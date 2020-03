Microsoft indique que les mises à jour du Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) seront fournies via Windows Update Dans Windows 10 version 2004 0PARTAGES 3 0 Microsoft a annoncé que non seulement le sous-système Windows pour Linux - ou WSL 2 comme il est également connu - sera bientôt généralement disponible dans Windows 10 version 2004, mais également que le noyau Linux sera mis à jour via Windows Update.



La nouvelle approche intervient lorsque Microsoft supprime le noyau Linux de l'image du système d'exploitation Windows. Le changement dans la livraison des mises à jour permettra à Microsoft d'extraire les mises à jour plus rapidement qu'auparavant et élimine le besoin d'interaction avec l'utilisateur.



Microsoft dit que l'une des raisons pour lesquelles il apporte la modification au processus de mise à jour est qu'il permettra aux gens de s'assurer que leur noyau Linux est mis à jour sans avoir à y penser. Mais ce changement ne se produit pas immédiatement. La société affirme que les utilisateurs de l'anneau lent de Windows Insiders devront installer manuellement le noyau pour l'instant, mais Windows Update prendra le relais dans quelques mois.



Microsoft explique que « Notre objectif final est que ce changement soit transparent, un changement où votre noyau Linux est mis à jour sans que vous ayez besoin d'y penser. Par défaut, cela sera entièrement géré par Windows, tout comme les mises à jour régulières sur votre machine. Dans la version initiale de Windows 10, version 2004, et dans la dernière version de la Windows Insiders Slow Ring Preview, vous devrez temporairement installer manuellement le noyau Linux et recevrez une mise à jour dans quelques mois qui ajoutera des capacités d'installation et de maintenance automatiques. Nous avons apporté cette modification maintenant et aurons un correctif plus tard pour garantir que tous les utilisateurs de la version générale initiale de WSL2 seront desservis via ce modèle dynamique, et personne ne restera dans un état intermédiaire en utilisant le système précédent ».





Si vous avez déjà accédé à vos paramètres Windows et cliqué sur « Rechercher les mises à jour », vous avez peut-être vu certains autres éléments mis à jour comme les définitions de logiciels malveillants Windows Defender, ou un nouveau pilote de pavé tactile, etc. Le noyau Linux dans WSL2 sera désormais proposé via cette même méthode, ce qui signifie que vous obtiendrez la dernière version du noyau indépendamment de la consommation d'une mise à jour de votre image système Windows. Vous pouvez vérifier manuellement les nouvelles mises à jour du noyau en cliquant sur le bouton «Rechercher les mises à jour», ou vous pouvez laisser Windows vous tenir à jour comme d'habitude.



Si vous installez WSL pour la première fois, Windows va vérifier les mises à jour et installer le noyau Linux pour vous pendant le processus d'installation de WSL.



Il ne faut pas oublier que WSL2 s’accompagne de nouvelles commandes pour vous aider à contrôler et afficher vos versions et distributions WSL.



wsl --set-version <Distro> <Version> utilisez cette commande pour convertir une distribution utilisant l’architecture WSL 2 ou l’architecture WSL 1.



: la distribution Linux spécifique (par exemple «Ubuntu»)



: 1 ou 2 (pour WSL 1 ou 2)



wsl --set-default-version <Version> modifie la version d'installation par défaut (WSL 1 ou 2) pour les nouvelles distributions.



wsl --shutdown arrête immédiatement toutes les distributions en cours et la machine virtuelle à utilitaire léger WSL 2.



« La machine virtuelle qui alimente les distributions WSL 2 est quelque chose que nous souhaitons gérer entièrement pour vous. Nous la mettons donc en place lorsque vous en avez besoin et la fermons lorsque vous en avez fini. Dans certains cas, vous souhaiterez peut-être l’arrêter manuellement. Cette commande vous permet de le faire en mettant fin à toutes les distributions et en arrêtant la machine virtuelle WSL 2 ».



wsl --list --quiet ne liste que les noms de distribution.



Cette commande est utile pour les scripts car elle ne sort que les noms des distributions que vous avez installées sans afficher d’autres informations telles que la distribution par défaut, les versions, etc.



wsl --list --verboseAffiche des informations détaillées sur toutes les distributions.



Cette commande répertorie le nom de chaque distribution, l’état de la distribution et la version qu’elle exécute. Elle indique également les distributions par défaut avec un astérisque.



