des ordinateurs, pour aider les chercheurs à étudier le coronavirus

NVIDIA appelle les propriétaires de PC de jeu à mettre la puissance de leurs machines à contribution, pour faire avancer la lutte contre Covid-19 Alors que le projet Folding@Home prend de l’ampleur depuis qu’il se consacre également à la lutte contre le nouveau coronavirus, Microsoft a publié lundi un script PowerShell qui permettra aux utilisateurs qui sont intéressés de commencer rapidement à donner leurs temps de processeur au projet en déployant le programme dans le Sandbox de Windows 10.Pour rappel, Folding@Home est un projet de calcul distribué permettant d'effectuer des simulations de dynamique moléculaire de la dynamique des protéines. Le projet a d'abord été lancé pour aider au repliement des protéines, mais il consacre maintenant ses ressources à la lutte contre la crise actuelle du coronavirus. Lorsque les responsables du projet ont lancé un appel aux passionnés d'informatique le 15 mars (en ce qui concerne le coronavirus), Internet a répondu à l'appel et le projet a maintenant réussi à attirer suffisamment d'utilisateurs pour que sa puissance dépasse celle des sept plus grands superordinateurs du monde.Dans un billet de blog publié le 1 avril dernier, NVIDIA a écrit que les donateurs du monde entier ont fait don de la puissance de traitement de plus d'un million d'ordinateurs personnels pour aider Folding@Home à rechercher de nouvelles thérapies pour le coronavirus. Le directeur du projet, Greg Bowman, a déclaré dans un tweet le 30 mars dernier : « Il y a maintenant plus d'un million d'appareils qui fonctionnent avec Folding@Home ! » Bowman estimait également que les performances du superordinateur avaient dépassé 1,5 exaflop Folding@Home est devenu immensément populaire depuis que les initiateurs ont ajouté de nouveaux sous-projets consacrés à la pandémie du Covid-19. Avec la popularité croissante du projet, les chercheurs en sécurité de ProofPoint ont découvert en mars une nouvelle campagne de phishing qui prétend provenir d'une entreprise développant un remède contre le coronavirus.Ces courriels ont pour objet « Aidez-nous à combattre le coronavirus » et indiquent qu'ils souhaitent que vous aidiez à « accélérer notre processus de recherche du remède » en téléchargeant et en installant le client Folding@home. Ce script PowerShell partagé par Microsoft permettra d'exécuter le client Folding@Home dans un environnement de bureau isolé et en toute sécurité sur le Sandbox de Windows et de protéger les utilisateurs.Pour faire votre don de puissance de GPU, la script PowerShell publié par Microsoft vous permet de vous lancer rapidement avec Folding@Home. Et cela se fait grâce à la fonction "Sandbox" de Windows qui vous permet de lancer une machine virtuelle qui peut être utilisée pour exécuter des programmes sans risque d'infecter votre système d'exploitation Windows 10 normal.Pour commencer à utiliser Folding@Home dans le Sandbox de Windows, Microsoft vous recommande de télécharger au préalable le script PowerShellet l'enregistrer sur votre ordinateur.Une fois le script téléchargé, vous devez ouvrir une invite d'administrateur PowerShell et exécutez la commande suivante pour installer Windows Sandbox, déployer le client Folding@Home et rejoindre l'équipe Folding@Home de Windows_Sandbox de manière anonyme :Si vous voulez rejoindre l'équipe Windows_Sandbox sous un nom particulier, vous devez utiliser cette commande à la place de la première :Ce script va installer le dernier client Folding@Home sur Windows Sandbox. Si vous n'avez pas activé le Sandbox, le script l’activera d'abord et redémarrera le système. Une fois cela fait, vous pouvez exécuter le script à nouveau pour télécharger et installer le dernier client sur le Windows Sandbox.Une fois exécuté sur votre ordinateur hôte, le script d'installation effectuera les étapes suivantes pour vous mettre en route :Lorsque cela est fait, Windows Sandbox sera automatiquement lancé et le client Folding@Home sera démarré comme indiqué ci-dessous :Par défaut, ce script PowerShell créera un fichier de configuration Folding@Home qui vous ajoutera automatiquement à l'équipe Folding@Home de Microsoft Windows_sandbox.Le script install_folding_sandbox_on_host.ps1, et un ordinateur hôte fonctionnant sous Windows 10 Pro ou Enterprise Insider build 18362 ou plus récent devraient suffire pour commencer. Ce script nécessite des autorisations administratives, uniquement pour pouvoir vérifier et activer automatiquement le Windows Sandbox.Folding@Home est l'un des plus grands efforts pour résoudre le problème informatique du repliement des protéines. Il utilise un réseau mondial d'ordinateurs - qu'il s'agisse de votre propre ordinateur à domicile ou d'un serveur dans un centre de données. Il peut être installé par n'importe qui n'importe où, selon Microsoft, pour contribue à la meilleure compréhension du fonctionnement de certaines maladies et de ce que nous pouvons faire pour minimiser leur impact. Le script PowerShell de Microsoft permet de démarrer facilement l'utilisation du client Folding@Home et de contribuer avec des ressources GPU au projet.Aussi, en raison de l'intérêt accru de la communauté avec l'épidémie de Covid-19, les serveurs d'affectation de Folding@Home sont soumis à une forte pression. La réception d'une unité de travail pouvant prendre un certain temps, Microsoft vous recommande de laisser le client en marche en attendant une affectation. Microsoft a également créé un dépôt GitHub open source pour le script et demande aux utilisateurs de Windows de soumettre leurs idées pour exécuter des applications dans le Sandbox de Windows.Sources : Microsoft Que pensez-vous de l’initiative de Microsoft ?Pensez-vous que la possibilité de l’installation du client Folding@Home dans le Sandbox de Windows 10 attirera plus de contributeurs ?