Microsoft suspendra "toutes les versions facultatives non liées à la sécurité" dès mai de son processus de MàJ Pour les produits clients et serveurs allant de Windows 10 v1909 à Windows Server 2008 0PARTAGES 6 0 Les retards de livraison que connaissent les entreprises de production de biens comme Apple n’épargnent pas les entreprises de développement de logiciels. Pour les entreprises de service, une des solutions adoptées pour réduire l’impact de la pandémie sur leurs activités est de permettre à leurs salariés de travailler à distance. Mais en dépit de toutes ces mesures d’adaptation, les activités tournent au ralenti.



C’est dans ce contexte que Microsoft a annoncé mardi avoir décidé d'arrêter les versions préliminaires de Windows en mai en raison de problèmes sanitaires liés à la crise du coronavirus. Cette modification s'applique à toutes les versions prises en charge de Windows 10, aussi bien pour les particuliers que les entreprises.



L’éditeur avait commencé par annoncé la mise en pause des nouvelles versions de son navigateur Edge : « À la lumière des circonstances actuelles, l'équipe Edge suspendra la mise à jour du canal Stable vers Edge 81 conformément au projet Chromium. Nous nous engageons à continuer de mettre à jour la sécurité et la stabilité de l'Edge 80. Nous aurons plus à partager cette semaine »





Il n'est donc pas surprenant que Microsoft choisisse de concentrer son énergie sur les mises à jour les plus importantes côté Windows 10 :



« Nous évaluons la situation de la santé publique et nous comprenons que cela a un impact sur nos clients. En réponse à ces défis, nous accordons la priorité à notre concentration sur les mises à jour de sécurité. À partir de mai 2020, nous suspendons toutes les versions facultatives non liées à la sécurité (mises à jour C et D) pour toutes les versions prises en charge des clients et serveurs Windows (Windows 10, version 1909 jusqu'à Windows Server 2008 SP2).



« Il n'y a aucun changement dans les mises à jour de sécurité mensuelles (version B – Update Tuesday); celles-ci se poursuivront comme prévu pour assurer la continuité des activités et pour garder nos clients protégés et productifs ».



En clair, Microsoft a annoncé à ses clients qu’à partir de mai il cessera de distribuer des versions facultatives non liées à la sécurité pour tous les produits clients et serveurs Windows allant de Windows 10 v1909 à Windows Server 2008 SP2.



Microsoft va continuer de distribuer les mises à jour de sécurité relatives au Patch Tuesday (qu’on appelle également Update Tuesday), connues sous le nom de version B, mais les Preview Release, désignées par C et D dans la terminologie des versions de l'entreprise, seront suspendues.



Les versions de Windows C et D sont programmées pour être diffusées respectivement la troisième et la quatrième semaine du mois. Elles sont destinés à permettre aux clients Windows de tester les correctifs non liés à la sécurité avant leur arrivée dans la version B du mois suivant.



La date choisie par Microsoft pour communiquer indique que l’éditeur pense que la crise sanitaire actuelle, et peut-être divers décrets exigeant un confinement à domicile au sein de plusieurs États aux USA, vont affecter les horaires de travail jusqu'en mai ou au-delà. Des rapports ont indiqué que les décrets exigeant un confinement à domicile en Californie et à Seattle resteront en vigueur jusqu'à au moins la première semaine d'avril, mais aucune date de fin définitive n'a été spécifiée.



qui a annoncé la semaine dernière qu’en « raison des horaires de travail ajustés pour le moment, nous suspendons les prochaines versions de Chrome et de Chrome OS. Nos principaux objectifs sont de garantir que Chrome reste stable, sécurisé et fonctionne de manière fiable pour quiconque en dépend. Nous continuerons de prioriser toutes les mises à jour liées à la sécurité, qui seront incluses dans Chrome 80 ». En d’autres termes, Chrome 81 qui doit sortir le 24 mars est pour l’instant suspendu. Chrome 82 et 83 qui doivent sortir respectivement en mai et juin pourraient également être impactés si la pandémie n’est pas jugulée.





De même, Konami, la société japonaise de développement et d'édition de jeux vidéo, a annoncé plus tôt ce mois-ci des retards de fabrication et de livraison provoqués par COVID-19 pour ses mini-produits PC Engine Core Grafx.



En termes de retards plus notables de Microsoft, la suspension des versions C et D peut ne pas être aussi importante que les retards qui ont frappé Windows Vista, sa mise à jour Spring Creators 2018 ou ses Surface Earbuds. Mais si les risques accompagnant le nouveau coronavirus ne sont pas atténués rapidement, des retards plus importants affectant un ensemble plus large de sociétés et de produits pourraient s'ensuivre.



Sources : Microsoft (



Et vous ?



