En février 2020,. De façon plus précise, 73 % des ordinateurs (de bureau ou portables) fonctionnent avec une version de Windows, tandis que les Macintosh d'Apple représentent 17 %, bien qu'ils soient les deuxièmes en termes de part de marché mondiale. En outre, les deux systèmes d'exploitation suivants sont iOS et Android, qui ne représentent au total que 5 % des parts de marché. Ça c’est d’après des statistiques de la firme Statista.Les statistiques de fréquentation des forums Developpez.net du mois de février 2020 ne présentent pas une autre réalité. Ici aussi, Windows demeure largement en tête.Ainsi, dans la filière des ordinateurs de bureau et des laptops, c’est une véritable hégémonie de la famille de systèmes d’exploitation Windows. L’écart est énorme et compte tenu de celui-ci, la situation devrait perdurer pour on ne sait combien de temps encore. C’est une situation qui tire ses racines dans l’histoire de cette famille d’OS.La particularité de la famille de systèmes d’exploitation Windows est qu’elle croise le chemin de l’architecture matérielle x86 qui devient dominante dans les années ‘80. En effet, dès sa sortie, l’IBM PC modèle 5150 est proposé au public avec MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) comme système d’exploitation. L’histoire de Windows débute en 1983 lorsque Microsoft annonce le développement d’une interface graphique du même nom pour MS-DOS. Depuis, la famille de systèmes d’exploitation Windows et l’architecture x86 ont fait route commune tant sur le matériel d’IBM que sur les plateformes dites compatibles. En effet, en 2012 presque tous les ordinateurs personnels sont des compatibles PC (Personal Computer), c’est-à-dire, des machines compatibles avec la gamme d’ordinateurs personnels issue de l’IBM PC. Aujourd’hui, la terminologie IBM PC reste en principe une description historique puisqu’IBM ne vend plus d’ordinateurs personnels.La position d’hégémonie de Windows pourrait cependant céder aux velléités de différents pays de s’extirper de la dépendance aux technologies américaines. En Chine par exemple, les initiatives autour de la mise sur pied d’un système d’exploitation national se multiplient. La dernière en date a pour nom de baptême UOS Linux – Unified Operating System Linux Du point de vue de la dénomination, c’est une nouveauté, mais sous le capot, l’effort s’appuie sur une distribution connue du public : Deepin Linux qui existe depuis 2004. En fait, la première version stable de UOS Linux disponible depuis le mois de janvier correspond à la vingtième mouture de Deepin Linux (Deepin Linux v20). C’est le résultat du rachat de Wuhan Deepin Technology (l’entreprise derrière Deepin Linux) par Union Tech – un joint-venture qui met ensemble des entreprises qui appartiennent à l’état chinois avec Wuhan Deepin Technology.C’est connu, Linux peine à s’imposer sur le desktop et c’est justement sur ce constat que les têtes derrière UOS Linux ont axé son développement. Le groupe (Union Tech) corrige un certain nombre de tares connues pour faire partie des raisons pour lesquelles Linux n’arrive pas à s’imposer dans la filière des systèmes d’exploitation de bureau. Avec la sortie de UOS Linux (ou Deepin Linux v20),. Union Tech annonce des temps de démarrage pouvant descendre jusqu’à 30 secondes sur lesdites plateformes. En sus,. La stratégie vise à faire en sorte que l’OS gagne plus en popularité au niveau national ; une approche qui pourrait avoir des retombées positives pour le système d’exploitation à l’échelle globale… C’est en tout cas ce qu’espèrent les esprits derrière la manœuvre qui veulent prouver que la Chine peut aussi exporter de bons systèmes d’exploitation.D’après Union Tech, l’OS répond aux besoins quotidiens sur le desktop même s’il ne prend pas en charge de nombreux logiciels professionnels. « Le système d'exploitation national est maintenant pratiquement prêt. Ce n'est pas encore un remplacement à 100 %, mais il répond déjà aux besoins essentiels de l'utilisateur. Son adoption se fera dans le cadre d’un processus progressif », déclare Liu Wenhan – le manager général d’Union Tech.Source : Statista Quels sont les facteurs additionnels qui, selon vous, expliquent pourquoi Windows a eu tant d’influence sur la compréhension de ce qu’est un PC ?L’installation par défaut de Linux sur les plateformes matérielles des fabricants est-elle l’ingrédient qui manquait pour venir détrôner Windows sur le desktop ?Pendant combien d’années encore pensez-vous que Windows dominera dans la filière desktop ? Pourquoi ?