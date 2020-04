Windows 10 : Microsoft se prépare à apporter des améliorations importantes aux fonctionnalités de son OS Notamment au système de notification, à l'indexeur Windows et d'autres encore 0PARTAGES 4 0 Selon une liste d'emplois, Microsoft pourrait travailler sur plusieurs améliorations pour les fonctionnalités existantes de Windows 10, notamment l'indexeur Windows, le système de notification, la localisation, etc. Il y a une offre d'emploi intéressante publiée sur le portail carrière de Microsoft qui indique que l’éditeur recherche un responsable de l'ingénierie logicielle pour son équipe de connectivité des applications afin d'améliorer les fonctionnalités existantes sur Windows 10 et de les préparer également pour Windows 10X.



Il est expliqué :



« L'équipe de connectivité des applications de COSINE est responsable de plusieurs composants essentiels qui permettent le partage et la connectivité pour toutes les applications Windows, y compris le presse-papiers et le partage; la localisation et l’indexuer; et les notifications. Nous recrutons actuellement un responsable du développement qui fera passer l'équipe au niveau supérieur. Il s'agit d'un rôle avec une carrière importante à la hausse impliquant un travail inter-équipes à travers Windows, Office et le Shell et les équipes d'applications ».



L'objectif global de cette équipe est d'alimenter la prochaine série d'expériences d'application sur Windows et d'attirer les développeurs sur la plateforme de Microsoft. Une partie du travail que l'équipe continuera de faire comprend:

L’amélioration des performances de l'indexeur Windows permettant aux utilisateurs finaux de trouver rapidement leurs fichiers et informations.

L’amélioration de la fiabilité du système de notification Windows pour prendre en charge les besoins des appareils Xbox et mobiles et atteindre la fiabilité de la « dial tone » (tonalité d'invitation à numéroter, un signal de téléphonie filaire envoyé par un commutateur téléphonique ou un autocommutateur téléphonique privé à un dispositif de terminaison, tel qu'un téléphone, lorsque le commutateur ou l'autocommutateur détecte que le téléphone a été décroché).

La collaboration avec d'autres sociétés et contributeurs pour apporter des modifications à la base de code ICU et prendre en charge les besoins de localisation de Microsoft.

Le support du presse-papiers cloud et le partage d'applications.

Le travail selon les besoins pour prendre en charge les prochaines versions majeures de Windows 10 et Windows 10X.





Cette publication mentionne spécifiquement un nouveau terme de fiabilité « dial tone », décrit comme le nouvel objectif du système de notification de Microsoft. Dans le poste, Microsoft promet de rendre le système de notification de Windows 10 plus fiable pour fournir des notifications à temps à la fois à partir de ses applications et des applications tierces.



En plus d'un nouveau système de notification, Microsoft travaille également sur une version améliorée de Windows Indexer, qui alimente Windows Search et File Explorer.



Les utilisateurs ont signalé que le processus d'indexation de Windows peut provoquer des situations de charge élevée sur certaines machines, en particulier lors de l'exécution de l'indexation de la recherche. Selon cette nouvelle fuite, Microsoft apporte enfin des modifications à Windows Indexer qui permettraient aux utilisateurs de « trouver rapidement leurs fichiers et informations ».



La prise en charge du presse-papiers cloud et du partage d'applications sur les appareils Windows et Microsoft est également en cours d'amélioration.



On ne sait pas quand ces modifications seront livrées à Windows 10, mais Microsoft explique qu'il prévoit de travailler sur ces fonctionnalités « au besoin » pour prendre en charge les prochaines versions majeures du système d'exploitation.



La prochaine mise à jour majeure est la mise à jour de Windows 10 de mai 2020, également connue sous le nom de mise à jour 20H1, mais comme elle doit arriver en mai 2020, il est très peu probable qu'un nouvel indexeur et système de notification apparaissent. Comme Microsoft est toujours à la recherche d'ingénieurs pour faire avancer les travaux sur ce projet, nous devrons attendre plus longtemps.



Source :



Et vous ?



Sur quel système d'exploitation êtes-vous ?

Si vous êtes sur Windows 10, qu'en pensez-vous ?

