Microsoft a annoncé un changement d'orientation majeur pour son assistante personnelle, Cortana : l'entreprise veut s'éloigner du marché des gadgets grand public et se concentrer sur la productivité. La nouvelle version de Cortana fera ses débuts avec la prochaine mise à jour majeure de Windows 10, qui devrait être lancée en avril.



En clair, lorsque Windows 10 version 2004 (ou Windows 10 20H1) sera disponible, les utilisateurs vont perdre de nombreuses compétences grand public et tierces de Cortana. En supprimant certaines fonctionnalités, Microsoft affirme que Cortana sera « concentré sur votre productivité avec une sécurité et une confidentialité améliorées ». Un autre changement important est la suppression imminente de Cortana de l'application Android Launcher et une relation plus étroite avec Microsoft 365.



Dans un billet de blog, Microsoft s’explique :



« Dans le cadre de l'évolution de Cortana vers un assistant de productivité personnel dans Microsoft 365, vous verrez des changements dans le fonctionnement de Cortana dans la dernière version de Windows 10. Nous avons restreint l'accès à Cortana de telle manière que vous deviez être connecté en toute sécurité à votre compte entreprise, scolaire ou votre compte Microsoft avant d'utiliser Cortana, et certaines compétences grand public, notamment la musique, la maison connectée et les compétences tierces, ne seront plus disponibles dans l'expérience Cortana mise à jour dans Windows 10. Nous apportons également quelques modifications aux domaines sur lesquels Cortana vous apporte son aide. Dans le cadre de notre pratique standard, nous mettons fin à la prise en charge de Cortana dans les anciennes versions de Windows qui ont atteint leur date de fin de service. Nous recommandons aux clients de mettre à jour leurs appareils vers la dernière version de Windows 10 pour continuer à utiliser Cortana. Nous allons également désactiver les services Cortana dans le lanceur Microsoft sur Android d'ici la fin avril ».



Les utilisateurs pourront consulter ou définir des éléments de calendrier et des tâches en anglais naturel ainsi que rechercher ou créer des courriels, définir des alarmes et des minuteries, ouvrir des applications et trouver des personnes ou des fichiers. Cortana fera également des recherches sur Internet pour vous (bien entendu en passant par le moteur de recherche Bing) ou proposera des blagues.





Selon Microsoft :



« La prochaine mise à jour de Windows 10 inclura l'accès à une nouvelle expérience Cortana avec un accent sur la productivité, vous aidant à trouver rapidement les informations que vous souhaitez dans Microsoft 365. La nouvelle expérience Cortana dans Windows 10 dispose d'une interface utilisateur basée sur le chat qui vous donne la possibilité d’interagir avec Cortana en utilisant votre voix ou le clavier.



« Pour les utilisateurs anglais (États-Unis), Cortana vous aidera à mieux gérer votre calendrier et vos tâches en restant au top de votre calendrier et en se concentrant sur ce qui compte avec les informations sur les réunions. Vous pouvez parler ou saisir des demandes pour rechercher des personnes ou des fichiers, ou créer ou faire des recherches rapides de courriels. Vous pouvez également consulter facilement votre calendrier, définir un rappel ou ajouter à vos listes dans Microsoft To Do:



"Quelle est la prochaine étape de mon calendrier?"

"Rappelle-moi d'envoyer le ‘rapport hebdomadaire’ tous les vendredis à 14 heures."

"Ajoute un ‘rapport d'état’ à ma liste de tâches."



« Et Cortana continuera à vous aider à obtenir des réponses de Bing, à définir des alarmes et des minuteries, à ouvrir des applications, à ajuster les paramètres ou à vous faire une blague que vous pouvez partager avec des collègues, des amis ou de la famille.



« En dehors des États-Unis, la version initiale de l'expérience Cortana dans Windows 10 comprendra des réponses de Bing et la possibilité de discuter avec Cortana. Nous prévoyons d'améliorer notre expérience internationale avec davantage de capacités basées sur la productivité à l'avenir ».



Source :



Et vous ?



Utilisez-vous un assistant numérique en général et Cortana en particulier ?

Pour quels types de tâches ?

Que pensez-vous des assistants numériques en général ? Gadget ou utile ?

Perso, c'est justement quand j’écoute de la musique, pour m'isoler de l’environnement bruyant de l'open-space, que je suis plus productif.



Heureusement que l'on a pas besoin de cortana pour cela. D'ailleurs s'il était possible de complètement le neutraliser voire le désinstaller, ça m'irait très bien. Car, même limité au minimum, il reste quand toujours en mémoire, en tache de fond, à consommer une part non négligeable de ressource, tout en étant connecté en permanence à internet à faire je ne sais quoi! 0 0 Parce qu'écouter de la musique nuit à la productivité ?Perso, c'est justement quand j’écoute de la musique, pour m'isoler de l’environnement bruyant de l'open-space, que je suis plus productif.Heureusement que l'on a pas besoin de cortana pour cela. D'ailleurs s'il était possible de complètement le neutraliser voire le désinstaller, ça m'irait très bien. Car, même limité au minimum, il reste quand toujours en mémoire, en tache de fond, à consommer une part non négligeable de ressource, tout en étant connecté en permanence à internet à faire je ne sais quoi! Rédacteur/Modérateur https://www.developpez.com 0 0 Et surtout il suffisait de conserver ça en option contrôlable par les sys admin et basta. Bref, juste une raison supplémentaire pour ne pas utiliser Cortana (a domicile en tout cas).

