La seule chose sur laquelle Windows est consistant, c'est son inconsistance. Comment faire confiance à un système dont la couche d'utilisation GUI / UI / UX est en constante refonte ?Cela dénote clairement un problème de réflexion en amont. On dirait vraiment que les mêmes mecs se sont penchés sur les offres commerciales des opérateurs mobiles !Et en tant que développeur, musicien, et entrepreneur, il m'est absolument impossible de me reposer sur un système changeant à ce point aussi fréquemment.Trop d'automatismes, de raccourcies de productivité, et de repères sont en jeu. Et au final, c'est du temps de ma vie sur terre (limitée) qui se trouve en jeu, et inutilement gâché.Mes serveurs web tournent sous Windows. Je m'y connecte 1 fois par semaine, pour rebooter l'OS et appliquer les service packs.Mes ordis de développement utilisent le système le plus consistant, à savoir, MacOS. Je les utilise 23h/24h (Ou presque). je les reboote toutes les 4 à 5 semaines. Pour n'appliquer aucun patch.